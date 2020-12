A pajzsmirigybetegnek erre van szüksége

A szelén a jód mellett igen fontos szerepet tölt be apajzsmirigymegfelelő működése szempontjából, így hiánya gyakran a szerv alulműködését okozza. Hogy milyen pozitív hatásai vannak a szelénnek és hogy milyen dózisban és ideig érdemes alkalmazni, arról dr. Bérczy Juditot, a Budai Endokrinközpont holisztikus szemléletű endokrinológus főorvosnőjét kérdeztük.

Szelén

A szelén számos enzim alkotórésze, ráadásul kiváló antioxidáns is, így véd a káros szabad gyökök ellen, sőt tanulmányok szerint rákmegelőző hatással is rendelkezik. Nagy mennyiségben található a vesében, ám fontos szerepe van még a máj, a pajzsmirigy, a hasnyálmirigy és az ivarmirigyek normál működésében is. Mivel az említett szervek megfelelő funkcióihoz elengedhetetlen, ezért hiánya esetén ezek zavarai fordulhatnak elő, így érdemes ellenőriztetni a szintjét!

Ezeket a betegségeket segít megelőzni a szelén:

daganatos megbetegedések

cukorbetegség

pajzsmirigyzavar

magas koleszterinszint

érszűkület

szív-és érrendszeri problémák

meddőség

Szelén és a pajzsmirigy

A szelén a jód mellett a pajzsmirigy megfelelő működéséhez szükséges ásványi anyag, hiszen a pajzsmirigyhormonok termelésében és lebontásában is fontos szerepet játszik, így a mirigy alul-és túlműködése esetén érdemes a szelén hiányára gyanakodni (főleg, ha autoimmun eredetű). Tanulmányok igazolták, hogy a pajzsmirigy megfelelő működéséhez egy szeléntartalmú enzimre (a jodotironin 5-dejodinázra) is szükség van. Mivel Magyarország nemcsak jód-, hanem szelénhiányos területnek is számít, igen sok embert érint a probléma.

Pajzsmirigyzavarok esetén a gyógyszeres terápia sem elhanyagolható

Kutatások szerint már 3 hónap szelénpótlás után csökkent az ATPO szintje, amely a kóros autoimmun folyamatokat jelzi. Éppen ezért a tudósok azt javasolják, hogy a pajzsmirigybetegek ne csak a jódpótlásra fordítsanak figyelmet, hanem a szelén megfelelő bevitelére is.

Nem mindegy, ki mennyit szed

Általában 150 mikrogrammot javasolnak, ám fontos, hogy ez nincs minden esetben így, hiszen befolyásolja a beteg állapota és szelén-ellátottsága. Amennyiben valaki túl nagy mennyiségben szedi, úgy toxikus hatású, ezért mindig kérje ki orvosa tanácsát az adagolást illetően!

Dr. Bérczy Judit, a Budai Endokrinközpont holisztikus szemléletű endokrinológus főorvosnője felhívja a figyelmet arra, hogy természetesen pajzsmirigyzavarok esetén a gyógyszeres terápia sem elhanyagolható, amire az esetek egy részében az érintetteknek életük végéig szükségük van. Ám ásványi anyag pótlással a dózis csökkenthető, ráadásul az esetleges tünetek is mérsékelhetők így.