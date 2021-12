A pajzsmirigygöbök szilárd vagy folyadékkal teli csomók, amelyek jelen lehetnek egyedül, csoportosan vagy akár strúmával (pajzsmirigy-megnagyobbodással) együtt is. Méretüket tekintve igen változatos képet mutatnak: a kisebbeket legtöbbször hormontermelési zavar miatt végzett ultrahangos vizsgálat során fedezik fel, míg a nagyobbak méretükből és/vagy elhelyezkedésükből adódóan kellemetlen tüneteket (például nyaki szorító érzést, nyelési nehézséget, rekedt hangot) is okozhatnak. Bizonyos méret felett a csomók akár szabad kézzel ki is tapinthatók, láthatók - ismertette dr. Békési Gábor, a Budai Endokrinközpont pajzsmirigy-specialistája.

A pajzsmirigygöbök a szerv alul- és -túlműködésével is járhatnak, így göbök esetén mindenképpen ellenőrizni kell a szerv hormontermelését. Ez természetesen fordítva is igaz, vagyis elégtelen hormontermelés során ultrahanggal meg kell vizsgálni a pajzsmirigyet, göbök után kutatva.

Bizonyos méret felett a csomók akár szabad kézzel is kitapinthatók. Fotó: Getty Images

h i r d e t é s

Hideg és meleg göbök

A pajzsmirigygöböknek két típusuk van: léteznek hideg és meleg göbök. A kettő elkülönítése igen fontos, ugyanis a hideg göbök bizonyos esetekben rosszindulatú elváltozásra utalnak. Hogy kiderüljön, milyen göbbel is állunk szemben, izotópos vizsgálatra van szükség. A meleg göbök felveszik az izotópot, így piros színű képet adnak, míg a hideg göbök nem veszik fel, így azok világosak.

Az 1 centiméternél kisebb göböket általában elég nyomon követni, ám ha ennél nagyobbak, akkor aspirációs citológia indokolt, hogy meg lehessen tudni, jó- vagy rosszindulatú elváltozással van-e dolgunk, hiszen ennek ismerete rendkívül fontos a megfelelő terápia meghatározásához - hangsúlyozta a pajzsmirigy-specialista.

Fogyás, hízás vagy hajhullás esetén szinte azonnal hormonális problémákra gondolunk. Vannak azonban olyan panaszok is, amelyeknél nem is sejtjük, hogy akár pajzsmirigyzavar is állhat a háttérben.

Ezt kell tudni az aspirációs citológiáról

Az ultrahangvezérelt aspirációs citológia során egy vékony tű segítségével az orvos mintát vesz az adott területről, amelyet további vizsgálatokra küld. Maga a vizsgálat gyors, és csak minimális fájdalommal jár, ám a pontos diagnózis felállításához és a kezelés meghatározásához feltétlenül szükséges.

Amennyiben jóindulatú az elváltozás, a terápiát befolyásolja a göb mérete, illetve az is, hogy okoz-e panaszokat, társul-e hormontermelési zavarral. Ahogy már fentebb említettük, az 1 centiméternél kisebb göbök esetén elég lehet csupán a rendszeres ellenőrzés, de szükség lehet jódpótlásra vagy hormonterápiára is. Ám ha a göb nagyobb méretű, panaszokat okoz, esetleg rosszindulatú, úgy műtéti beavatkozás indokolt. Az aspirációs citológia eredménye fényében előfordulhat, hogy elég csupán a göböt eltávolítani, ám az is lehet, hogy a pajzsmirigy egy részét, esetleg az egészét ki kell műteni - ilyenkor a beteg élethosszig tartó pajzsmirigyhormon-pótlásra szorul.