A nagy hajtás így hat a szervezetünkre

Az őszi stressz okai

Ősszel jellemzően jóval kevesebb idő jut a pihenésre, utazásra és kinti programokra, mint nyáron. Egymás után zárnak be a strandok és a szabadtéri szórakozóhelyek, ráadásul az idei nyaralásunk is csak szép emlék már. Elcsomagoljuk a kinti medencét, a napernyőket és a grillsütőt, lassan kiürülnek a teraszok. A borús idő pedig már önmagában rossz hatással lehet a közérzetünkre, főleg olyan napokon, amikor megállás nélkül esik az eső, kellemetlenül fúj a szél, a fák ágairól pedig egyre fogynak a levelek. Rövidülnek a nappalok, és a kevesebb napfény tovább fokozhatja a lehangoltságunkat. Egyre nehezebben vesszük rá magunkat arra is, hogy a szabad levegőn sportoljunk, pedig az aktív mozgás nemcsak a közérzetünkre, hanem az emésztésünkre is jó hatással van.

Ősszel sokszor a munkahelyeken is fokozottabb a hajtás, mindenki visszatért a szabadságról, teljes erőbedobással bele kell vetni magunkat a régi és új feladatokba. Szülőként pedig a szeptemberi óvoda- és iskolakezdéssel járó elintéznivalók szintén újabb terhet rónak ránk, arról nem is beszélve, hogy sokszor a gyerekek helyett is aggódunk. Gyakran enni sem marad időnk, csak gyorsan bekapunk valamit - kicsit sem figyelünk arra, hogy mit, mikor és mennyit -, végül meglepve tapasztalhatjuk, hogy emésztésünk teljesen felborul, amitől akár tartós székrekedésünk is lehet.

Székrekedés a hajtásban

Ma már a székrekedés népbetegségnek számít, amely háromszor annyi nőt érint, mint férfit. Ennek az egyik oka, hogy jellemzően a nők gondoskodnak a teljes család hétköznapi értelemben vett működéséről, így a fokozott hajtásban saját magukra már nem marad energiájuk. Gyakran olyan alapvető igényeikre sem, mint az elegendő idő töltése a mellékhelyiségekben.

A székrekedés legismertebb okai között a rostokban szegény táplálkozás, a túl kevés folyadékfogyasztás, a székletvisszatartás és a mozgáshiányos életmód szerepel. Csakhogy ezeken kívül még jó néhány olyan dolog van, ami szorulást okozhat - olyasmik, amikre valószínűleg nem is gondolnánk.

Pedig sokszor már önmagában az is okozhat székrekedést, ha valaki előre szorong azon, hogy a reggeli rohanásban nem lesz rá otthon lehetősége, és munkaidejére tolódik át a székletürítés időpontja. Ott az esetek többségében nem túl optimálisak a körülmények, nem tud hozzá megfelelőképpen ellazulni, ami tartós problémákat és olyan kellemetlen tüneteket is okozhat, amellyel végül már kénytelen foglalkozni.

Koncentráljunk önmagunkra!

Az első, amit a stressz okozta székrekedés elkerülése érdekében tehetünk, a mozgás, amely nem csak az izmainkat tornáztatja meg, hanem a lelkünkre és az emésztésünkre is pozitív hatással van. Lehet ez célzottan valamilyen sporttevékenység, de olyan hétköznapi dolgok is, mint hogy lift helyett a lépcsőt használjuk, vagy rövidebb utakat nem autóval teszünk meg, hanem kerékpárra pattanunk vagy sétálunk.

Próbáljunk reggel egy kicsivel korábban kelni! Figyeljük meg, mennyivel nyugodtabban és kiegyensúlyozottabb készülődhetünk úgy, hogy nincs előre kiszámítva minden egyes percünk. Ha negyed- vagy félórával előbb ébredünk, ennyivel valóban kevesebbet alszunk, viszont cserében nyugodtan megreggelizhetünk és egy jó adag stressztől kímélhetjük meg magunkat már a nap elején.

Egész nap során figyeljünk a sok gyümölcsöt és zöldséget tartalmazó, rostban gazdag, változatos étkezésre, valamint a megfelelő folyadékmennyiség elfogyasztására. Ez szintén segít abban, hogy elkerüljük a stressz egyik következményét, a székrekedést. Legyen időnk olyan tevékenységekre is, amelyektől megnyugszunk, vagy amelyekkel kiadhatjuk magunkból a feszültséget. E mozgásos tevékenység szinte bármi lehet, ami elvonja a figyelmünket a hétköznapi problémákról. Találjunk magunknak olyan hobbit, amellyel elengedhetjük magunkat; ez hosszú távon hatással lesz a székletürítésre is, amely szintén az ellazulásról és az elengedésről is szól.

Hashajtó szerek

Ha a betegtájékoztatóban leírtak szerint használjuk a hashajtó szereket, biztonságosan fordulhatunk ehhez a megoldáshoz is. Vannak olyan készítmények, amelyeket már kisgyerekek számára is biztonsággal alkalmazhatunk székrekedés esetén - azaz akkor, ha heti három alkalomnál ritkábban vagy csak erőlködéssel tud székletet üríteni - de erről minden esetben konzultáljon gyerekorvossal!

A vény nélkül kapható készítmények már nemcsak tabletta, de kúp és csepp formájában is elérhetőek. Míg a tabletta szedése egyszerű, kényelmes és diszkrét megoldás, a kúp gyorsabb eredményt hoz, a cseppek pedig egyéni, személyre szabott adagolást tesznek lehetővé.