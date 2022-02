A legjobb appok kalóriaszámláláshoz

A technika fejlődése sok szempontból éppen az egészséges életmód ellen dolgozik, hiszen például a tévénézés, a képernyő előtt töltött idő növekedésével egyenesen arányban kevesebbet mozgunk, több az elhízott ember. Ám van, amikor éppen az okostelefonunk siet a segítségünkre, hogy támogassa életmódváltásunkat, diétánkat. Az például kifejezetten hasznos, hogy a kalóriaszámlálás és étrendnaplózás fárasztó és unalmas feladatát átadhatjuk a mobilunknak, az alábbi beszámolók pedig segíthetnek abban, hogy mindenki megtalálja az igényeinek és céljainak legmegfelelőbb applikációt.

Yazio: már több százezer embernek segített

Kétségtelen, hogy a kalóriaszámláló és étrendkövető applikációk közül a Yazio a legismertebb: mind az Apple Store-ban, mind a Google Play Áruházban ez rendelkezik a legtöbb letöltéssel és 5 csillagos értékeléssel. Hogy mi lehet a népszerűségének titka, arról Alexandrát kérdeztük, aki már 3,5 éve használja napi szinten. "Inzulin-probléma miatt kellett elkezdenem étkezési naplót vezetni, és a 160 grammos szénhidrát-diétát követnem. Kezdetben Excel-táblálzatba vittem fel az adatokat, de egy idő után ez túl macerás lett. Aztán egy dietetikus ajánlotta a Yaziót, és azóta sokkal egyszerűbb a naplózás, hiszen napközben is gyorsan meg tudom adni, mit ettem: lehet választani az app egyre bővülő adatbázisából, illetve az egyes termékek vonalkódját beszkennelve is be tudja azonosítani azokat. A legjobb pedig, hogy nem kell számolgatnom, megteszi helyettem az alkalmazás, és mindig mutatja, mennyi kalóriát, szénhidrátot, fehérjét és zsírt fogyasztottam, étkezésenként és napi szinten. Mivel meg lehet adni napi limitet is, így azt is látom, mennyi kalóriát fogyaszthatok még aznap."

Aki belevágott már a kalóriaszámolgatásba, minden bizonnyal szembesült vele, hogy a készételek, előre csomagolt termékek esetén még viszonylag könnyű a feladat. Ám a saját készítésű fogások esetén, az egyes hozzávalók adatai és felhasznált mennyisége alapján már komplikáltabb pontosan kiszámolni, hogy mégis mennyi kalória került a tányérunkra. A Yazio viszont ebben is okos partner. "Rendszeresen főzök, magamnak készítem nagyrészt az ételeimet, ezért számomra a legpraktikusabb funkciója az, hogy el tudok menteni saját recepteket. Az alkalmazás a hozzávalók bevitelével kiszámítja az ételek kalória- és makrotápanyag tartalmát, és be lehet állítani, hány adagra értendő az adott recept. Így nagyon könnyen tudom naplózni ezeket az ételeket is" - mondja Alexandra.

A Yazio tudása pedig nem merül ki az étrendnaplózásban és kalóriaszámolgatásban, ezeken túl lehet benne vezetni a folyadékfogyasztást és a súlyunk alakulását is. Mivel a napi testmozgást, megtett lépések számát is fel lehet vinni, sőt Yazio-profilunkat akár fitnesz óránkkal is szinkronizálhatjuk, így nemcsak az elfogyasztott, hanem az elégetett kalóriákat is nyomon tudjuk követni. Lehetőség van előfizetéses verzióra is váltani, mely még több funkciót kínál. Itt elérhetővé válik az alkalmazás több száz fogásból álló receptgyűjteménye is, mely kapaszkodót nyújthat, ha már unjuk a megszokott fogyókúrás ételeket. A fizetős verzióban részletesebb elemzéseket kaphatunk, például az élelmiszerek rost-, cukor- és sótartalmát is figyelhetjük. "Izgalmas rész még az úgynevezett Coach pont, ahol étkezési tervek, diétás programok találhatóak, amelyekhez lehet csatlakozni, és recepteket, tippeket, és feladatokat kapunk. Én alapvetően a napló felületet használom, aminek a viszonylag kötött étrendem az oka, nincs szükségem egyéb étkezési tervekre, de időnként böngészem a recepteket is. Összességében úgy érzem, ez az alkalmazás sokat segít a diéta betartásában, nem utolsó sorban időt spórol nekem" - árulta el Alexandra.

Carb Manager: fókuszban a szénhidrát

Alexandrához hasonlóan Brigi is a 160 grammos diétáját szerette volna megkönnyíteni, mikor kalóriaszámláló applikációt keresett. "Egy nőgyógyászati vizsgálat során felmerült az IR, vagyis inzulinrezisztencia gyanúja, emiatt el kellett kezdnem naplózni a bevitt ételeket, illetve főleg azok szénhidráttartalmát - meséli. - Ez elsőre elég időigényes és összetett feladatnak tűnt, ezért a párom javasolta, hogy használjak mobilappot, és rövid keresgélés után a Carb Manager tűnt a legszimpibbnek. Ezt eredetileg a keto diétát folytatóknak fejlesztették ki, de mivel annál is a szénhidrát mennyisége a kulcsfontosságú, az én célomnak is megfelelt."

Amikor valaki szembesül az IR diagnózisával, óriási teher tud lenni, hogy mostantól folytonos szénhidrát-számolgatásból, ételnaplózásból fog állni az élete. Brigitta saját tapasztalata szerint a Carb Manager áttekinthető felületének és könnyen használható funkcióinak köszönhetően ez már nem is olyan nagy kihívás. Első belépéskor ráadásul kapunk is egy rövid tutorialt, ahol lépésről lépésre mindent megmutat az app, hogy el tudjunk igazodni. "Étkezésenként tudjuk felvinni az elfogyasztott élelmiszereket, ételeket, ráadásul többféle módon, szövegesen vagy a vonalkód beszkennelésével, utóbbi nyilván gyorsabb. Kereshetünk a hatalmas adatbázisban, de rögzíthetünk új tételt is. Az otthon főzött fogásokat is egyszerű hozzáadni az alapanyagok alapján, majd ha bekerült a rendszerbe, el tudjuk menteni a kedvencek közé, ahonnan legközelebb gyorsan előhívhatjuk" - magyarázta Brigitta.

Mint mondja, számára meggyőző, hogy azt, mennyit is fogyasztottunk egy adott ételből vagy italból, többféle mértékegységet használva lehet megadni. Nem muszáj mindent grammban számolgatni, felvágottak esetében például lehet szelettel is számolni, ami sokkal életszerűbb. Törtmennyiséget is meg lehet adni, szóval ezen a téren mindenre gondoltak a fejlesztők. Nagyon szereti az appban azt is, hogy egy adott étkezését egy kattintással át tudja másolni másik napra. "Sokszor ugyanazt reggelizem, vagy előre főzők nagyobb adagot és azt eszem 2-3 napig ebédre. Ilyenkor nem kell újra felvinnem, kikeresnem az ételeket, csak másolok, gyorsabb és még egyszerűbb az egész folyamat" - teszi hozzá.

Az applikációk sokat segíthetnek a megfelelő étrend kialakításában. Fotó: Getty Images

A rohanó hétköznapokban hasznos funkciója még, hogy egyfajta diéta felügyelőként push értesítést küld, ha esetleg elfejtjük naplózni az étkezéseket. "A Daily Log menüpontban pedig visszanézhetjük, hogyan alakult a napi étrendünk: mennyi kalóriát, fehérjét, zsírt, rostot és persze szénhidrátot vittünk be. A számunkra fontos elemet, ami ezesetben ugye a szénhidrát, pedig külön ki is emeli, ezért elég egy pillantás, és látom, hogyan állok. De mutatja azt is, hogy a meghatározott limitemhez képest mennyit és miből ehetek még aznap, illetve készít heti összesítőt is. Rögzíteni lehet azt is, hogy az adott napon mennyi vizet ittam, illetve mit és milyen hosszan sportoltam, de én úgy láttam, ezek inkább csak statisztikai adatként szolgálnak, a kalóriaösszesítőben például nem számol az elégetett kalória mennyiségével" - így interjúalanyunk.

Mint a legtöbb appnál, itt is választható prémium előfizetés, a Carb Manager ezesetben óriási, képes receptgyűjteményt, komplett étrendeket, részletesebb és grafikonos diétaelemzést, illetve fitneszeszközös szinkronizációt kínál. "Ha valaki konkrétan a ketogén diétát követi, akkor talán megéri a fizetős verzió, de mivel én az IR miatt használom, maradtam az ingyenes változatnál. Az egyedüli, amit hiányolok belőle, hogy nem különbözteti meg a lassú és gyors felszívódású szénhidrátokat, de ez érthető is, hiszen a ketónál nem fontos, csak inzulinrezisztencia esetén kell figyelni rá. Ezért ezt nekem kellett fejben tartani, de már annak is örülök, hogy a számolgatás és naplózás terhét levette az app a vállamról" - árulta el.

Kalóriabázis: hogy az angol tudás ne legyen akadály

Bár a másik két applikációhoz képest a Kalóriabázis elmarad a funkciók tekintetében, nagy előnye, hogy teljesen magyar nyelvű, így angoltudás nélkül is könnyedén használható. A magyar kalóriaszámláló appok közül egyébként ez az abszolút nyertes, több mint 150 ezer kereshető ételt tartalmaz az adatbázisa (ami persze folyamatosan bővül), és 500 ezer felhasználónak segített a fogyásban. A felülete egyszerűbb, inkább egy honlapra emlékeztet, mint mobilalkalmazásra, de Eszter szerint, akinél ez az app lett a befutó, mindez nem feltétlen hátrány, mert a használata könnyen elsajátítható, egyértelműen meg lehet találni minden funkciót. "Egy kolléganőm ajánlotta 5 évvel ezelőtt, akinek nagyon bevált, sokat fogyott vele. Gondoltam, én is kipróbálom, és nekem is csak pozitív tapasztalatom volt vele, így tavaly tavasszal, mikor elhatároztam, hogy szülésem után le szeretnék fogyni, ismét ezt hívtam segítségül" - mondta.

Eszter a ketogén diétát folytatja, melynél drasztikusan le kell csökkenteni a napi szénhidrátbevitelt, így nem csak szimplán a kalóriákra, a bevitt szénhidrát mennyiségre is nagyon ügyelni kell. Mint mondja, a Kalóriabázis appal ez szinte gyerekjáték, mert a nevéhez hűen rengeteg féle étel, élelmiszer megtalálható az adatbázisában, de ha éppen nem találjuk, amit ettünk, akkor könnyen hozzá lehet adni új dolgokat is, legyen szó élelmiszerről, készételről vagy saját receptről. A magyar fejlesztés és magyar felhasználói bázis előnye pedig itt is megmutatkozik: míg a nemzetközi applikációkban sok olyan terméket kell átpörgetni, ami nálunk nem elérhető, itt az étellista 100 százalékban a hazai viszonyokra van szabva.

Bár a kalóriaszámlálásra nem feltétlenül csak akkor lehet szükségünk, ha fogyni szeretnénk, a Kalóriabázis esetében egyértelműen ezen van a hangsúly - ezt a célt viszont számos eszközzel támogatja. "Praktikus, hogy be lehet állítani többféle fogyókúrás taktikát: például lehet az a cél, hogy hány kilót tervezek összesen leadni, de az is, hogy mikorra szeretném elérni a kitűzött álomsúlyomat, illetve az is lehet szempont, napi hány kalóriás étrendet kívánok követni, vagy ideális esetben hetente hány kilogrammot adnék le. Az app pedig ennek megadása után kalkulál mindent, sőt javaslatokat is tesz a napi tápanyag-bevitelre" - így Eszter.

Receptötleteket nem találunk ebben az alkalmazásban, viszont a vízfogyasztást itt is lehet vezetni, illetve sporttevékenységeket is rögzíthetünk, amelyekből az elégetett kalóriamennyiséget figyelembe veszi a napi összesítésnél. Nap végén ugyanis kapunk egy kiértékelést, illetve grafikonon is figyelemmel kísérhetjük, hogyan alakul a súlyunk, valamint az étrendünkben a szénhidrát-zsír-fehérje aránya. Ha pedig pluszra vágyunk, előfizethetünk a prémium tagságra, melynél például okos beszédfelismerővel és gyorsgombokkal még könnyebbé tehetjük az ételek, receptek felvitelét, szakértőktől kérhetünk személyre szabott tanácsot, a kalóriaszimulátor animációja pedig jópofán ábrázolja, mit (t)ettünk aznap karcsúbb alakunkért. "Én maradtam az ingyenes verziónál, mert így is maximálisan megfelel a célnak. Persze helyettem nem tud lefogyni, de sok segítséget nyújt a diétázásban, és ez éppen elég" - összegez Eszter.