A gyermekek megfelelő fejlődéséhez nélkülözhetetlen, hogy az étrendjükben elegendő mennyiségben legyen jó minőségű fehérje. A halak könnyen emészthető formában tartalmaznak teljes értékű fehérjéket, melyek az izmok épüléséhez és az immunrendszer zavartalan működéséhez is szükségesek. A halak jól hasznosítható formában vasat is tartalmaznak. Gyermekek és serdülők esetén a vashiány az iskolai teljesítményben is megmutatkozhat, ezért is fontos a gyermekek megfelelő vasbevitele. A halakban található ásványi anyagok közül kiemelkedő a csontok és fogak felépítésben szerepet játszó kalcium is.

Felnőttkorban is elengedhetetlen a szervezet számára a halak fogyasztása, hiszen a halak zsírtartalma nagyon értékes, a bennük található többszörösen telítetlen zsírsavak (ómega-3 zsírsavak) hasznos élettani hatással bírnak, jelentős szerepük van a szív- és érrendszeri megbetegedések megelőzésében, de részt vesznek az immunrendszer megfelelő működésében és különböző gyulladásos folyamatok mérséklésében is. Várandósság és szoptatás alatt is érdemes rendszeresen halat fogyasztani. A várandósság alatt csak olyan élelmiszerek beillesztése javasolt, amelyek megfelelően hőkezeltek vagy pasztőrözöttek. A konzervdobozban, üvegben vagy tubusban értékesített Hamé halpástétomok biztonságosak a terhesség alatt is.

Az időskorúak táplálkozása különös figyelmet érdemel, ugyanis az életkor előrehaladtával az emésztés, így a tápanyagok felszívódása sem működik már tökéletesen. A megfelelő fehérjebevitelre az esetükben is ügyelni kell, hiszen ez szükséges a normál izomtömeg megőrzéséhez. Az ómega-3 zsírsavtartalmuknak köszönhetően pedig hozzájárulnak a normál vérnyomás fenntartásához, csökkentik a trombózis kialakulásának esélyét és a vérzsírszintekre is kedvező hatást gyakorolnak, ennek köszönhetően pedig jelentős szerepük van a szív-érrendszeri betegségek kockázatának csökkentésében.