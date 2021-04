A gyakori szomjúság meglepő okai

A krónikus szájszárazság, más néven xerosztómia olyan állapot, amely kiválthat folyamatos szomjúságot - olvasható a menshealth.com cikkében. Ilyenkor a nyálmirigyek nem termelnek elég váladékot. A probléma mögött állhat dohányzás, gyógyszermellékhatás, de lehet akár az öregedés következménye is. A szomjúság mellett gyakori tünet az ínygyulladás és a rossz lehelet. Ilyenkor tudatosan több folyadékot kell innunk, és a szájüregi problémákról érdemes fogorvossal konzultálni.

A gyakori szomjúságérzet akár betegségek tünete is lehet. Fotó: Getty Images

Cukorbetegség tünete is lehet, ha folyton szomjasak vagyunk. Ilyenkor a megemelkedettvércukorszintmiatt veséink magasabb fokozatra kapcsolnak, ami fokozott vizeletürítést és folyadékvesztést von maga után. A szinte olthatatlannak tűnő szomjúság, amelyet semennyi folyadék nem tud enyhíteni, mindenképpen olyan tünet tehát, amellyel érdemes orvoshoz menni - különösen, ha gyakori vizelés is társul hozzá.

Lehetséges, hogy vérszegények vagyunk

Vérszegénység szintén állhat a háttérben. A szervezet nem tud elegendő vörösvérsejtet termelni, ezáltal szervezetünk nehezebben jut hozzá a szükséges oxigénmennyiséghez. Ha a vérszegénység súlyosbodik, akkor egyre szomjasabbak leszünk, és általában olyan tünetek is jelentkeznek, mint a gyengeség és a szokatlan fáradtságérzet.

Ketogén diéta vagy több sport a háttérben

Azok, akik valamilyen szénhidrátszegény, fehérjében gazdag étrendet követnek, szintén gyakrabban érezhetik magukat szomjasnak az átlagosnál, mivel a szervezet ilyenkor kimeríti a glikogénraktárait, ezáltal pedig folyadékot is veszít. Gyakori állapot ez a ketogén diétát követőknél, de néhány hét alatt egyensúlyba kerül, és az extrém szomjúság magától megszűnik. Persze a rendszeres folyadékfogyasztásról azért ilyenkor se feledkezzünk meg.

Megnőhet még a szervezet folyadékigénye akkor is, ha többet kezdünk sportolni a korábban megszokottnál. Ilyenkor értelemszerűen többet is izzadunk, tehát több folyadékot veszítünk, amit érdemes akár sport közben is folyamatosan, kis adagokban pótolni. Ez a teljesítményünk, a komfortérzetünk és az izmaink regenerálódása miatt is nagyon fontos.