A brokkoli így védi a májat

Hogyan károsítja az alkohol a májat? Részletek itt.

Zsírmáj, avagy a máj elzsírosodása esetén kis lipidburkokban zsírcseppek képződnek a májsejteken belül. Megfelelő kezelés nélkül ez az állapot akár életveszélyes betegségek kialakulásához is vezethet, beleértve a májzsugort és a májrákot egyaránt. A probléma megjelenésében számos tényező szerepet játszhat. A jellemzően túlzott alkoholfogyasztás hatására fellépő elzsírosodást alkoholos zsírmájnak nevezzük, egyéb esetekben pedig nem alkoholos zsírmáj beszélhetünk.

Egy hasznos bomlástermék

Azelhízássokszorosára növeli a zsírmáj kockázatát, de olyan életmódbeli tényezők is szerepet játszhatnak a nemkívánatos folyamatok beindulásában, mint a telített zsírsavak nagy mennyiségű fogyasztása. Szintén befolyással lehet a máj állapotára a bélflóra. A például a triptofán aminosav lebomlása során a bélben keletkező egyik bomlásterméknek, az indolnak már hosszabb ideje preventív és terápiás hatást tulajdonítanak zsírmáj kapcsán a tudósok. Az elképzelés mögött rejlő igazságot próbálta meg feltárni a közelmúltban a Texas A&M AgriLife Research kutatócsapata.

A brokkoli és a karfiol egyaránt nagy mennyiségű indolt tartalmaz. Fotó: iStock

A szakemberek egy 137 kínai résztvevővel lefolytatott vizsgálatban felfedezték, hogy a magastesttömegindexrendszerint az átlagosnál alacsonyabb indolszinttel jár együtt. Ezzel egyidejűleg pedig az alacsonyabb indolszint összefüggésbe hozható a májban lerakódott zsír nagyobb mennyiségével is. Állatkísérletekkel azt is kimutatták, hogy indolkezelés hatására csökkent a szervben felhalmozódott zsír mennyisége, illetve enyhült az esetenként annak nyomán fellépő gyulladás is. A sejtszintű vizsgálatok eredményei szintén arra utalnak, hogy a vegyület nem csupán hozzájárul a májsejtekben felhalmozódott zsír csökkentéséhez, de a bél hámsejtjeire hatva a gyulladásgátlóként is funkcionál.

Gyógyszerek alapanyaga is lehet

"Kutatásaink alapján úgy gondoljuk, hogy azok az élelmiszerek, amelyek képesek serkenteni az indoltermelést, esszenciálisak a nem alkoholos zsírmáj megelőzésében, valamint előnyös hatással bírnak azok esetében is, akiknél már fellépett a probléma" - fogalmazott a kutatást vezető Chaodong Wu professzor. "Az említett élelmiszerek, illetve az olyan gyógyszerek, amelyek azok hatását utánozzák, új terápiás irányt hozhatnak a nem alkoholos zsírmáj kezelésében" - tette hozzá. Ugyanakkor kitért arra is, további kutatásokra lesz szükség annak feltárására, miként lehetnek képesek bizonyos diéták segíteni a cél elérését.

Állatkísérletek eredményei alapján az amerikai Nemzeti Rákintézet (NCI) szintén lehetséges rákmegelőző és gyulladáscsökkentő vegyületként említi az indolt. A vegyület indol-3-karbinol formában nem mennyiségben megtalálható az olyan keresztesvirágú zöldségekben, mint a brokkoli, a káposzta, a kel, a karfiol és a kelbimbó.

A Texas A&M AgriLife Research tanulmánya a Hepatology című tudományos folyóiratban jelent meg január 17-én.

Forrás: agrilifetoday.tamu.edu