9 dolog, amely árthat a májunknak

A máj az egyik legnagyobb és legfontosabb szervünk. Feladata többek közt a testünkbe jutó méreganyagok lebontása, az emésztés segítése, de szerepet játszik a fertőzések legyőzésében is, valamint itt találhatóak testünk glükózraktárai. A máj fontos szerv, de egyben igen sérülékeny is - ha kedvezőtlen hatások érik, hegesedés alakul ki rajta, amely visszafordíthatatlan károsodáshoz és rákhoz is vezethet. Sokan az alkoholizmussal hozzák összefüggésbe a májkárosodást, de nem az alkohol az egyetlen, amellyel árthatunk a májunknak. Hanem például az alábbiakkal is.

Túlsúly

Ha a máj sejtjei túl sok zsírt tárolnak, a nem alkoholos zsírmáj (angol rövidítéssel NAFLD) nevű betegséghez vezethet. Pontosan az orvosok sem tudják, mitől alakul ki, de a túlsúlyt, a magas vérnyomást, a magas triglicerid-szintet, illetve a több kóros állapot együttes fennállását jelző metabolikus szindrómát is összefüggésbe hozták a nem alkoholos zsírmáj kialakulásával. Míg korábban főleg negyvenes-ötvenes éveikben járó pácienseknél diagnosztizálták, előfordulása manapság egyre gyakoribb a fiataloknál is. Szakemberek szerint hamarosan ez a májbetegség lehet a májátültetések vezető oka az Egyesült Államokban.

Cukros üdítők

Több tanulmány is rámutat a cukros üdítők fogyasztása és a zsírmáj kialakulása közti összefüggésekre. A betegség kialakulásának kockázata még magasabb a túlsúlyos vagy elhízott fogyasztók körében.

Paracetamol-tartalmú gyógyszerek

Aki ezeket nagy dózisban szedi, nagyobb eséllyel teszi ki magát májelégtelenség kockázatának.

Egyéb pirulák, drogok

Természetesen nem csak a paracetamoltartalmú orvosságok okozhatnak májkárosodást. Például a teljesítménynövelésre is használt anabolikus szteroidok, illetve a heroin, a kokain és más disszociatív drogok is ártanak a májnak.

Hepatitis

A krónikus Hepatitis B és C világszerte a májrák legfőbb okozói. Előbbi ellen a nyolcvanas évek eleje óta létezik védőoltás, utóbbit viszont még mindig sokan kapják el fertőzött vérrel, tűvel, szexuális partner révén, vagy ritkábban vérátömlesztéskor. Ha időben diagnosztizálják és kezelik, az szó szerint életet menthet.

Örökletes betegségek

A hemokromatózis (veleszületett vasanyagcsere-zavar) vagy a Wilson-kór is ilyen, mindkét betegség jól kezelhető.

Autoimmun-betegségek

Ezek közül az egyik az autoimmun hepatitis (amikor azimmunrendszera májat kezdi el támadni), a másik a primer biliaris cirrhosis (PBC). Mindkettő főleg nőknél jelentkezik, és hegesedéshez, majd májelégtelenséghez vezethet. Ha idejében diagnosztizálják, jól kezelhetőek, és a beteg várható élettartama nem rövidül e betegségek miatt.

Dohányzás

A cigarettában lévő méreganyagok gyulladást idézhetnek elő a májban. Ez hegesedéshez vezet, később ebből alakulhat ki májzsugor vagy májrák.

Alkohol

Az alkoholisták 10-15 százalékának kezd el hegesedni a mája, és világszerte az alkohol a májzsugor és egyéb májbetegségek egyik legfőbb oka. Ha mértékkel vagy egyáltalán nem fogyasztunk szeszes italokat, akkor sokat teszünk májunk egészségének megóvásáért.

