14 ok, ami az ólmos fáradtság mögött állhat

Ha csak enyhén vagyunk fáradtak, és ennek semmilyen ismert egészségügyi oka sincs, akkor a megoldás a testmozgás lehet. Kutatások bizonyították, hogy egy könnyed edzés az egészséges, de fáradt felnőtteknek jelentős energiatöbbletet adott. Az egyik vizsgálatban a résztvevők 20 percig tekertek közepes tempóban egy szobakerékpáron, és már heti három alkalom elegendő volt számukra ahhoz, hogy leküzdjék a korábban őket gyötrő, enyhe, de állandó fáradtság érzését. Mi van azonban akkor, ha nemcsak enyhe tünetekkel küzdünk, hanem a sokak által ismert ólmos fáradtság lesz úrrá rajtunk, melyben még a szemek nyitva tartása, a gondolkodás is komoly kihívást jelent? A WebMD most nemcsak összegyűjtötte az ólmos fáradtságot okozó tényezőket, de tippeket is felsorakoztat, amikkel úrrá lehetünk a probléma hátterében meghúzódó betegségeken, hiányállapotokon vagy rossz szokásokon.

A dehidratáltság is okozhat ólmos fáradtságot, így munka közben is mindig gondoskodjunk a rendszeres vízfogyasztásról. Fotó: Getty Images

1. Túl kevés alvás

Legyünk is túl rögtön az első pontban az ólmos fáradtság legnyilvánvalóbb okán, a túlságosan kevés alváson. Köztudott, hogy ha valaki tartósan kevesebbet alszik az ajánlott napi 7-8 óránál, az negatív hatással lehet az egészségére, befolyásolhatja a koncentrációs képességét.

Megoldás: Tegyük prioritássá az alvást, vezessünk be rá egy olyan rendszert, amit utána következetesen be is tartunk. Tiltsuk ki a hálóból az elektronikus eszközöket, mint a laptop, az okostelefon vagy a tévé. Ha pedig még mindezek ellenére is gondjaink vannak az elegendő mennyiségű vagy kielégítő minőségű alvással, forduljunk orvoshoz.

2. Alvási apnoé

Vannak, akik úgy gondolják, hogy eleget alszanak, és az ágyban eltöltött órák száma alapján ez igaz is lehet, alvásuk minőségét, és így a kipihentségüket azonban rontja az alvási apnoé. Ez a rövid légzéskimaradásokkal járó állapot akár egy éjszaka több alkalommal is felébreszthet bennünket néhány pillanatra, így azonban nem vagy csak ritkán jutunk el a pihentető mélyalvás fázisába. Sokszor az érintettek nincsenek is tisztában azzal, hogy alvási apnoéjuk van, csak a kialvatlanság és állandó ólmos fáradtság utal arra, hogy érdemes lenne orvoshoz fordulni. A szakemberek alvásvizsgálattal már gyorsan megállapítják utána a probléma meglétét.

Megoldás: Az alvási apnoé gyakrabban alakul ki túlsúlyos és/vagy dohányzó embereknél, ezért kézenfekvő tanács, hogy fogyjunk le, és hagyjunk fel a dohányzással. Addig pedig, míg a kiváltó tényezők nem rendeződnek, szükségünk lehet egy folyamatos pozitív nyomású lélegeztető (CPAP) készülékre, ami segítalvásközben nyitva tartani a légutakat.

3. Tápanyaghiány

Akár túl kevés ételt fogyasztunk, akár az elfogyasztott élelmiszer tartalmaz kevés hasznos tápanyagot, az gondokat okozhat. A kiegyensúlyozott étrend segít a vércukorszintet a normál tartományban tartani, megakadályozva ezzel annak olyan mértékű lecsökkenését, melyet ólmos fáradtságként is érzékelhetünk.

Megoldás: Mindig reggelizzünk, igyekezzünk étkezéseinkben fehérjét és komplex szénhidrátokat fogyasztani, például tojást teljes kiőrlésű pirítóssal. Ahhoz, hogy megőrizzük energikusságunkat, együnk naponta többször kis adagokat.

4. Vérszegénység

A nők fáradtságának egyik leggyakoribb oka a vérszegénység. A menstruációs vérveszteség ugyanis vashiányt okozhat, veszélyeztetve a nőket. Megfelelő mennyiségű vörösvérsejt nélkül szerveink és szöveteink nem jutnak elegendő oxigénhez, amitől fáradtnak érezhetjük magunkat.

Megoldás: Vashiány okozta vérszegénység esetén a vaskészítmények szedése és a vasban gazdag ételek, például sovány hús, máj, kagyló, bab és dúsított gabonafélék fogyasztása segíthet.

5. Depresszió

Bár a többség a depressziót csak a hangulati és az érzelmi élet zavarának tartják, valójában számos testi tünethez is hozzájárul. A fáradtság,fejfájásés étvágytalanság a leggyakoribb szimptómák közé tartozik. Ha fáradtnak érezzük magunkat, és hetek óta magunk alatt vagyunk, úgy érdemes felkeresni orvosunkat.

Megoldás: A depresszió jól reagál a pszichoterápiára és/vagy a gyógyszeres kezelésre.

6. Pajzsmirigy-alulműködés

A pajzsmirigy egy aprócska, alig 20-40 grammos, a légcső, valamint a gége előtt kétoldalt elhelyezkedő, belső elválasztású mirigy, ami testünk legnagyobb hormontermelő szerve. A pajzsmirigy irányítja az anyagcserét, valamint azt a sebességet, amellyel a testünk energiává alakítja a táplálékot. Ha a mirigy alulműködik, és azanyagcseretúl lassú, akkor lassúnak érezhetjük magunkat is, és azt figyelhetjük meg, hogy emellett a pluszkilóink is szép lassan elkezdenek megszaporodni.

Megoldás: Vérvizsgálattal megállapítható a pajzsmirigyhormonok szintje. Amennyiben bebizonyosodik, hogy alacsonyak, úgy szintetikus hormonokkal "gyorsíthatják fel" szervezetünket.

7. Koffeintúladagolás

Bár a koffein mérsékelt adagokban javítja az éberséget és koncentrációt, túl nagy dózisban azonban jelenősen megnövelheti a pulzusszámot, a vérnyomást, és ingerlékennyé tesz. Egyes kutatások azonban azt is kimutatták, hogy vannak, akikből a túl sok koffein ólmos fáradtságot vált ki.

Megoldás: Fokozatosan csökkentsük a koffeintartalmú italok (kávé, tea, kóla stb.), ételek (pl. csokoládé) és gyógyszerek mennyiségét. Fontos, hogy ne álljunk le ezekkel azonnal, ez ugyanis elvonási tüneteket és szintén fáradtságot okozhat.

8. Rejtett húgyúti fertőzés

Ha valaha volt már húgyúti fertőzése, akkor valószínűleg ismeri az égető fájdalmat és a sürgető vizelési inger érzését. De afertőzésnem mindig jelentkezik ilyen nyilvánvaló tünetekkel. Bizonyos esetekben a fáradtság lehet az egyetlen jel. A vizeletvizsgálat gyorsan megerősítheti, hogy húgyúti fertőzéssel van-e dolgunk.

Megoldás: Az antibiotikumok szedése a húgyúti fertőzések leghatékonyabb gyógymódja, hatásukra általában egy héten belül megszűnik a betegség és az azzal járó fáradtság is.

9. Cukorbetegség

Cukorbetegeknél a kórosan magas cukorszint a véráramban marad, ahelyett, hogy a test sejtjeibe kerülne, ahol az energiává alakulna át. Az eredmény egy olyan test, amelyből kifogy az energia, annak ellenére, hogy elegendő táplálékot kap. Ha tartós, megmagyarázhatatlan fáradtsággal küzdünk, forduljuk orvoshoz, aki a megfelelő vizsgálatok eredményeiből meg tudja állapítani, valóban diabétesz okozza-e a panaszainkat.

Megoldás: A cukorbetegség kezelésében lehetnek életmódbeli változások, például étrend és testmozgás, inzulinterápia és gyógyszerek, amelyek segítik a testet a cukor feldolgozásában.

10. Kiszáradás

A nagyfokú fáradtság a kiszáradás jele is lehet. Akár edzés, akár irodai munka közben ugyanúgy szüksége van a testünknek a megfelelő mennyiségű vízre, hogy megfelelően működjön. Ha csak akkor iszunk, amikor már érezzük a kínzó szomjúságot, az bizony rossz hír, a kiszáradt száj és szomjúságérzés ugyanis már a bekövetkezett kiszáradás jelei.

Megoldás: Folyamatosan pótoljuk a nap során a szervezetünkből távozó folyadékot, és ha azt látjuk, hogy vizeletünk nem világos színű, fogyasszunk még több vizet. Ha testedzést tervezünk, vagy kemény fizikai munkát fogunk végezni, ajánlott előtte legalább két pohár vizet elfogyasztani. Végig a fárasztó tevékenység alatt is pótoljuk a folyadékot, de csak apró kortyokban, majd az edzés vagy munka végeztével igyunk ismét két nagy pohár folyadékot.

11. Szívbetegség

Ha a mindennapi tevékenységek, például a ház takarítása vagy az udvar gyomlálása során hirtelen fáradtság támad ránk, az annak a jele is lehet, hogy a szívünk már nem bírja a munkát. Ha azt vesszük észre, hogy egyre nehezebb elvégezni az egykor könnyű feladatokat, beszéljünk orvosunkkal a szívbetegségről.

Javítás: Az életmódbeli változások, a gyógyszeres kezelés és a terápiás eljárások a szívbetegségeket kordában tarthatják és helyreállíthatják energiaszintünket.

12. Éjszakai műszak okozta alvászavar

Az éjszakai munkavégzés vagy a váltakozó műszakok megzavarhatják belső óránkat. Fáradtnak érezhetjük magunkat, amikor ébernek kellene lennünk és előfordulhat, hogy a nap folyamán egyszerűen elalszunk.

Megoldás: Ha pihenésre van szükségünk, mert éjjel dolgozunk, akkor igyekezzünk minden nappali fényhatást kizárni. A szobában legyen hűvös, sötétség és csend. Ha mindezek ellenére is küzdünk a fáradtsággal, érdemes orvoshoz fordulnunk, aki különböző vizsgálatok segítségével kideríti, áll-e bármilyen szervi elváltozás vagy betegség a szimptómánk mögött.

13. Ételallergia

Egyes orvosok úgy vélik, hogy a rejtett ételallergia is okozhat állandó fáradtságot. Ha étkezés után fokozódik enerváltságunk, az jelezheti, hogy valamely elfogyasztott élelmiszerre enyhe intoleranciánk van - azaz annyira még nem vagyunk allergiásak rá, hogy kiütéseket vagy viszketést okozzon, csak épp "elfáradunk" tőle.

Megoldás: Étkezési napló vezetésével kiszűrhető, hogy mely vagy milyen típusú ételek elfogyasztása után jelentkezik a fáradtság, és hogy annak elhagyásával javul-e az állapotunk. Emellett ételallergia-vizsgálattal is kiszűrhető a probléma forrása, melyről háziorvosunk tájékoztathat bennünket.

14. Krónikus fáradtság szindróma és fibromyalgia

Ha fáradtságunk már több mint hat hónapja tart, és olyan súlyos, hogy nem tudjuk kezelni a mindennapi tevékenységeket, lehetséges, hogy krónikus fáradtság szindrómánk vagy a fibromyalgiánk van. Mindkettőnek különböző tünetei lehetnek, de a tartós, megmagyarázhatatlan kimerültség az egyik legfőbb jellemzőjük.

Megoldást: Bár gyors megoldás nincs ezeknek a betegségek a kezelésére, az érintettek gyakran javulásról számolnak be, amikor addig megszokott "menetrendjüket" megváltoztatják. Érdemes továbbá megvizsgálni, és ha szükséges, javítani alvási szokásainkat, valamint könnyű testedzést is beépíteni a hétköznapokba, ami segíthet a fáradtság enyhítésében.