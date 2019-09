"Tízszer többet keresek itt, mint Magyarországon"

Az orvosok és egészségügyi szakdolgozók külföldre vándorlása évek óta komoly probléma itthon, és bár úgy tűnik, csökken a kiköltözők száma, még mindig sokan döntenek úgy, hogy más országban próbálnak szerencsét. Ennek elsősorban anyagi okai vannak, kint ugyanis a magyarországi fizetésüknek akár a többszörösét is megkereshetik. Bár a 60 éves Takács Etelka nem most, hanem 26 évvel ezelőtt költözött ki Svájc egyik legnépesebb városába, Bernbe, azt mondja, egyáltalán nem bánta meg a váltást. Citológiai szakasszisztensként az Unilabs Pathologia Bern nevű intézményben dolgozik, és tízszer többet keres annál, mint amennyit itthon kapna. Nem beszélve arról, hogy Svájcban - ahol egyébként a hálapénz fogalmát sem ismerik - sokkal jobb feltételek között dolgozhat.

"Az otthoni fizetés arra volt elég, hogy éppen megéljek." Svájcban a fehér köpeny sem kötelező. (Saját fotó)

HáziPatika.com: Mit csinál egy citológiai szakasszisztens?

Takács Etelka: A citológia a patológia egyik szakága. Szó szerint sejttant jelent, tehát a sejtek vizsgálatával foglalkozik. Az orvostudomány diagnosztikai része, vagyis nem találkozunk betegekkel, munkánkkal az orvosokat segítjük a diagnózis pontosabb felállításában és annak minél körültekintőbb kezelésében.

A citológiára minden szakterületen szükség lehet, hiszen a vér kivételével a test bármely részéből vett anyagot, váladékot, folyadékot (például vizelet, ciszta, testüregi folyadékgyülemek vagy egy csomóból, vékony tűvel vett anyag) feldolgozunk. De csak azt, ami folyékony, kenhető állapotban van, a nagyobb, szilárdabb anyagokat már a hisztológia - ami szintén a patológiához tartozó szakág - kezeli. Feldolgozás alatt azt értem, hogy a beküldött anyagokból, váladékból, folyadékból keneteket készítünk, amiket speciális festéssel megfestünk, hogy a sejtek láthatóvá váljanak a mikroszkóp alatt. Nagyon fontos a jó technikai munka, főleg egy sejtszegény anyagnál, aminél muszáj megtalálni azt a néhány sejtet, ami van. Ez ugyanis az alapja a pontos diagnózisnak.

HáziPatika.com: Milyen végzettség szükséges ahhoz, hogy valaki ebben a munkakörben dolgozhasson?

T. E.: A citológus orvos, pontosabban citopatológusnak hívják, mert a patológiai vizsga megszerzése után tennie kell egy citológiai vizsgát is. Mi, az asszisztensek is ugyanolyan szakképzettek vagyunk. 40 évvel ezelőtt, amikor dolgozni kezdtem, elég volt bármilyen egészségügyi alapképzés - nekem szakápolónői végzettségem volt -, de ma már egy 3 éves laboros képzés az alap, és ezután még 1 éves szakirányú képzést (ami lehet citológiai, hisztológiai, immunológiai stb.) is el kell végezni.

Valószínűleg ez a többlépcsős képzés az oka annak, hogy ma már nem sok fiatal akar citológiát tanulni, egy általános laboratóriumi képzéssel hamarabb és több helyen (kémiai, bakteriológiai laborban) el tudnak helyezkedni. Mi is azt tanuljuk, amit az orvosok, ismernünk kell minden szervet, tudni kell, hogy az adott szervben milyen sejtek vannak, hogy néz ki egy egészséges, illetve egy beteg sejt, van-e kórokozó (baktérium vagy vírus által okozott sejtelváltozás) a kenetben - és még folytathatnám.

HáziPatika.com: Miért éppen ezt a szakmát választotta?

T. E.: Teljesen véletlenül alakult így, 40 évvel ezelőtt ugyanis Magyarországon még gyerekcipőben járt a citológia. Akkoriban a debreceni klinikán dolgoztam ápolónőként, és mindenképpen tovább akartam tanulni. Hallottam a citológiáról, érdekesnek találtam, és kíváncsi voltam, milyen lehet ezen a területen dolgozni. Mivel úgy alakult, hogy rögtön elkezdhettem a tanulást Budapesten az Onkológiai Intézetben, azonnal váltottam.

Házipatika.com: Miért döntött úgy, hogy külföldre költözik, és miért éppen Svájcra esett a választása?

T. E.: Külföldre véletlenül kerültem, egyáltalán nem volt előre eltervezve, hiszen akkoriban még nem költöztek ki olyan sokan, mint manapság. Kaptam egy meghívást Bernbe, és úgy gondoltam, hogy ezt a lehetőséget mindenképpen ki kell használni: egy kicsit bekukkanthatok a svájci citológiai munkába, tanulhatok valami újat, megmérettetem magam, és megismerhetem az országot is. Ma már azt mondom, jó döntés volt, de kezdetben sok nehézséggel találtam magam szembe. Főleg a nyelvi különbségekkel és az erős honvággyal küzdöttem.

HáziPatika.com: Hogy néz ki egy átlagos napja a munkahelyen?

T. E.: A fő profilunk a nőgyógyászati rákszűrés. Én elsősorban a kenetek mikroszkópban történő vizsgálatáért felelek. Technikai munkát is végezk, de az nem mindennapos elfoglaltság, ezenkívül foglalkozok a kolléganők által megnézett kenetekkel is. Ha a kenet negatív, tehát teljesen normális, akkor egyedül adom ki, azaz a lelet csak az én aláírásomat kapja meg. Ha azonban valamilyen jóindulatú elváltozás, kórokozó, gyulladás látszik, már két aláírás szükséges. Gyanús vagy pozitív sejtkép esetén pedig az orvosnak adjuk tovább az eredményeket.

Házipatika.com: Mik a legszembetűnőbb különbségek a svájci és a magyar egészségügy között?

T. E.: Elég nagy a különbség, nemcsak a diagnosztikában (laborok, röntgen), hanem a betegellátásban is. Ez főleg a technikai felszereltségben, a megfelelő és elegendő személyzetben, valamint a jobb fizetésekben nyilvánul meg. Az orvosi technika nagyon gyorsan fejlődik, egyre jobb és modernebb gépek vannak, itt pedig valóban lépést tudnak tartani a fejlődéssel. Emlékszem, amikor elkezdtem dolgozni a szakmában, még a legegyszerűbb mikroszkópom volt, kézzel festettük a keneteket, és mindent füzetbe adminisztráltunk. Ma pedig egy speciális mikroszkópot használok, ami számítógéppel van összekötve, és részben önállóan ellenőrzi a keneteket.

HáziPatika.com: Mit értékel a legjobban abból, ami a svájci egészségügyben megvan, míg a magyarból hiányzik?

T. E.: Mind a tárgyi, mind az anyagi feltételek megvannak a munkához, nincsenek úgynevezett filléres gondok, mint például otthon, éppen ezért jobb a szervezettség is. Továbbá itt Svájcban nem éleződik ki annyira a hierarchikus viszony orvos és szakasszisztens, főnök és beosztott között. Mindenki alkalmazott, mindenkinek van főnöke, csak más a végzettsége és más a munkaköre.

HáziPatika.com: Most fordítsuk meg a dolgot! Van-e olyan része a svájci egészségügynek, amivel sokan elégedetlenek, és tudna-e mondani valamit, ami viszont a magyar mellett szól?

T. E.: A svájciak folyton panaszkodnak a betegbiztosítás miatt, ami nagyon drága, de mégsem változtatnak rajta. Nagyon sok biztosító van, és mindenki azt kap a pénzéért, amit választ. Tehát a lényeg: minden a pénzről szól, rengeteg a lehetőség, azt veszel a pénzedért, amit akarsz, illetve, amit a pénztárcád enged.

Magyarországon nekem nagyon bejött a kreativitás, illetve a problémák gyors megoldása. A svájciak szabályok szerint élnek, mindent az előírásoknak megfelelően akarnak csinálni, se többet, se kevesebbet. Persze, itt biztosítva vannak az anyagi, tárgyi feltételek, otthon pedig ezek hiányában kénytelenek kreatívnak lenni az egészségügyben.

HáziPatika.com: Mennyiben mások a hazai és a kinti bérek, ha az egészségügyi dolgozókat nézzük?

T. E.: Természetesen vannak különbségek, hiszen egyébként is drága országról van szó. Magasak a fizetések, de magasak a kiadások is - drága a lakhatás, az egészségügyi ellátás, a szolgáltatások, az élelmiszerek. Amikor kijöttem, az akkori fizetésemnek majdnem tízszeresét kerestem itt, és most is hasonló az árfolyamtól függően. Az otthoni fizetés arra volt elég, hogy éppen megéljek, ne kelljen a hónap végén kölcsönkérni. Nem tudtam spórolni, utazni, most viszont sok mindent meg tudok engedni magamnak. Szerencsésnek érzem itt magam ezzel a szakmával.

HáziPatika.com: Mi a helyzet a hálapénzzel? Adnak a betegek, elfogadják az orvosok?

T. E.: Itt kint nincs hálapénz, a dolgozók rendesen meg vannak fizetve. Egyébként is pénzről beszélni magánügy, nem illik megkérdezni, ki mennyit keres, éppen ezért fel sem merül senkiben, hogy a háláját esetleg pénzzel fejezze ki. Nem is értik a hálapénz fogalmát. Azt már láttam, hogy ha valaki sokáig fekszik benn egy osztályon, a nővéreknek virágot vagy csokit adott, de az egész osztálynak, nem pedig egy-egy nővérnek.

HáziPatika.com: A svájciakról köztudott, hogy boldogok. Önnek is ez a benyomása az ott élőkről?

T. E.: Elégedettek az életükkel, magabiztosak, van önbizalmuk, ami nyilván a jólétnek is köszönhető. És nemcsak az "igazi" svájciakra gondolok, hanem az itt élőkre is, hiszen a lakosság kétharmada külföldi.

Azt is látom az ittenieken, hogy odafigyelnek az egészségükre, rendszeresen sportolnak. Mivel kifejezetten drága a betegbiztosítás, a nagy átlag nem megy minden apró-cseprő dologgal orvoshoz. De könnyen lehet, hogy a nyugodtabb élet, a kevesebb stressz miatt egészségesebbek, nincs szükségük orvosi kezelésre.