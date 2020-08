"Egy egészséges férfit is érhet meglepetés"

A fejlett világ legtöbb országában komoly gondot okoz a csökkenő születésszám, ezzel párhuzamosan pedig a férfiak nemzőképessége is drasztikus mértékben csökken. Bár a lombikkezelések egyre hatékonyabbak, hosszú távon ezek sem jelentenek megoldást a problémára. A témáról Dr. Albert Istvánnal, az Istenhegyi Géndiagnosztika andrológusával beszélgettünk.

HáziPatika.com: Hogyha valamilyen férfibetegségről esik szó, a legtöbb embernek az urológus szakma ugrik be, azt talán kevesebben tudnák pontosan meghatározni, mivel foglalkozik egy andrológus. Holott nagyon gyakori és fontos betegségek kezelését végzik ezek az orvosok.

Dr. Albert István: Ez így van, a legtöbben akkor tudják meg, mivel is foglalkozik az andrológus, ha beutalót kapnak hozzá. A munkánk persze nem áll messze az urológiától, itt Magyarországon legtöbbször egy szakvizsga teljesítésével lép át az orvos az egyik szakmából a másikba. Elsősorban a férfi nemzőképességi problémákkal foglalkozunk, például a merevedési zavarokkal, a férfiklimaxos tünetek kezelésével, különböző ehhez kapcsolódó anyagcsere-betegségekkel is. A nemzőképességi zavarok okai rendkívül sokrétűek lehetnek, ezért komplex kivizsgálást igényelnek. Ráadásul egyre többen fordulnak orvoshoz ilyen panaszokkal.

HáziPatika.com: A férfiak nemzőképességével kapcsolatban egy rendkívül riasztó tendencia figyelhető meg az utóbbi évtizedekben: a fejlett, nyugati társadalmakban élők átlagos spermiumszáma a hetvenes évek óta a felére zuhant vissza. Ez pedig értelemszerűen a nemzőképességre is komoly hatással van. Mi történik az európai férfiakkal?

A. I.: Több kutatást is végeztek ebben a témában, egyes állítások szerint még ennél is nagyobb a baj, és a spermiumok száma a negyedére zuhant vissza néhány évtized alatt. Egyértelműen civilizációs problémáról beszélhetünk, a fejlett világban rohamosan romlik a férfiak nemzőképessége és a spermium mennyisége, illetve minősége. Hogy ez a folyamat konkrétan minek tudható be, azt nehéz lenne behatárolni, számos tényező szerepet játszik benne.

Egyrészt a fejlett világban rövid idő alatt jelentősen kitolódott a gyermekvállalás átlagos életkora. A húszas éveit a legtöbb fiatal az iskolapadban tölti, vagy ekkor alapozza meg a későbbi karrierjét, aki ilyenkor gyereket vállal, az "versenyhátrányba" kerül a társaival szemben. Napjainkban a legtöbben a 30-40 éves koruk között kezdik fontolgatni a gyerekvállalást, az evolúció azonban nem erre alakította ki a testünket.

Nem szabad továbbá megfeledkezni a különböző civilizációs ártalmakról sem, amely szintén a fejlett országokban élőket sújtják leginkább. Már jól tudjuk, hogy a stressznek a test minden részére romboló hatása van, a létbizonytalanság és a teljesítési kényszer miatti állandó nyomás pedig a termékenységre is rányomja a bélyegét. Az sem mindegy, hogy mit eszünk, mit iszunk. Egyre több a különböző szintetikus anyagokat tartalmazó, sokszorosan feldolgozott élelmiszer, a génmódosított táplálékok, melyek hosszú távú hatásairól még csak homályos ismereteink vannak. A PET-palackokból kioldódó, ivóvízbe kerülő mikroműanyagokról is kimutatták már, hogy a szervezetben felszívódva kimondottan a nemzőképességet rombolhatják. De akár megemlíthetjük azt is, hogy soha ilyen sok gyógyszert nem szedett a lakosság, mint napjainkban, bizonyos készítmények mellékhatása pedig valószínűleg hozzájárul a nemzőképességi zavarok egyre növekvő problémájához. Nehéz egy dolgot kiemelni, a tendencia azonban jól látható: egyre több párnak okoz gondot a gyermekvállalás.

A fejlett világban rohamosan romlik a férfiak nemzőképessége. Fotó: Fülöp Máté

HáziPatika.com: Hiába ismerjük tehát egyre jobban a testünket és a körülöttünk lévő világ működését, mégis egyre komolyabb ártalmaknak tesszük ki magunkat?

A. I.: Sajnos ez kijelenthető. Ráadásul nagyon nagy különbség van ilyen tekintetben a fejlődő, illetve a fejlett országok között. Míg az Egyesült Államokban, az Európai Unióban és Távol-Keleten lassan általánossá válik a meddőségi probléma, addig azokban az országokban, ahol az emberek sokkal rosszabb életkörülmények között élnek - például Afrika legelmaradottabb régióiban - sokkal jobb a spermakép és a nemzőképesség.

HáziPatika.com: Mikor érhet el ez a folyamat a nyugati országokban oda, hogy már egy átlagos egészségű férfi számára is alapvető gondot jelenthet a nemzőképesség?

A. I.: Szerintem már most is itt tartunk, egy teljesen egészséges férfit is érhet meglepetés, ha felkeres egy andrológust és kér tőle egy nemzőképességi vizsgálatot. Drámaian emelkedik a csökkent nemzőképességű férfiak aránya a lakosságon belül, de egyre több olyan férfi is van, aki már gyakorlatilag meddőnek tekinthető. Persze nemcsak a férfiak, de a nők oldaláról is egyre több olyan problémát találnak az orvosok, amelyek gátolják a gyermekvállalást.

HáziPatika.com: Az ön rendelőjében is egyre több a huszonéves páciens?

A. I.: Ahogy az egyik kollégám mondta: a mai hetvenes-nyolcvanas korosztály spermaképe a világörökség része lehetne. A mostani fiataloké sokkal rosszabb! Spermabankban is dolgozom, donorokat vizsgálok lassan húsz éve. Akkor tízből 2-3 donorjelölt felelt meg, manapság jó, ha húszból egy olyan alkalmas jelöltet találunk, aki megfelel a szükséges kritériumoknak.

Egy teljesen egészséges férfit is érhet meglepetés, ha felkeres egy andrológust. Fotó: Fülöp Máté

HáziPatika.com: Az orvostudomány fejlődése, a különböző lombikkezelések elérhetővé válása mennyire tudja ellensúlyozni ezt a folyamatot?

A. I.: A lombik beavatkozások egyre nagyobb hatásfokkal működnek és több kutatást is végeznek ebben a témában, éppen amiatt, mert a fent említett módon nő az érdeklődés, nő a kereslet ezekre a kezelésekre. Bár valóban egyre több gyermek születik lombikkal, mégis ott a veszély, hogy ezeknek a gyerekeknek is rosszabb lesz a spermaképük, hiszen továbbviszik ezt a genetikai örökséget. Nagyobb az esély rá, hogy már nekik is csupán lombikkal lehet gyermekük.

HáziPatika.com: Míg a nőknél már a harmincas éveikben egyre hangosabban ketyeg az a bizonyos biológiai óra, a férfiak többnyire úgy vélik, hogy akár életük végéig gondolhatnak a gyermekvállalásra. Az elmondottak alapján nekik sem árt igyekezni.

A. I.: Korral mindenkinek romlik a spermaképe, viszont az sem mindegy, hogy honnan indulunk. Korábban a férfiak ondójában a hímivarsejtek száma 60-80 millió/ml volt, ami manapság olyan 20 millió körülire csökkent le. A 80 milliós spermaszámról induló férfiaknak még valóban 50-60 éves korukban is lehetőségük volt gyermeket nemzeni. Jelenleg a WHO kritériuma szerint 15 milliós koncentrátum már a problémás mennyiség határa, tehát ha egy mai fiatal a 20-25 milliós értékről indul, bizony nagyon gyorsan kifut abból a korból, amikor még gond nélkül megvalósulhat a terhesség.

Másrészt pedig a korral a spermiumok minősége is csökken, vagyis azonos koncentráció mellett is kisebb az esélye annak, hogy megtörténhet a fogantatás. Jónéhány rendellenesség, például azautizmusis nagyobb eséllyel következik be idősebb apák gyermekeinél.

A lombikprogram sem jelenthet megoldást minden problémára. Fotó: Fülöp Máté

HáziPatika.com: A Forma-1 "guru" és üzletember, Bernie Ecclestone néhány héttel ezelőtt, 89 évesen lett ismét apa. Mennyire tekinthető egyedülállónak az ő esete?

A. I.: Nem ismerem ennek az esetnek a körülményeit, így nem tudok róla nyilatkozni. Természetesen ennyi idős korban egy spontán terhesség esélye már csodaszámba menne, de azért nem csak csodák vannak, hanem spermabankok és lombikprogramok is. Ilyen idősen azért már ez utóbbit sem szoktuk javasolni. A férfiaknál úgy 45 éves kor felett már kevésbé ajánljuk a gyermeknemzést, ekkor már az utód egészségét befolyásoló komplikációk száma is jelentősen megemelkedhet.

HáziPatika.com: Nemcsak a spermiumok mennyisége és minősége gátolja a gyermeknemzést: egy másik kutatás szerint a negyven feletti férfiak fele tapasztalt már potenciazavart, ráadásul egyre fiatalabb korban jelentkezhet ez a probléma. Mennyiben szervi és mennyiben pszichés hátterű mindez?

A. I.: Mind szervi, mind pedig pszichés probléma állhat a merevedési zavarok hátterében, 30 éves kor alatt azért általában inkább az utóbbi. A sok stressz, a megfelelési vágy, illetve az egészségtelen pornófogyasztási szokások mind hatással vannak a teljesítőképességre. Viszont még azelőtt, hogy kimondanánk, pszichés problémáról van szó, ki kell zárni minden olyan szervi okot, amely a hátterében állhat. Kiválthatják keringési problémák, gyulladások, bizonyos nemi betegségek. A fiatalok körében még a különféle anabolikus szteroidok használata miatt léphetnek fel zavarok, ezekhez rendszerint azok nyúlnak, akik a konditeremben gyorsan szeretnének látványos eredményt elérni. Ezek a szerek először meddőségi problémákat, majd merevedési képtelenséget is okoznak.

HáziPatika.com: Az említett pornófüggőség mekkora problémát jelent itthon? Mi az a szint, ami felett már betegesnek tekinthető a pornográf tartalmak iránti érdeklődés?

A. I.: Ez elsősorban pszichológusok, pszichiáterek szakterülete, én nem mennék bele mélyebben. Tudtommal egyre gyakrabban ez áll a merevedési zavarok hátterében.

Több ok is húzódhat a sikertelen gyermeknemzés mögött. Fotó. Fülöp Máté

HáziPatika.com: Egy andrológiai kivizsgálás része az is, hogy megkérdezik a pácienst, mennyi pornográf tartalmat néz?

A. I.: Az okok feltárásához elengedhetetlen, hogy a betegség lelki hátterét is megfelelően körbejárjuk, így igen, előkerülhetnek ilyen kérdések is. Ilyen esetben szükséges lehet egy szexuálpszichológust is bevonni a kezelésbe, aki az andrológus munkájával párhuzamosan vesz részt a terápiában.

HáziPatika.com: Az általános vélekedés szerint a férfiak jóval kevésbé egészségtudatosak, mint a nők, a szűrésekre is sokan csak a párjuk unszolására mennek el. Önnek is ez a tapasztalata?

A. I.: Ez teljesen igaz. Ha egy páciensemet megkérdezem, hogy miért keresett fel engem, a leggyakoribb válasz az: a feleségem mondta, hogy jöjjek. Azért ebbe is lehet fejlődést észrevenni, egyre több férfi törődik az egészségével és egyedül is el mer jönni az andrológushoz. Erre szükség is van, ugyanis a tapasztalataink szerint a probléma tényleg egyre több embert érint.