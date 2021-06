Jelek, hogy az aranyérrel orvoshoz kell fordulni

Az aranyér, vagyis a végbélnyílás nyálkahártyája alatti vénás fonat értágulata annyira gyakori probléma, hogy az emberek háromnegyede legalább egyszer megküzd vele élete során, 50 éves kor felett pedig a világ lakosságának 30-50 százalékát érinti. Ám mivel sokaknak még mindig kínos témának számít, előfordul, hogy a betegek csak akkor fordulnak orvoshoz, amikor tüneteik olyan súlyossá válnak, hogy már hátrányosan befolyásolják életminőségüket.

Miért lett népbetegség az aranyér? Részletek itt.

Tény, hogy nem minden aranyérnek tűnő elváltozás bizonyul valóban aranyérnek - a tünetek nagyon hasonlóak lehetnek végbélsipoly, végbélrepedés vagy a vastagbél, esetleg a végbél daganatos megbetegedése esetén is -, de a gyanúra okot adó szimptómákat minden esetben alaposan ki kell vizsgálni. A korai diagnózis ugyanis a teljes gyógyulást, vagy - amennyiben azaranyérelőrehaladott, de még sebészeti beavatkozást nem igénylő stádiumban van - a betegség szinten tartását is nagyban megkönnyíti. Éppen ezért nem árt, ha tisztában vagyunk a jellemző tünetekkel.

h i r d e t é s

Az aranyérbetegség állandósuló fájdalmat is okozhat. Fotó: Getty Images

Amikor a fájdalom szinte állandósul

Kétféle aranyeret különböztetünk meg: a külső a végbél környékén jelentkező visszérfonatból kialakult csomó, a belső pedig a végbél belső falában jön létre. A tompa vagy nyilallófájdalomtöbbnyire a külső aranyér velejárója (bár egyes esetekben a belső aranyeret is kísérheti), ahogy a végbélnyílás környékén jelentkező kellemetlen nyomásérzés is. Amikor az aranyér még nincs túlságosan előrehaladott stádiumban, a fájdalom általában "csak" a székletürítés során jelentkezik. Később viszont, amikor a végbélnyílás környékén jól látható és tapintható aranyeres csomó folyamatosan duzzadt, érzékeny, az ezt kísérő fájdalom már nem csak a székelést, hanem a leghétköznapibb tevékenységeket, például ülést és az állást is megnehezítheti. Ilyenkor már nem nagyon érdemes halogatni az orvosnál tett látogatást, mert amellett, hogy a fájdalom életminőségünkre is rányomja bélyegét, az aranyéren kívül más komoly betegséget is jelezhet.

Ha az aranyér már vérzik

A székletürítést kísérő vérzés - amely kezdetben jelentkezhet vékony csíkként a vécépapíron - az érintettek számára egyértelműen jelzi, hogy valami nincs rendben végbelükkel vagy vastagbelükkel, így a legtöbben - ha korábban nem is - ilyenkor jó eséllyel azonnal orvoshoz fordulnak. Amennyiben a vér kis mennyiségben távozik és friss, élénkpiros színű, utalhat belső aranyérre (amit korai stádiumban még nem lehet érzékelni), a kemény széklet ugyanis könnyen felsértheti a végbél nyálkahártyáját, vérzést okozva. Az élénkpiros, nagyobb mennyiségű vér azt jelezheti, hogy az erőlködéstől az aranyér is megsérült.

Amikor az aranyeres csomó kitüremkedik

Nem csak esztétikai, élettani szempontból is kellemetlen, amikor az aranyér láthatóan és tapinthatóan kidudorodik és kemény csomóvá válik. Amikor a belső aranyér előreesik, kitüremkedik, a végbél utolsó szakasza kifordul a végbélnyílásból. Ez egy ideig még "kezelhető", vagyis finoman vissza lehet tolni a végbélbe, ám nem jelent végleges megoldást, mert újra és újra kifordulhat, idővel pedig súlyosbodhat a helyzet. Az előreesés alapján négy stádiumot különböztethetünk meg. Az elsőben az aranyeres csomó már kialakult, de még nem fordul ki. A másodikban kifordul és vérzést is okoz, ám magától visszahúzódik. A harmadik stádiumban már csak kézzel lehet visszahelyezni: ilyenkor általában annyira érzékeny, hogy gyakran vérzik. A negyedik stádiumban viszont már kézzel sem lehet visszanyomni, itt már általában csak a sebészeti beavatkozás hozhat tartós megoldást, ezért a legkisebb kitüremkedést észlelve érdemes mielőbb proktológushoz fordulni.

Az irritáló végbélkörnyéki viszketés

A végbélnyílás környékén jelentkező viszketésnek több fokozata lehet: az egészen enyhe és átmeneti kellemetlenségtől kezdve az állandó, magától nem csillapodó viszketésig, amely akár napokig eltarthat, ellehetetlenítve az éjszakai pihenést is. Mivel a viszketés is jelezhet az aranyéren kívül más betegséget is - például végbéldaganatot -, nem szabad félvállról venni. Aranyeres panaszok esetén különösen fontos a végbél környékének tisztán tartása, és a laza, jól szellőző alsónemű és ruházat megválasztása, hogy elkerülhető legyen a további irritáció és a felülfertőződés. Az irritált, kisebesedett területen ugyanis megtapadhatnak a székletmaradványok.

A váladékozásra is oda kell figyelni

A kitüremkedett aranyér amellett, hogy kellemetlen és fájdalmas, sérülékeny is. Begyulladhat, és amennyiben felülete dörzsölődik - például a fehérneművel érintkezve -, mozgás közben óhatatlanul irritálódik, kisebesedik, ez pedig vérzéshez és váladékozáshoz vezethet. Ilyenkor már nem érdemes krémekkel vagy kúpokkal otthon kísérletezni, mert a külső, tüneti kezelés általában kevésnek bizonyul: a gyógyuláshoz szakszerű segítségre van szükség.