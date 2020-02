Civilizációs betegség az aranyér?

Ezeket a betegségeket összefoglaló névennevezzük, és a szakemberek szerint ezek közé tartoznak bizonyos daganatos megbetegedések ( például vastagbélrák ), a magas vérnyomás, a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a különféle ízületi bántalmak, a csontritkulás , az alvászavarok, a pánikbetegség és a depresszió is.

Az aranyér tulajdonképpen nem más, mint a végbélnyílás körül - a végbél legalsó szakaszának falában - elhelyezkedő vénák (visszerek) kitágulása, begyulladása, sérülése, esetleg kifekélyesedése.A végbélnyílás körüli visszerek kitágulását okozhatja alkati sajátosság, például öröklött kötőszöveti gyengeség is, de a hátterében az esetek többségében bizony az életmóddal összefüggő okok állnak. Ilyen például a tartós vagy gyakori: a rostszegény táplálkozás következében kisebb mennyiségű széklet gyűlik össze, amely ritkábban (esetenként hetente csak egy-két alkalommal) kerül ürítésre, a pangás során pedig a víztartalma a bélrendszer alsó szakaszán felszívódik, a bélsár keménnyé válik és nagyon nehéz tőle megszabadulni. Az erőlködés során a sűrű széklet könnyen okozhat sérüléseket a kitágult erek falán, ekkor jelenik meg a jellegzetesSzintén a civilizált életforma része az, hogy aránytalanul sok időt töltünk ülve, akár munkával, akár szórakozással, például tévézés közben. A, az edzetlenség és a túlsúly is a modern élet sajnálatos velejárója, ami kiválthat sokféle problémát, többek között aranyeres panaszokat is. Ha nem mozgunk, akkor a vénákban besűrűsödik, pang a vér, az erek fala elveszíti rugalmasságát, így könnyebben jön létre a visszértágulat. Az ülés során pedig éppen a veszélyeztetett zónában lévő, keresztcsonti területen található erekre nehezedik a kelleténél nagyobb nyomás.