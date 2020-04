Aranyér: fontos a széklet lágyítása?

A kemény széklet egyáltalán nem ritka jelenség. Vannak, akiknek rendszeresen "van szerencséjük" hozzá, míg mások életük során csak egyszer-egyszer tapasztalják meg. De bárhogy is legyen, a kemény széklet kialakulásának hátterében a legtöbbször életmódbeli tényezők állnak. Ha ezekkel tisztában vagyunk, könnyebben beazonosíthatjuk, hogy nálunk pontosan mi okozhatja a problémát, így gyorsabban találhatunk rá megoldást is.

Mitől lehet kemény a székletünk?

A kemény székletet nagyon gyakran az elégtelen mennyiségű napi vízfogyasztás, a rostban szegény táplálkozás és a mozgásszegény életmód okozza. Ahhoz, hogy a bevitt tápanyagok megerőltetés nélkül, könnyedén át tudjanak haladni az emésztőrendszeren, elegendő mennyiségű folyadékra van szükség. Az optimális emésztéshez naponta legalább 1,5 liter folyadékot kellene meginnunk. Hasonló okokból fontos a rostdús táplálkozás is. A rostok a belekben a széklet folyadéktartalmát fogják növelni, aminek köszönhetően az sokkal könnyebben távozhat. De a táplálkozás mellett a fizikai aktivitásunk is fontos tényező: a rendszeres sport ugyanis a bélmozgást is kedvezően stimulálja. A mozgásszegény életmódtól viszont az emésztésünk lelassulhat, ez pedig könnyen eredményezhet kemény székletet.

Rostdús táplálkozással sokat tehetünk a kemény széklet megelőzéséért. Fotó: Getty Images

Miért fontos a székletlágyítás?

A székletlágyítás azért is nagyon fontos, mert a kemény széklet nemcsak diszkomfortérzéssel jár együtt, de bizony előszobája lehet az aranyérbetegségnek is. Aranyere valójában mindenkinek van. Aranyérnek hívjuk azt a végbélnyílás közelében található visszérpárnát, amely a széklettartást és a normál székletürítés segíti. Ezt az egészséges aranyeret azonban normál esetben nem lehet sem látni, sem érezni.

Probléma akkor adódik, ha az aranyérből aranyérbetegség lesz. És hogy mégis hogyan járulhat hozzá a kemény széklet az aranyérbetegség kialakulásához? A kemény széklet tömörségéből adódóan könnyen felsértheti azaranyérfelszínét, ez pedig gyulladással, fájdalommal és vérzéssel is együtt járhat.

De valójában nem is csak maga a széklet szilárdsága okozhat gondot és vele együtt aranyerességet. A kemény széklet az esetek többségében erőlködéssel, vécén ücsörgéssel is együtt jár, ez pedig ugyancsak káros lehet. Az erőlködés ugyanis a belső aranyeres csomót az azt borító nyálkahártyával együtt ki is nyomhatja a végbélnyíláson. Ez a jelenség ismét csak vérzéssel, fájdalommal és viszketéssel járhat együtt, ráadásul vannak esetek, amikor ezt a kilökődött aranyeret már csak az orvos tudja visszahelyezni.

Figyeljünk oda magunkra!

A kemény széklet elkerülése vagy megszüntetése az esetek nagy részében rajtunk és az életmódunkon is múlik. Rendszeres mozgással, rostban dús, egészséges táplálkozással és megfelelő folyadékbevitellel nagyban hozzájárulhatunk emésztésünk egészséges működéséhez. De akkor sem kell feltétlenül megijednünk, ha az életmódbeli változtatások nem hoznak eredményt. Ilyen esetben érdemes lehet orvosunkkal egyeztetve kiválasztani egy nekünk megfelelő székletlágyítót. Ezen készítmények segítségével ugyanis a székletürítés rendszeressé válhat, a végtermék pedig lágyabb lesz.