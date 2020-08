A vénás keringés közelebbről

Vénás rendszer: honnan, merre?

A vénás keringést segíthetjük, ha felpolcolva pihentetjük a lábat

Ha hibás a vénás rendszer

Amit a vénás keringésért tehetünk





A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el

a betegtájékoztatót,

vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

A vénás rendszer mélyvénákból, felületes vénákból és ún. perforans (összekötő) vénákból áll. A vénákban levő billentyűk felelősek azért, hogy a szív felé tudjon áramolni a vér, tehát a vénás billentyűk szerepe alapvető az ép vénás keringés fenntartásában. A billentyűrendszer a szív felé, illetve a perforans vénákban a felszíni erekből a mélyvénás rendszer felé irányítja a vért.A vénák tágulékonyak, nem állnak ellen a vér feszítő hatásának, ezért nagyobb mennyiségű vért képesek befogadni. A vénákban található billentyűk szelepként működve megakadályozzák a vér visszafelé áramlását. vér 90 százalékát a mélyvénák szállítják, a maradék 10 százalékot a felszínes vénák, a két rendszer közötti perforans vénarendszeren keresztül pedig a felszínes vénákból a mély vénákba jut a vér.A vénák panaszai és megbetegedései nagyon gyakoriak: a szívtől elvezető artériákhoz képest a vénáknak ugyanis vékony az érfala, gyorsabban is fáradnak el. A lábakon a vénás betegségek elnehezülő lábak és visszerek formájában ütik fel a fejüket, de nagyon gyakori, hogy ezzel együtt aranyeres panaszok is jelentkeznek az érintetteknél. Ez utóbbi betegség a medencében előforduló vénapangás következménye. Léteznek ezeknél súlyosabb vénás betegségek is - vénagyulladás, trombózis - ezek feltétlen orvosi felügyeletet, kezelést kívánnak!- Eddzük a vénákat mozgatással vagy hideg vizes kezeléssel!- A lábakat lehetőleg gyakran polcoljuk fel!- Emésztésünkre figyeljünk fokozottan, a rostbevitel segíthet szabályozni a székletürítést, így kiküszöbölni az erőlködést!- A már kialakult visszerek esetén is javasolt a fentiek alkalmazása.- Mozogjunk rendszeresen, a szívet is alaposan megdobogtató mozgásformákat részesítsük előnyben! Ajánljuk az otthon is elvégezhető, vénás tornáról szóló összeállításunkat!