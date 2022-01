Mikor kell műteni az aranyeret?

Aranyérbetegségről beszélünk, ha a végbélnyílás körül, illetve a végbélben, a záróizom feletti részen megtalálható vénás hálózat tartósan kitágul, megnagyobbodik, ami vérzéssel, váladékozással, gyulladással, fájdalommal és a végbélcsatornából előeséssel járhat. Két fajtáját különböztetünk meg, a külső és a belső aranyeret, attól függően, hogy a végbél záróizmától merre található a kóros állapot. A külső változata egy idő után a laikusok számára is érezhetően kitapinthatóvá válik, azonban a belsőt csak proktológiai vizsgálat során lehet diagnosztizálni.

A végbél leggyakoribb betegségei A végbél tájékán tapasztalható diszkomfortérzet, vérzés, váladékozás vagyfájdalomkóros állapotra utalhat. Az, hogy a tüneteket pontosan mi okozza, sokszor csak szakorvosi kivizsgálással határozható meg.

A csomók mérete és az előesés súlyossága alapján az aranyérbetegséget négy fokozatba sorolják. Az első két stádiumban még életmódváltással, valamint különböző készítményekkel jól kezelhető, és így megállítható az állapotromlás. Azonban a III-as és IV-es fokozatú aranyérnél már folyamatos vérzés és erős fájdalom jelentkezhet, ami akár olyan szövődményeket okozhat, mint a végbélvéna-trombózis vagy széklettartási zavarok, ezért a műtét nem kerülhető el. Az, hogy erre melyik a legmegfelelőbb sebészeti eljárás, mindig az adott állapottól függ.

A leggyakoribb beavatkozások

Az egyik gyakorinak számító beavatkozást már a II. stádiumban alkalmazzák, ez az úgynevezett gumigyűrűs leszorítás. Ennek során azaranyérnyakára felhelyeznek egy gumigyűrűt, amely következtében az elszorított véna elhal, és lelökődik a bélnyálkahártyáról. Az egyes csomókat egyenként kötik el, a kezelések között pedig minimum 2-4 hétnek kell eltelnie. A sebek gyógyulási ideje - egyenként - 2-3 hetet vesz igénybe, azonban ez az eljárás gyakran nem nyújt olyan végleges megoldást, mint egy sebészeti beavatkozás. A hagyományos, szikével végzett aranyérműtét során az összes vénás csomót egyszerre eltávolítják, majd a nyálkahártya sebet összevarrják. Hátránya, hogy a végbélnyílás beszűkülhet, a gyógyulási idő alatt pedig erősebb fájdalom tapasztalható. Ezt az eljárást éppen ezért már ritkábban alkalmazzák.

Az aranyér kezelésére többféle megoldás is létezik. Fotó: Getty Images

Ennél jóval kíméletesebb módszer, amikor a kitágult vénákat és nyálkahártyát CO2 operációs lézerrel távolítják el. Mivel a lézerrel végzett operáció során nincs vérzés, ezért a hagyományos műtéttel szemben sem varrásra, sem varratszedésre sincs szükség. A teljes gyógyulási idő nagyjából 4-6 hét. Újabb műtéti technológiának számít a hideglézeres (koblációs) beavatkozás, amely szintén nem igényel varrást, viszont még kisebb fájdalommal, és még rövidebb - nagyjából 3-4 hét - gyógyulási idővel jár. Bizonyos esetekben a kezelőorvosok javasolhatnak egyéb eljárásokat is. Ilyen például a vérellátás akadályozására alkalmazott infravörös fotokoagulátorral végzett terápia, az injekciós scleroterápia vagy például duppler-ultrahang vezért magas érelkötéssel történő kezelés is.

A műtét megelőzhető

Mivel az aranyér korai stádiumban még hatékonyan kezelhető, ezért érdemes a hangsúlyt mindig a megelőzésre helyezni. Ehhez minden esetben fontos az egészséges, rostban gazdag, kimondottan aranyeres betegek számára javasolt étkezés, a bő folyadékfogyasztás, valamint a napi testmozgás módszeres betartása. Ezek segítségével elérhető a megfelelő állagú, rendszeres időben jelentkező székletürítés, ami segít a kóros folyamatokkal járó kellemetlen tüneteinek csökkentésében is. A növényi eredetű bioflavonoidok családjába tartozó diozmin tartalmú gyógyszerek alkalmazása szintén javíthatnak az állapoton: gyulladásgátló hatásuk mellett erősítik és rugalmassá teszik az érfalakat és megkönnyítik a véráramlást.

A gyors tünetmentesség elérése érdekében érdemes bevetni olyan gyógynövényeket is, mint például a kamilla, a varázsmogyoró levél és a körömvirág, amelyek hatóanyagi kényelmesen alkalmazhatóak vény nélkül kapható kenőcsök vagy kúpok formájában is. Javasoltak a felülethez jól tapadó, szukralfát tartalmú készítmények is, amelyek képesek mechanikai védelmet biztosítani a bőr és nyálkahártya számára. A fájdalmas szövődmények elkerülésére használhatóak olyan végbélkúpok, illetve kenőcsök, amelyek elölt E-coli baktérium kultúra szuszpenziót tartalmaznak. Ezek képesek olyan immunválaszt kiváltani a szervezetből, amelyek fokozzák az érintett szövetek természetes védekezőképességét, gyulladáscsökkentő hatásuk pedig elősegíti a sebgyógyulást.