Miből tudhatom, milyen típusú aranyerem van?

Egyes becslések szerint már 50 éves kora előtt minden második ember életét megnehezítik az aranyeres panaszok, így ez a probléma mára népbetegségnek számít. Gyakorisága ellenére azonban sokan még mindig tabutémaként kezelik, emiatt pedig a lakosság viszonylag keveset tud azaranyértípusairól, illetve különböző stádiumairól. Az alábbiakban ezeket részletezzük.

Külső és belső aranyér is létezik

Elhelyezkedésétől függően kétféle aranyeret különböztetünk meg: külsőt és belsőt. Mindkettőt okozhatják öröklődő tényezők (például szöveti gyengeség), életmódbeli indokok (mint az ülő munka), illetve bizonyos állapotok (komoly székrekedés, terhesség, tartós hasmenés) is.

Gyakorisága ellenére sokan még mindig tabutémaként kezelik az aranyeret.

Fotó: Getty Images

h i r d e t é s

A belső aranyér az első panaszok megjelenéséig jellemzően észrevehetetlen. Székrekedés esetén szinte mindig jelen van, ám a végbél ezen szakaszán elég kevés ideg található, emiatt nem érzünk erős és tartós fájdalmat. A problémára tehát jellemzően csak akkor figyelünk fel, amikor a végbél vérerei már jelentősen megdagadnak, a szövet pedig jócskán meglazul, esetleg vérezni is kezd.

Ehhez képest a külső aranyeret egyértelműen könnyebb felfedezni, hiszen az a végbélnyíláson kívüli, jól látható és kitapintható dudorként jelenik meg. Gyakran jár együtt viszketéssel, irritációval és duzzadással, súlyosabb esetekben pedig fokozott érzékenységet, fájdalmat, illetve váladékozást vagy vérzést is tapasztalhatnak az érintettek.

Szúr? Fáj? Vérzik, amikor a toalettre megy? A legtöbben olyan kínosan érezzük magunkat, ha ilyen kellemetlen tünetekről kell beszélnünk, hogy amíg csak lehet, halogatjuk az orvosi vizsgálatot. Pedig az aranyérre is igaz, mint ami sok más betegségre: ha időben szakemberhez fordulunk, nemcsak súlyos szövődményeket előzhetünk meg, de a kezelés is egyszerűbb lehet.

Súlyosság szerint négy stádiumról beszélhetünk

A két fő típus mellett az aranyérnek négy stádiumát is megkülönböztetik, a probléma előrehaladottságától függően. Az első, kezdeti stádiumban még csak egy kissé megnagyobbodott csomóról beszélünk, amely a végbélnyílás közelében helyezkedik el, de nem érzékeljük és nem is tapintható ki. Mivel ilyenkor még semmilyen panaszt nem okoz, csupán véletlenszerűen, végbéltükrözés során derül fény a létezésére. A második stádiumban az aranyeres csomó székelés hatására már kitüremkedik, de aztán magától vissza is húzódik. Jellemzően még ebben a szakaszban sem jelentkezikfájdalomvagy egyéb kellemetlenség.

A harmadik stádium jellegzetessége, hogy a székletürítéskor kitüremkedett csomók már nem húzódnak vissza maguktól, hanem kézzel kell visszahelyezni azokat a végbélbe. Ilyenkor már észlelhetőek a fentebb említett tünetek, a kitüremkedő aranyér fájdalmas lehet és akár vérezhet is. Amikor a csomót már kézzel sem lehet visszahelyezni, akkor a probléma elérte a negyedik stádiumot. Ekkor már rendszerint igen érzékeny és fájdalmas az aranyér, a hosszú ideig tartó ülés is nehézségeket okozhat.

Mi a teendő a panaszok megjelenése esetén?

Amennyiben aranyérre gyanakszunk, forduljunk orvoshoz. Rektális fájdalom, illetve a vécépapíron megjelenő vérfoltok, vércsíkok esetén jobb, ha mielőbb kizárjuk a súlyosabb problémák, például a daganatos megbetegedés lehetőségét.

A kezdeti szakaszokban a belső aranyérre még elegendő lehet a helyi kezelés, amelyre különböző kúpokat, kenőcsöket és oldatokat alkalmazhatunk. Ezek egy része vény nélkül is kapható, a számunkra legmegfelelőbb készítmény kiválasztásához azonban nem árt egy szakember segítségét kérni. A súlyosabb stádiumoknál viszont már invazív megoldások is szükségessé válnak.