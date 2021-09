Elhanyagolt aranyérbetegség: már csak a műtét segít?

Az aranyér a végbél nyálkahártyája alatt elhelyezkedő érköteg, melynek fontos szerepe van a többi között a székletürítés szabályozásában. Betegségről akkor beszélhetünk, hogyha az érpárnát rögzítő kötőszövetek megnyúlnak, aranyeres csomók alakulnak ki, amelyek begyulladhatnak, vérezhetnek, megnagyobbodhatnak és fájdalommal járnak. Attól függően, hogy a végbél záróizmától merre helyezkednek el, külső vagy belső aranyérről beszélhetünk.

Mi az aranyér? Azaranyéra civilizált, elkényelmesedett társadalmainak betegsége, melyhez az is nagyban hozzájárult, hogy az ember két lábra állt. A betegség kialakulásáról, tüneteiről és kezeléséről bővebben az alábbi cikkünkben olvashatunk.

A probléma sokkal gyakoribb, mint azt a legtöbb ember gondolná, egyes becslések szerint a betegség az emberek csaknem harmadát érinti kisebb vagy nagyobb mértékben. Nehéz azonban pontos számokat mondani, sokan ugyanis félnek orvoshoz fordulni a tünetekkel, vagy egyszerűen reménykednek benne, hogy azok maguktól is elmúlnak. Az aranyérbetegség még mindig tabunak számít a társadalmon belül, ami miatt nagyon sokszor a betegek csak súlyos állapotban fordulnak orvoshoz, amikor a kezelés lehetőségei is lecsökkentek. Már enyhe tünetek esetén is fontos, hogy orvoshoz forduljunk, hiszen ha elhanyagoljuk a betegséget, az állapotunk folyamatosan romolhat, ráadásul veszélyes szövődmények is kialakulhatnak.

Aranyeres krízis: az egyik legveszélyesebb szövődmény

Az egyik leggyakoribb ilyen szövődmény az úgynevezett aranyeres krízis, melynek során a belső vénás csomók nagy nyomás hatására kizáródnak a végbél záróizomzatán kívülre, a záróizom pedig összezáródva meggátolja a vénás vér visszaáramlását. Mindez komoly fájdalommal jár, a beteg számára kellemetlen lesz az ülés, de sok esetben állva is érzi a fájdalmat. A probléma általában magas lázzal, gyengeséggel is jár és mindenképpen orvoshoz kell fordulnunk vele. Megfelelő kezelés hiányában ugyanis újabb szövődményhez vezethet, hiszen a véráramlás lelassulása miatt a csomókban könnyen képződhet vérrög. Az esetek egy részében konzervatív eszközökkel (kenőcsökkel, ülőfürdővel) elérhető a kívánt javulás. Előfordulhat azonban, hogy azonnali sebészeti beavatkozással el kell távolítani a begyulladt aranyeret.

Sokan nem mernek orvoshoz fordulni a kellemetlen panaszokkal. Fotó: Getty Images

Nagy eséllyel műtétre van szükség abban az esetben is, ha kitüremkedő aranyércsomó már kézzel sem helyezhető vissza a végbélnyílásba, illetve vérzéssel és erős fájdalommal jár. Az orvosok az ilyen eseteket már a legsúlyosabb, negyedik stádiumba sorolják, amikor a legtöbb esetben csak a műtét segíthet.

Előzzük meg a szövődmények kialakulását

Fontos ezért, hogy már időben észleljük és foglalkozzunk a problémával, hiszen korai stádiumban az aranyérbetegség még egyszerűen és fájdalommentesen kezelhető. A fájdalmas szövődmények elkerülhetőek olyan vény nélkül is kapható kenőcsökkel és végbélkúpokkal, amelyek elölt E-coli baktérium kultúra szuszpenziót tartalmaznak. Ezek olyan immunválaszt váltanak ki a szervezetből, amelyek fokozzák az érintett szövetek természetes védekezőképességét, gyulladáscsökkentő hatásuk pedig elősegíti a sebgyógyulást. Szintén hatékonyak a szukralfáttartalmú készítmények, amelyek a nyálkahártya felületéhez tapadva biztosítanak védelmet.

Fontos emellett a megfelelő életmód kialakítása is, melynek alapja a tápláló, változatos és rostokban gazdag étrend és a rendszeres testmozgás. A súlyosabb panaszoknak fertőtlenítő és gyulladásgátló kamillás és kálium-permanganátos ülőfürdővel lehet elejét venni. A megelőzéssel részletesebben az alábbi cikkünkben foglalkoztunk.