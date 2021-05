Az aranyérnek is lehetnek szövődményei

Az egyik leggyakoribb aranyeres panasz a vérzés, ami először csak székelést követően, a WC-papíron hagy nyomot, de kezeletlenül már a fehérneműt is egyre sűrűbben megjelenhetnek a riasztó foltok. A sérült hámfelszín irritációjából adódó probléma általában nem okoz jelentős vérveszteséget, de ha tartósan fennáll, ez is ez előfordulhat. Komolyan kell venni, hiszen hosszútávon vérszegénységet és vashiányt is előidézhet.

Aranyér előre esés, érelhalás és trombózis

Ha a végbélben található aranyeres csomók erőteljesen megnagyobbodnak, a záróizmon át előre is eshetnek, például székelés vagy köhögés során. Bár a kitágult vénák először még kézzel óvatosan visszahelyezhetőek, egy idő után, a fokozatos állapotromlás következtében már ez is kivitelezhetetlenné válik. Az előreesettaranyérnem csak kellemetlen, hanem így, a fokozott irritáció következtében jóval sérülékenyebb is: gyakran vérezhet, váladékozhat és kisebesedhet.

Amennyiben az aranyér teljesen kizáródik a végbélből, az állapotot - amelyet aranyeres krízisnek is neveznek - erőteljes fájdalom, valamint gyakran hőemelkedés vagylázkísérheti. Ilyenkor, az esetek többségében azonnali sebészeti beavatkozásra van szükség. A kizáródott, romló, vagy teljesen akadályozott keringésű aranyérben trombózis vagy érelhalás is előfordulhat. Az újabb szövődményeket a vénákban lassabban áramló vér pangása idézi elő, amely során a vérlemezkék összetapadnak, és elzárják az ereket. A kialakuló trombózis rendkívül erős fájdalommal jár, és feltétlenül orvosi segítséget igényel.

Az aranyér súlyos szövődményeket is okozhat. Fotó: Getty Images

Fertőzés, fekély és végbéldaganat

Az aranyér nem csak végbélen kívül, hanem belül is fokozottan ki van téve a különböző fertőzéseknek. A vékony, sérülékeny nyálkahártya felületén könnyen elszaporodhatnak a - például székletben található - kórokozók, amelyek vírusos, bakteriális vagy gombás fertőzéseket okozhatnak. A kezeletlen, krónikussá váló gyulladások mellett ráadásul akár a mélyebb bőrrétegeket is értintő fekélyek is kialakulhatnak. Fontos kiemelni, hogy amennyiben a végbélből friss, piros vér ürül, minden esetben érdemes felkeresni a kezelőorvost, ugyanis ezek a tünetek akár daganatos elváltozásra is utalhatnak.

A szövődmények elkerülhetőek

Ahhoz, hogy az esetenként súlyossá váló szövődményeket elkerülhetők legyenek, érdemes már az első aranyeres panaszokat kezelni. A természetes gyulladáscsökkentő hatású, és enyhülést hozó kamilla, varázsmogyoró levél, illetve körömvirág kényelmesen, és biztonságos alkalmazhatóak kivonatok, kenőcsök vagy kúpok formájában. Szintén ajánlottak a szukralfát tartalmú készítmények, amelyek a felülethez tapadva képesek mechanikai védelmet biztosítani a bőr és nyálkahártya számára.

A fájdalmas szövődmények elkerülése érdekében alkalmazhatóak olyan speciális végbélkúpok, illetve kenőcsök is, amelyek elölt E-coli baktérium kultúra szuszpenziót tartalmaznak. Ezek a készítmények képesek olyan immunválaszt kiváltani a szervezetből, amelyek fokozzák a szövetek természetes védekezőképességét, valamint a sebgyógyulást. Emellett az érvfalak erősítését belsőleg, szájon át szedhető tablettákkal is támogathatjuk. A növényi eredetű bioflavonoidok családjába tartozó, diozmin tartalmú gyógyszerek rugalmassá teszik az érfalakat, megkönnyítik a vér áramlását, valamint csökkentik a gyulladást.