Miért viszkethet a végbéltájék?

Miért viszket a végbél?

A végbéltáji viszketés a végbelet, illetve annak közvetlen környékét érinti. A kellemetlen tünetek a legtöbbször este, éjjel, illetve székletürítés után jelentkeznek. A viszketés mellett a bőr kipirosodása, kisebesedése, illetve váladékozása is jellemző lehet.

Aranyér: így fedezhetjük fel

Aki először találkozik az aranyér tüneteivel, megijedhet a vérzéstől vagy a fájdalomtól. Összegyűjtöttük azokat a jeleket, amelyeket figyelni kell magunkon.

A végbéltáji viszketésre számos tényező hajlamosíthat, például az étrendünk, a nem megfelelő higiéniás szokások (vagyis ha nem tisztítjuk meg megfelelően a területet a székletmaradványoktól), a cukorbetegség, az antibiotikumok, a bőrszárazsággal járó krónikus betegségek (például a pszoriázis), illetve a nagyfokú izzadás. Nagyon sokszor nem lehet egyértelműen meghatározni a viszketés okát, a legtöbbször azonban az érintett terület irritációja okozza a kellemetlen tüneteket.

Allergia miatt viszket a végbél?

Allergiás reakciót válthat ki mosó-, illetve öblítőszer, festékanyag, tisztálkodószer, vagy a vécépapír illatosítására használt vegyület is. A hasmenés, illetve az izzadás során a végbélkörnyéki terület nedves maradhat, és ez a bőr károsodásával, viszketésével jár együtt.

A végbéltáji viszketés gyakori, kellemetlen probléma. Fotó: Getty Images

Bizonyos ételek szintén irritálhatják a végbelet székletürítés során. Problémát okozhat például a koffein, a csokoládé, illetve a csípős és fűszeres ételek. Fertőzés is okozhat viszketést, elsősorban a férgesség, a nemi szemölcs (amely könnyen átterjedhet a végbélre is), illetve a gombásodás és a candidiázis. Az aranyérnek is egyik jellegzetes tünete lehet a viszketés, és nagyon ritkán a végbéldaganat is viszketéssel, irritációval jár együtt.

Mikor forduljunk orvoshoz végbélviszketés miatt?

A végbéltáji viszketésről mindenképpen számoljunk be az orvosunknak, ha a viszketés mellé kiütéses bőr, váladékozás, vérzés, láz társul, vagy a végbél környékén kinövést, dudort veszünk észre. Akkor is forduljunk orvoshoz, ha a viszketés annyira intenzív, hogy nem tudunk tőle aludni, pihenni, és néhány napnál hosszabb ideig tart.

A legtöbb esetben - enyhe aranyér esetén is - a viszketés helyi kezeléssel, például krémekkel, kenőcsökkel kezelhető. A férgesség, illetve a bakteriális fertőzés esetén szájon át szedhető gyógyszert írhat fel az orvos, ha pedig szemölcs vagy súlyos aranyér okozza a panaszokat, műtéti úton távolíthatják el a kinövést.

Kezelhetjük otthon a végbél viszketését?

Az otthoni kezelés lényege, hogy ne irritáljuk vagy sértsük fel a bőrt még jobban: kerüljük a szappanok, tusfürdők, intim lemosók használatát, cseréljük le a vécépapírunkat puha, illatmentes fajtára. A nedves törlőkendők, vagy a babáknak való popsitörlők hosszú távon károsak lehetnek, mert nedvesen tartják az érintett területet. Fürdés, zuhanyozás után mindig alaposan törölközzünk meg.

Viseljünk kényelmes, bő ruhákat, és lehetőleg pamut alsóneműt, – amelyekben szellőzhet az altestünk – a tangától és a harisnyanadrágoktól pedig tartózkodjunk. Az étrendünket is alakítsuk át: csökkentsük a fűszeres ételek mennyiségét, a rostbevitelt és a folyadékfogyasztást pedig növeljük.