A legtöbb páciens szorong, mert nincs tisztában azzal, hogyan eshetne át egyszerűbben és fájdalommentesen a végbélvizsgálaton. A páciensek többsége rengeteg szörnyűséget hall a végbéltükrözésről, így ösztönösen fél az ismeretlentől. Fontos tényező ugyanakkor a szégyenérzet is, hiszen olyan intim testrészünket vizsgálják, amelyet legszívesebben elrejtenénk. Ugyanakkor sokan rettegnek a kiszolgáltatottságtól és a megalázottságtól is, attól, hogy szégyenteljes helyzetben méltatlanul bánnak velük – sorolta az aranyérvizsgálattal összefüggő félelmeket Dr. Bánfalvi Péter proktológus, sebész. Egyúttal sokan tartanak attól is, hogy problémájuk miatt ápolatlannak, koszosnak gondolják őket, és elítélik majd. Ez természetesen nem igaz, hisz a végbélbetegségek legtöbbször nem higiénés gondatlanság miatt alakulnak ki – fűzte hozzá a szakember.

Kellemetlen lehet a vizsgálat, de elengedhetetlen a gyógyuláshoz. Fotó: Getty Images

A megfelelő felkészülés magabiztossá tesz

A páciensek egy részénél aggodalomra ad okot az is, hogy zavarukban nem tudnak megfelelően válaszolni a proktológus kérdéseire. Nem tudják, hogy mit kell tenniük a végbélvizsgálat, végbéltükrözés alatt, félnek, hogy valamit elfelejtenek, hibáznak, bajt csinálnak, ettől pedig nevetségessé válnak az orvos előtt. Épp ezért csokorba gyűjtöttem a várható kérdéseket, amelyek támpontot adhatnak, magabiztosabbá tehetik az orvoshoz fordulókat. Érdemes ezeket előre átgondolni, így nincsenek meglepetések – magyarázta a szakember.

Ilyen kérdésekre számíthatunk:

Széklete rendezett-e?

Van-e vérzése, fájdalma székeléskor?

Érez-e időszakos vagy állandó duzzanatot, viszketést?

Vett-e észre váladékozást, haspuffadást, fogyást?

Székletét és a szeleket vissza tudja-e tartani?

Volt, van-e a családban rosszindulatú daganatos beteg?

Panaszaival vizsgálták-e már korábban?

Van-e egyéb betegsége, gyógyszerérzékenysége?

Volt-e valamilyen műtétje korábban?

Szed-e valamilyen gyógyszert, különös tekintettel a véralvadásgátlókra?

Aranyérvizsgálat = fájdalom?

A legtöbben attól tartanak, hogy a végbélvizsgálat, végbéltükrözés rettenetesen fájni fog. A páciensek általában tanácstalanok, hogy mit kellene tenniük annak érdekében, hogy a vizsgálat a lehető legkevesebb kellemetlenséggel járjon. A proktológia azon kevés szakterületek egyike, ahol kiemelten fontos a betegek pszichés állapota – hangsúlyozta Dr. Bánfalvi Péter. Ha az ember szorong, a végbele is szorong. A záróizom fokozottan szorít, néha a fájdalomig, ilyenkor nagyon nehéz érdemi vizsgálatot végezni.

Talán egyetlen szakorvosi vizsgálattól sem félünk annyira, mint a proktológusitól, pedig az aranyeres panaszok súlyosabbá válásakor (és a későbbi szövődmények elkerülése érdekében) minél előbb érdemes felkeresni őt. Hogyan történik az aranyérvizsgálat?

Fontos, hogy mielőtt bejelentkeznénk a vizsgálatra, gondoljuk át, hogy bár a beavatkozás kellemetlen lehet, elengedhetetlen a megfelelő kezeléshez, a gyógyuláshoz. Érdemes mérlegelni, melyik a fontosabb, a vizsgálat és a gyógyulás, vagy a fájdalom és a további szenvedés – mutatott rá a doktor. A vizsgálat ugyan kellemetlen, de lehet fájdalommentes. A titok kulcsa, hogy elengedjük a feszültséget, vagyis fontos, hogy az ember kellő mértékben el tudja lazítani a záróizmát. A fájdalom mértéke a vizsgálat kezdeti szakaszában kiderül, így az orvos a fájdalmas beavatkozást nem erőlteti. A részletes végbélvizsgálat - bizonyos megkezdett kezelés után - ilyenkor későbbi időpontban történik, amikor a páciens már képes a megfelelő lazításra – fűzte hozzá a szakember.

Sokan rettegnek a vizsgálat eredményétől

A páciensek legnagyobb félelme, hogy végbélrákot diagnosztizálnak náluk, és ettől hamar leromlik az életminőségük, hamarabb meghalnak – mutatott rá a proktológus. Hozzátette, talán nem lehet szörnyűbb rossz híreket kapni és cselekedni, mint később sopánkodni, hogy „hát igen, előbb kellett volna eljönnöm”, „pedig biztos voltam benne, hogy nincs komoly baj”, és így tovább. Vegyük kezünkbe a sorsunkat! A betegségek gyógyítását jobb mielőbb megkezdeni – ha már a megelőzés nem járt sikerrel –, így a legkisebb befektetéssel és kellemetlenséggel gyógyulhatunk.