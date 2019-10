Az aranyérbetegség stádiumai

Rendkívül kellemetlen, sőt gyakran fájdalmas, ám alapvetően ártalmatlan betegség az. Vannak, akik nem is tudnak róla, hogy aranyerük van, a kezdeti időszakban még rendszerint teljesen tünetmentes. Az apró, alig észrevehető kis dudorokból azonban hamar nagy, fájdalmas csomók alakulhatnak ki.

Szakemberek négy stádiumot különböztetnek meg, a szinte tünetmentestől a súlyos, fájdalmas aranyérig

Vegyük sorra az aranyér kialakulásának és növekedésének egyes állomásait! Szakemberek összesen négy stádiumot különböztetnek meg, a szinte tünetmentestől a súlyos,A kezdeti stádiumban azkissé megnagyobbodott, tünetmentes csomók a végbélnyílás közelében, de nem tapinthatók, nem érzékelhetők, csak vizsgálat ( végbéltükrözés ) kapcsán láthatók. Ilyenkor lényegében nincs még semmilyen panasz, kellemetlen érzés.A második stádiumban a csomókrövid időre kitüremkednek a végbélnyílás elé, de utána maguktól visszahúzódnak. Ilyenkor már tapintható, érezhető, érzékelhető az, de igazi kellemetlenséget még nem okoz, rendszerint nem fájdalmas. Az enyhe fokú belsőgyakran igen sokáig nem okoz tüneteket. Később azonban a tágult vénák vérezhetnek, jellegzetesen a székletürítést követően, vércsíkot húzva a székleten vagy a toalettpapíron. A vérzés nem jár fájdalommal, mennyisége rendszerint csekély, általában ritkán vezet jelentősvagy vérszegénységhez A harmadik stádiumban aznem húzódnak vissza, de kézzel visszahelyezhetők. Ilyenkor a tünetek már teljesen egyértelműek és akellemetlen, fájdalmas is lehet. Sőt, gyakori WC-papír-használat (például hasmenéskor ), vagy egyéb igénybevétel esetén azis.A negyedik, egyben utolsó stádium abban különbözik az előzőtől, hogy amár kézzel sem lehet visszahelyezni a végbélnyílásba. Ilyenkor rendszerint márés nagyon érzékeny az aranyér, ráadásul a kitüremkedés miatt kellemetlen.Míg az előző állapotokban csak ajánlott a panaszok kezelése, ebben a stádiumban már feltétlenül szükséges a (lehetőleg orvosi) beavatkozás. A már meglévő tünetekhez erősödő fájdalom, a nyálkahártya gyulladása társulhat, a nyálkahártya esetenként berepedhet. A begyulladt aranyér fájdalmas kemény dudorrá, tapinthatóvá válik a végbélnyíláson kívül. A fájdalom székeléskor fokozódik, de azt követően sem szűnik meg teljesen, kellemetlen, feszítő, szúró fájdalom maradhat vissza, az üléskor is gondot okozva. A kívülre került csomó felszíne sebesre dörzsölődhet, váladékozhat. Akörnyékének viszketése legtöbbször csak a végbéltájék nem megfelelő tisztán tartásából adódó kellemetlenség.Békés, gyulladásmentes- stádiumtól függetlenül - akár tünetmentes is lehet. Gyulladásmentes állapotban jelentkezhet viszketés, égető érzés, váladékozás, esetleg vér színezheti a székletet.