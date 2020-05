A székletünk ilyen betegségekről árulkodhat

Talán a legfontosabb a kérdés, ami a téma kapcsán felmerülhet, hogy milyen is a jó széklet. Általánosságban véve azt mondhatjuk, hogy optimális esetben az egészséges bélsár közepes barna árnyalatú, kolbász alakú, és ami lényeges, hogy gyorsan és erőlködés nélkül tud távozni a szervezetből kellő inger hatására. Vannak, akik naponta akár két-három alkalommal is felkeresik a mellékhelyiséget, míg mások hetente csak három-négyszer ürítenek. A rendszerességre vonatkozóan nem is igazán lehet meghatározni, mi számít normálisnak: a két említett véglet között teljesen egyénfüggő, kinél mi a megszokott rutin.

Természetesen, mint az emésztés végtermékét a széklet milyenségét jelentős részben az elfogyasztott táplálék határozza meg. Mivel pedig más-más ételeket veszünk magunkhoz a mindennapok során, ezért a széklet minősége sem állandó. Ezzel együtt akadnak olyan változások, amelyeket aligha tudhatunk be az előző napi menünek, ezért érdemes figyelmeztető tünetként értelmezni azokat. Nézzük, milyen jelekből következtethetünk arra, hogy talán valami baj van az emésztőrendszerünkkel.

Időnként érdemes lehet egy gyors pillantást vetni rá, mielőtt lehúzzuk. Fotó: Getty Images

A széklet állaga, rendszeressége

Röviden érdemes megemlíteni az emésztés folyamatáról, hogy a vékonybélből még igen híg állapotban érkezik meg a béltartalom a vastagbélbe. Ott aztán fokozatosan felszívódik a víztartalma egy jelentős része, ezáltal kellően besűrűsödik, elnyeri végső állagát, hogy majd - a vastagbél hullámzó mozgásától hajtva - a végbélbe érve székelési ingert váltson ki. Leggyakrabban különféle fertőzések, gyógyszermellékhatások, ételintolerancia vagy -allergia hatására ugyanakkor felgyorsulhat a folyamat, hasmenés alakulhat ki, ami tünetként napi háromnál többszöri, híg székletürítést eredményez. Mindenképpen javasolt orvossal konzultálni, ha a panasz néhány nap alatt sem javul, illetve dehidratáció, súlyos alhasi, altesti fájdalom, magaslázvagy véres, esetleg fekete székletszín társul hozzá. A krónikus (tehát hosszú távon is jelentkező) hasmenés a többi között olyan betegségek következménye lehet, mint a cöliákia, Crohn-betegség, fekélyes vastagbélgyulladás vagyirritábilis bél szindróma(IBS).

Ahogy a túl híg, úgy a túl kemény állag sem egészséges. Ha a bélsár túl hosszú ideig marad a vastagbélben, illetve a szervezet nem megfelelően hidratált, úgy a széklet keménnyé válik, ami - akár fájdalmat, görcsöket is kiváltva - megnehezíti az ürítés folyamatát. Mindez hosszú távon aranyerességhez, végbélrepedéshez vezethet, illetve a felhalmozódó széklet bélelzáródást is okozhat. A kemény széklet mögött igen gyakran életmódbeli tényezők rejlenek, mint a mozgáshiány, az alacsony rostbevitel vagy éppen a székletürítési inger rendszeres elnyomása. A hosszabb távon jelentkező székrekedés viszont súlyosabb problémákra hívhatja fel a figyelmet, beleértve daganatos megbetegedéseket, idegrendszeri zavarokat és hormonális zavarokat egyaránt.

A széklet színe

Ahogy azt ugye említettük, a széklet ideális helyzetben barna színű. Előfordulhat azonban, hogy zöldes árnyalatúvá válik, ami mindazonáltal nem feltétlenül ad okot aggodalomra. Egyfelől ételfestékek vagy zöldségek, például a spenót vagy a kel is okozhatja ezt, másfelől hasmenés esetén is jelentkezhet hasonló eltérés. Ez utóbbinál jellemzően a máj által a zsírok megemésztése érdekében kiválasztott epe áll a háttérben, amely eleinte sárgás-zöldes színű, de egészséges emésztés során bebarnul.

Egyes, hasmenés elleni gyógyszerhatóanyagok mellékhatása mellett éppen az epe hiányát, ezáltal az epevezeték elzáródását jelezheti, amennyiben a széklet nagyon világos árnyalatúvá, fehérré vagy hamuszürkévé válik. Az epevezeték-elzáródás lehet epekövesség vagy daganatos megbetegedés következménye is. Ezen felül szintén okozhat epehiányt a máj gyulladásos megbetegedése, a hepatitisz. A sárga és ragadós széklet a zsírok elégtelen emésztésére utal, ami lehet például cöliákia eredménye. Mindkét esetben ajánlott szakemberrel konzultálni.

Végezetül fontos szót ejteni a székletben megjelenő vérről. Fekete szín esetén az emésztőrendszer felsőbb részeiből kerülhetett vér a béltartalomba, így akár a nyelőcsőből vagy a gyomorból. Mindenképpen javasolt tehát orvoshoz fordulni, ha úgy gondoljuk, nem az elfogyasztott ételek (például áfonya) és italok (vörösbor) váltották ki a sötét elszíneződést. Élénk piros szín esetén pedig a vastagbél vagy a végbél lehet a vérzés forrása, ezáltal akár daganat, polip vagy gyulladás. Mindemellett az esetek jelentős részében csupán aranyeres vérzés nyomán kerül friss vér a székletbe.