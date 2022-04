Az aranyér nem ciki. Ezért kell elmenni orvoshoz

Aranyérbetegségnek a végbél vénás rendszerének kóros kitágulását nevezzük. A pangó vér miatt kitüremkedő ércsomók könnyen megsérülhetnek, amely vérzéssel, fájdalommal és egyéb kellemetlenségekkel járhatnak. A záróizomtól való elhelyezkedése szerint megkülönböztetjük egymástól a külső vagy belső aranyeret. Míg a megduzzadt külsőaranyéra laikusok számára is könnyedén felismerhető, a belső csak proktológiai vizsgálat során diagnosztizálható.

Az aranyér szövődményei Az aranyér, bár önmagában ártalmatlan betegség, többféle, akár súlyos szövődménnyel is járhat. Ilyenkor a legjobb, ha azonnal orvoshoz fordulunk, hogy megelőzzük a nagyobb bajt. Cikkünkben összegyűjtöttük a leggyakoribb aranyeres szövődményeket. h i r d e t é s

Nem csak időskori betegség

Az aranyér kóros elváltozása nem csak az idősebb korosztályt érinti, fiatal korban is előfordulhat. Kialakulásához hozzájárulhat az örökletes kötőszöveti gyengeség, a mozgásszegény, ülő életmód, a helytelen táplálkozás, a túlsúly, a terhesség, a szülés, valamint az erős haspréseléssel járó fizikai tevékenységek. Mivel az aranyér kellemetlen, fájdalmas tünetei az intim zónára korlátozódnak, ezért a problémát az érintettek gyakran még a közvetlen családtagjaik elől is eltitkolják. Ráadásul amellett, hogy a proktológiai rendelést sem keresik fel, az indokolatlan szégyenérzet miatt sokszor még a patikákban vény nélkül kapható, az aranyér kezelésére hatékonyan alkalmazható készítményeket is szégyellik beszerezni. Idővel azonban a kezeletlen aranyér jellemzően tovább romlik: a tünetek meggátolhatják a normál, hétköznapi tevékenységeket, így elkerülhetetlenné válik a műtéti beavatkozás.

A kezeletlen aranyér súlyos szövődményei

Elhanyagolt aranyérbetegség esetén megnő a különböző szövődmények kialakulásának az esélye is. Ilyen például az aranyér előreesése, illetve az úgynevezett aranyeres krízis, ami a belső aranyér nagy fájdalommal - esetenként lázzal, elesettséggel - járó kizáródását jelenti a végbélből. A kizáródott vénákban trombózis vagy érelhalás is kialakulhat. Szintén gyakori szövődménynek számít az aranyeres csomót borító nyálkahártya sérülése, gyulladása, elfertőződése és fekélye. Hosszabb ideje kezeletlen, vérző aranyér vérszegénységet, vashiányt okozhat, de fontos megemlíteni azt is, hogy a végbéldaganat szintén hasonló tünetekkel járhat, amelyet először sokszor aranyérszűrésen diagnosztizál a proktológus. Természetesen erre - és az időben megkezdett célirányos kezelésre - csak akkor kerülhet sor, ha az érintett idejében orvoshoz fordul.

Fontos, hogy időben orvoshoz forduljunk a panaszokkal. Fotó: Getty Images

A tudatos életmód elengedhetetlen

Az aranyér a kezdeti tudatos életmóddal, és vény nélkül kapható gyógyszerekkel, kúpokkal és krémekkel jól kezelhető. Az étrend összeállításánál törekedni kell a változatos, rostdús táplálékok előtérbehelyezésére, valamint a megfelelő folyadék - elsősorban víz - fogyasztására. A túlságosan zsíros, fűszeres, szénhidrátokban gazdag, illetve kész vagy félkész élelmiszerek fogyasztását érdemes lecsökkenteni. A gondosan megtervezett étkezéssel, valamint a napi szintű, rendszeres mozgással könnyen elkerülhető a székrekedés, ami aranyérbetegség mellett rohamosan ronthat az állapoton. Kiemelt figyelmet kell fordítani a tisztálkodásra: a reggeli és esti mosakodás mellett, ajánlott minden székelés után leöblíteni a végbelet - vagy legalább egy nedves vattakoronggal áttörölni - hogy ezzel is csökkentsük a fertőzések kialakulásának kockázatát. A tiszta felület alkalmas a szövődmények megelőzését és a már kialakult tünetek csökkentésére alkalmas, aranyér kenőcsök és kúpok használatára.

Kezelési lehetőségek vény nélkül

A gyógynövénykivonat - kamilla, varázsmogyoró levél, körömvirág - tartalmú készítmények kíméletesen csökkentik a végbél környékén kialakuló gyulladásokat, a kellemetlen, viszkető panaszokat, emellett fokozzák a védekezőképességet és elősegítik a sebgyógyulást. A szukralfátot tartalmazó változatok mechanikai védelmet is nyújtanak a bőr és nyálkahártya számára: a sérült felülethez kötődve egy jól tapadó réteget képeznek, amely elősegíti a problémamentes székelést. Elérhetőek olyan elölt E-coli baktérium kultúra szuszpenziót tartalmazó végbélkúpok és krémek is, amelyek képesek olyan immunválaszt váltanak ki a szervezetben, amelyek fokozzák a szövetek természetes védekezőképességét, gyulladáscsökkentő hatásuk pedig elősegíti a sérülések mielőbbi gyógyulását. Aranyérbetegség esetén szintén javasoltak azok a szájon át szedhető tabletták is, amelyek növényi eredetű - bioflavonoidok családjába tartozó - antioxidáns hatású diozmint tartalmaznak. Erősítik és rugalmassá teszik az érfalakat, megkönnyítik a vér áramlását, valamint gyulladás gátló hatásuk is jelentős.