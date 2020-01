Aranyér: mit várhatunk a kezelésektől?

Kik hajlamosak az aranyérre?

Az aranyér stádiumai Az aranyér súlyosságáról a stádiumbeosztás alapján beszélhetünk. Az első stádiumban jellemző tünet az időnként fellépő vérzés,fájdalommég nincs. A második stádiumban az aranyerek már megnagyobbodtak, gyakrabban véreznek. A harmadik stádiumban az aranyerek már akkorák, hogy székelésnél, guggolásnál, nagyobb hasprésnél a végbélnyílás elé türemkednek, és székelés után is csak az ujjak segítségével helyezhetők vissza. A végbél nem záródik rendesen, ezért a folyamatos nedvezés következtében viszketés alakul ki. Negyedik stádiumnál az aranyerek végérvényesen kitüremkedtek. Ez nedvezéssel jár, és talán sokakat meglep, de szövődménymentes aranyér-betegség soha nem fáj, akármekkorára nőtt is - tudtuk meg a doktornőtől. A fájdalom akkor jelentkezik, ha az aranyér begyulladt, és trombotizál. A szövődmény az esetek 5-10%-ban jelentkezik, és nem függ a stádiumból.

Tapasztalata szerint milyen stádiumban fordulnak a betegek orvoshoz? Még időben vagy inkább későn?

Mennyire tapintható ki az aranyér, ahogy sokan gondolják?

Maga az aranyér amúgy természetes, mindenki rendelkezik vele, csak az aranyér-betegség nem az. Az aranyér már az újszülötteknél is megtalálható a végbélnyílás felett 2-3 cm-rel. Ezek az úgynevezett arteriovenózus érpárnák nyálkahártyával borítottak, és az a feladatuk, hogy a tér mindhárom irányában kiterjedve hermetikus zárást biztosítsanak a végbélnek.A vénák fala ilyenkor egyre vékonyabb, egyre sérülékenyebb, végül a bennük pangó vérrel együtt súlyuknál fogva kicsúsznak a végbélnyíláson, és az aranyér a végbélzáró-izmok közé szorul.Azok, akik öröklötten gyengébb kötőszövetekkel rendelkeznek. Ez talán a bőr állapotán, annak megjelenésén látható legjobban. Náluk az aranyér is könnyebben kicsúszik a végbélnyíláson. A távol-keleti népek között, az indiaiaknál például gyakoribb, hogy már húszévesen olyan gyenge a kötőszövetük, mint nálunk 50 éves kor körül.A hormonháztartás megváltozása elősegíti az aranyér-betegség kialakulását, ezért érintettek olyan nagy számban a kismamák. A fokozott hasprés ugyancsak nem tesz jót az aranyérnek. Végső soron nem több a nőbeteg, mivel a férfiak többet ülnek, autóznak, emelnek, s végül kiegyenlítődik az arányuk.Valójában nem a betegség súlyosságától, sokkal inkább a beteg toleranciájától függ. Van, aki az első apró vérzéstől kétségbe esik, és rohan orvoshoz. Másoknál az aranyér már rég a negyedik stádiumban van, és akkor is csak a család unszolására jön el végre. Tehát nem tünetfüggő.és bár több mint 80 különböző vastag- és végbélbetegség van, elsőként szinte minden hozzám forduló aranyérre gondol.Az aranyér csak akkor tapintható ki, ha már trombotizál, azaz fájdalmas aranyeres csomóvá súlyosbodik. Egyébként ujjal a végbélnyílásba nyúlva nem tapintható, még az orvosok számára sem. Ha orvos állítja is, téved. Csak végbéltükrözéssel lehet biztosan megállapítani, tehát. A vizsgálat egészen kicsit kellemetlen, de egyúttal az amúgy ajánlott végbél-rákszűrés is elvégezhető.