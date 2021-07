Aranyér eltávolítása: terhesség alatt is megműtenek?

Terhesség alatt több tényező együttállása okozza a gyakori aranyérproblémákat: amellett, hogy a baba súlya extrém terhet ró a kismedencei vénákra, közrejátszik még a progeszteron hormon értágító hatása, valamint a gyakori székrekedés miatti erőlködés is.

Terhesség alatt egészséges életmóddal enyhíthetjük az aranyeres panaszokat.

Az aranyér stádiumai

A kezelés szempontjából is fontos, hogy tudjuk, milyen stádiumú aranyérrel van dolgunk. Súlyosságát tekintve négy különböző állapotot különböztethetünk meg:

stádium: az aranyeres csomó nem nyúlik ki a végbélnél, csupán vérzés jelentkezik



stádium: az aranyeres csomó székeléskor kitüremkedik a végbélből, de magától vissza is húzódik



stádium: az aranyeres csomó magától sem húzódik már vissza, viszont kézzel vissza lehet helyezni



stádium: az aranyeres csomó a végbélből kitüremkedik, és nem lehet kézzel sem visszahelyezni

Az első három stádium esetében a kezelés során általában helyileg alkalmazható krémeket, kúpokat vagy egyéb természetes megoldásokat szoktak javasolni, míg a negyedik stádiumú eseteknél már szóba jöhet a műtéti úton történő eltávolítás is.

Műteni terhesség alatt?

A kezdeti stádiumú aranyeret a várandósság alatt akár el is lehet tüntetni, ha megfogadjuk az orvos által előírt életmódbeli változtatásokat, mellette pedig helyi kezelést, kúpokat, kenőcsöket alkalmazunk. Életmódbeli változtatások alatt általában a fokozott folyadékbevitelre és rostfogyasztásra, az egészséges táplálkozásra kell gondolni, ami mellé a szakember speciális intim tornát is javasolhat. Ha azonban a helyi kezelés nem hoz javulást, vagy azaranyérelőrehaladottabb állapotban van, a terápiát az orvos szájon át szedhető gyógyszerrel is kiegészítheti - olyan pirulákkal, amelyek az erek gyulladását csökkentik.