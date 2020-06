Utazás előtt

Aranyér és utazás: hogyan készüljünk hosszabb útra?

Utazás közben

Hordjunk az utazáshoz bő, kényelmes pamut ruházatot, ne ilyenkor avassuk fel a szűk, világos nadrágunkat. A nejlonharisnya sem túl kényelmes viselet utazásnál. A kézipoggyászunkban mindig legyen váltás fehérnemű, és egy sötét színű kendő, amit magunkra tekerhetünk, ha bármi történik.

Jó, ha beszerzünk egy felfújható O-alakú párnát, vagy egy bármilyen puha párnát, melyet már előre kipróbáltunk: sokat kell majd ülnünk, és ez egy idő után nagyon kényelmetlen lehet. Amikor csak tudunk, mozogjunk: álljunk fel, járkáljunk, végezzünk pár guggolást, az autóval is meg kell állni néha.

Utazás közben tartózkodjunk az ismeretlen ételektől, és a gyorséttermi koszttól: bélmozgásainkat magas rosttartalmú, könnyű nassolnivalókkal (pl. müzliszelettel) tarthatjuk normál tartományban. Inni viszont igyunk továbbra is bőségesen (vizet, gyógyteát), mert például ha repülőn utazunk, 1 óra alatt akár fél liter vizet is veszíthetünk a száraz levegő miatt.

Mindig legyen a kézipoggyászunkban nedves toalettpapír vagy baba törlőkendő, sőt, ha van helyünk, akár egy kisebb adag a kedvenc, extra puha wc-papírunkból is. Egy csomag kézfertőtlenítő zselé is segítségünkre lehet: nemcsak saját kezünket, de akár egy idegen-és kétes tisztaságú -wc-deszkát is fertőtleníthetünk vele.

Ha menni kell, akkor menni kell: utazás közben is: ne tartogassuk, amit nem muszáj. Megérkezés után sem. Ha vendégségben vagyunk, akkor sem.

Már indulás előtt egy héttel: együnk sok friss gyümölcsöt, zöldséget, olajos magvakat, sózatlan (natúr) pattogatott kukoricát. Toldjuk meg mindezt fokozott vízfogyasztással is. Az utazás előtt egy nappal vegyünk langyos vizes ülőfürdőt , de ne most kísérletezzünk új készítményekkel vagy gyógynövényekkel: mindent úgy csináljunk, ahogy már eddig is bevált.Amennyiben használunk valamilyen kenőcsöt, vagy egyéb készítményt aranyérproblémáinkra, feltétlen ellenőrizzük, van-e belőle elég, ha hosszabb vakációra megyünk, akár egy új dobozzal is készítsünk be, mert ha külföldön fogy el, nem biztos, hogy tudjuk majd pótolni., vagy ha az meghaladja a 100 ml-t (repülőn ez számít), akkor egy kis tégelybe nyomjunk át belőle valamennyit, úgy biztos felvihetjük magunkkal a fedélzetre.