Mire ügyeljünk aranyérműtét után?

Mit kell tenni aranyérműtét után?

Műtét után figyeljünk arra, hogy a széklet egészséges állagú legyen. Fogyasszunk sok folyadékot, ügyeljünk a kiegyensúlyozott, rostokban gazdag táplálkozásra. Ha valaki egy hétig csak azért nem megy el WC-re, hogy ne legyen semmi gond a műtét után, az elég nagy butaság - mutatott rá dr. Bánfalvi Péter proktológus, sebész.

A beavatkozást követően a seb kissé váladékozhat. Ahhoz, hogy a váladék ne süljön bele a sebbe, utóbbi pedig megfelelően gyógyuljon, tisztán kell tartani. Az összefekvő bőrfelületek ugyanis még tiszta állapotban is könnyen bepállanak. A baktériumok, a gombák a meleg, kissé nedves környezetet kedvelik, és könnyen elszaporodnak. Ráadásul a végbél egészséges állapotban is minimálisan váladékozik, izzad. Az izzadságban megjelennek az étkezéssel bevitt, bőrt ingerlő fűszerek, adalékanyagok, amelyek érzékenyebbé tehetik a végbél körüli bőrt - tette hozzá a szakember.

Fontos a seb megfelelő tisztítása

Székeléskor a végbél környéke beszennyeződik. Hiába minden praktika, papírral nem lehet kifogástalanul megtisztítani, használata ráadásul felsértheti a finom bőrt, kaput nyitva a kórokozóknak. Így műtét után még inkább fontos a megfelelő higiénia. Nem elegendő naponta kétszer lejódozni a végbél környékét, rendszeresen mosni kell! Ugyanakkor lehetőleg kerüljük a különböző kemikáliákat, tusfürdőket.

Napi 30 perc séta kifejezetten hasznos aranyérműtét után

"Gyakran találkozom olyan páciensekkel is, akik hajlamosak a végbél túlzott tisztán tartására, amivel könnyen átesnek a ló túloldalára. Nedves, vegyszeres törlőkendő, majd mosás kívül, zuhany belül valamilyen antibakteriális mosakodóval, aranyérkrém stb. Mindezek tönkreteszik a bőr természetes védekezőképességét, így védtelenné válik a gyulladásokkal, fertőzésekkel szemben" - emelte ki a szakember.

Ahhoz, hogy a végbélnyílás és környéke ne okozzon panaszokat, fontos, hogy normális, nem irritáló, kellően puha, de nem folyós székletet produkáljunk. Ehhez gyakran étkezési, életmódbeli változások is kellhetnek. A változtatást érdemes úgy elkezdeni és végigvinni, hogy a mindennapi életünkbe jól illeszkedjen, és hosszú távon is követhető legyen. A székelést tanácsos úgy lebonyolítani, hogy a lehető legkevesebb kellemetlenséggel járjon.

Sportok műtét után

Aranyérműtét után a teljes gyógyulásig nem javasolt strandra, uszodába menni, mivel a klóros víz nem tesz jót a sebnek, valamint a közösségi fürdők számosfertőzésforrásai lehetnek. A könnyű mozgás viszont nagyon fontos, napi 30 perc séta ideális lehet. A teljes gyógyulást követően már az úszás is a kívánatos mozgásformák között szerepel, ugyanakkor az edzőtermekben megtalálható elliptikus tréner használata is hatékony e problémára.

A medence erősítésére irányuló célzott gimnasztikai gyakorlatok, így a gátizomtorna is nagyon hasznos az aranyeres panaszok ellen. Nemcsak az inkontinencia kezelésében eredményes, hanem a székelést is könnyebbé teheti, ha ezeket az izmokat kontroll alatt tartjuk. Műtét után az újabb panaszok megelőzésében is hatékony segítséget nyújthatnak ezek a gyakorlatok.