Miért nem szabad sokat időzni a vécén?

Aranyérről akkor beszélünk, amikor a végbél falának vénái kitágulnak, megduzzadnak, vagy akár ki is türemkednek a végbélből. Létezik belső és külső aranyeresség is: előbbinél ez a kitágult érköteg vagy ércsomó nem látszik, sokszor tüneteket sem okoz, utóbbinál már szemmel is láthatók a "kilógó" kitágult erek.

A fejlett világban minden harmadik ember életében legalább egyszer szenved aranyértől, előfordulása pedig főleg az 50 feletti korosztálynál gyakori. Népbetegséggé a modern élet velejárói miatt vált: a kevés rost- és folyadékfogyasztás, a mozgásszegény életmód, a rengeteg ülőmunka mind hozzájárulhat az aranyeresség kialakulásához.

Ne olvasgasson a vécén ülve!

Sokan nem is gondolnák, hogy székelési szokásaink is életmódunk részét képezik, így nagyban befolyásolhatják az aranyeresség kialakulását is. Fontos, hogy egészségünk szempontjából a székelést is megfelelően végezzük.

Ha már kiderült, hogy aranyerünk van, a legrosszabb, amit tehetünk az, hogy elhanyagoljuk a problémát - a kenőcsös, kúpos kezelés fontos, de emellett az egész életmódunkat érdemes egy kicsit megváltoztatni! Életmódtippek aranyereseknek

Sokan hajlamosak rá, hogy akár negyed órát vagy még többet is elüldögéljenek a vécén egy újságot olvasgatva vagy telefonjukat nyomkodva - ez a szokás azonban meglehetősen káros. Minél tovább ülünk ugyanis a vécén, annál több vér áramlik a végbél környékén található erekbe, ez pedig azaranyérbegyulladását okozhatja. Legjobb tehát, ha csak inger esetén megyünk el vécére, és semmiféleképp ne üljünk és erőlködjünk ott huzamosabb ideig.

Az erőlködést azért említettük meg, mert nemcsak az ücsörgés, hanem a gyakori túl erős nyomás is okozhat aranyeret. Ilyenkor ugyanis túl nagy nyomás nehezedik a végbél környékén található erek falára, ezáltal megsérülhet az érfal, az aranyér pedig ki is záródhat. A legjobb egyébként, ha egy kis sámlit teszünk a lábunk alá székelésnél, mert az így felvett, guggoláshoz hasonló pozíció segít a székletnek könnyebben távozni, kihasználva a gravitáció erejét.

Figyeljünk oda életmódunkra!

Az aranyér megelőzése és kezelése szempontjából is az egyik elsődleges feladat az életmódunk megváltoztatása. Fontos az egészséges és változatos táplálkozás, a rendszeres és bőséges folyadékbevitel, illetve a rendszeres testmozgás. Arra is érdemes odafigyelni, hogy kerüljük az alkoholt, a csípős ételeket, valamint a nagy megerőltetést.