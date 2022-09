Egy átlagos felnőttnek mindennap 25-35 gramm rostra van szüksége ahhoz, hogy emésztése zavartalanul és egészségesen működhessen. A gyomorsavnak is ellenálló, oldhatatlan rostok jótékony hatásukat közvetlenül a belekben fejtik ki: megkötik a koleszterint, gátolják a zsír és a cukor felszívódását, táplálják az emésztésben részt vevő hasznos baktériumokat, valamint egyfajta „kéményseprőként” működve segítenek kiüríteni a béltartalmat. Ha azonban a szervezet nem jut elegendő rosthoz, az akár rövid távon is kellemetlen tüneteket – például hasfájást, puffadást és székrekedést – okozhat.

Az élelmi rostok rendkívül fontos szerepet töltenek be az egészséges emésztésben. Fotó: Getty Images

A leggyakoribb székrekedés okozta kórkép

A nehezen üríthető, kemény széklet és a gyakori székrekedés következtében a záróizom felett található vénás hálózat meggyengülhet, megnyúlhat. Az így kialakuló aranyérbetegség enyhébb stádiumban még jól kezelhető, ám már ekkor is gyakran vérzéssel, váladékozással, gyulladással vagy fájdalommal járhat. A terápiához elengedhetetlenül szükséges az életmódváltás, amelynek fontos része a változatosan rostdús táplálkozás, a bőséges folyadékfogyasztás, az egészséges emésztést serkentő napi testmozgás és a fokozott higiénia. Az aranyér ápolásához érdemes bevetni olyan gyógynövényeket, mint a kamilla, a varázsmogyoró-levél, illetve a körömvirág, amelyek kivonatai a patikákban vény nélkül kapható kenőcsök vagy kúpok formájában is elérhetőek.

A már kialakult aranyérre javasolt alkalmazni olyan szukralfáttartalmú készítményeket is, amelyek a felülethez tapadva mechanikai védelmet nyújtanak az irritált bőr és nyálkahártya számára. A fájdalmas szövődmények elkerülése érdekében választhatóak olyan végbélkúpok és -kenőcsök is, amelyek elölt E-coli baktérium kultúra szuszpenziótartalmukkal képesek immunválaszt kiváltani a szervezetből, ezzel fokozva a sebgyógyulást, valamint a szövetek természetes védekezőképességét. Az érfalak erősítése hatékonyan támogatható olyan vény nélkül kapható, növényi eredetű bioflavonoidok családjába tartozó, diozmintartalmú gyógyszerekkel is, amelyek amellett, hogy rugalmassá teszik a vénákat, megkönnyítik a vér áramlását, valamint csökkentik a gyulladást.

Hogyan vigyünk be elegendő rostot?

A már kialakult aranyér irritációja ellen érdemes kerülni a túlzottan zsíros, fűszeres ételeket, az alkoholt, a koffeint. Akár a kezelés során, akár az aranyér megelőzése érdekében fontos kiemelt figyelmet fordítani a rostokban dús táplálékokra, valamint emellett a nagy mennyiségű – legalább 2-3 liter – folyadékfogyasztásra. Reggelire érdemes például teljes kiőrlésű kenyeret, zöldségeket, gyümölcsöket, olajos magvakat fogyasztani, de kiváló rostforrás a zabpehely vagy a búzakorpa is. Ebédre és vacsorára együnk minél több zöldséget és hüvelyeseket párolva, leves, főzelék, saláta, illetve akár zöldségfasírt formájában. A hagyományos tészták helyett szintén elérhetőek zöldségekből – lencséből, csicseri- vagy zöldborsóból –, illetve teljes kiőrlésű gabonákból készült változatok, köretként pedig a burgonya helyett választhatunk például párolt quinoát, kölest is. A rostban gazdag élelmiszerek számtalan formában elkészíthetőek, így a kölesből akár kiváló saláta, a babból ízletes fasírt, a zabpehelyből pedig ínycsiklandó rágcsálni valót készíthetünk. Az alábbiakban ehhez mutatunk néhány ízletes receptet.

Kölessaláta

Hozzávalók:

150 g köles

1 db avokádó

1 kisebb cékla

1 kisebb lilahagyma

1 db alma vagy körte

2-3 evőkanál hámozott gránátalma belső

1 evőkanál balzsamecet (vagy alma ecet)

2 evőkanál olíva olaj

1 kávéskanál cukor

1 kávéskanál citromlé

1 marék pirított dió

1 evőkanál pirított szezámmagízlés szerint só

Elkészítés: mossuk át a kölest alaposan, majd alacsony hőfokon, háromszoros mennyiségű sós vízben főzzük puhára körülbelül 20 perc alatt. Lehűtés után keverjük össze hámozott, kockákra vágott avokádóval, almával, lilahagymával, reszelt céklával. Adjuk hozzá a gránátalmagyöngyöket, a szezámmagot és a pirított diót is. Az ecetből, citromléből, olívaolajból, cukorból és sóból készítsünk salátaöntetet, majd keverjük össze a salátával.

Babfasírt

Hozzávalók:

250 g frissen főzött vagy lecsepegtetett konzerv bab

2 evőkanál zabpehely

2 evőkanál teljes kiőrlésű liszt (vagy zabliszt)

1 tojás (vagy 1 evőkanál durvára darált lenmag, előtte 15 percre 3 evőkanál vízbe áztatva)

1 kisebb, hámozott hagyma

2 gerezd hámozott fokhagyma

1 evőkanál olívaolaj

1 teáskanál pirospaprika (lehet füstölt is)

1 teáskanál mustár

1 teáskanál sütőporízlés szerint só, bors, chilipaprika

Elkészítés: tegyük az összes hozzávalót egy aprítóba, és dolgozzuk masszává. Kanál segítségével adagoljunk belőle halmokat egy sütőpapírral kibélelt tepsibe, majd süssük 180 fokos sütőben készre körülbelül 20 perc alatt.

Magvas zabkeksz

Hozzávalók:

200 g vaj vagy margarin

90 g méz

70 g barnacukor

140 g zabpehely (fele kis, fele nagy szemű)

140 g teljes kiőrlésű liszt (vagy zabliszt)

1 db egész tojás (vagy 1 evőkanál durvára darált lenmag)

1 kávéskanál szódabikarbóna

1 kávéskanál fahéj

1 kávéskanál vanília kivonat

1 csipet só

1 marék apróra vágott, pirított dió, mandula, mogyoró vegyesen

1 evőkanál chiamag

20 ml tej vagy mandula-/rizs-/kókuszital

Elkészítés: a chiamagot – és a lenmagot, ha tojás helyett azt használunk – áztassuk a tejbe 10 percre. Ezt követően keverjük össze a száraz összetevőket, majd adjuk hozzá a tojást, az olvasztott vajat, a langyos mézet, végül a chiás tejet is. Tegyük a hűtőbe fél órára pihenni, majd a masszából formázzunk diónyi golyókat és kissé lapítsuk le. Helyezzük sütőpapírral bélelt tepsibe, és süssük 180 fokon készre nagyjából 10-12 perc alatt. Akkor jó, ha a széle kicsit pirulni kezd.