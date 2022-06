Életmódtippek aranyereseknek

Az aranyeres panaszok kezelésénél természetesen elsődleges fontosságú a fájdalom és az irritáció csillapítása – ezt megfelelő kenőcsökkel, krémekkel vagy kúpokkal érhetjük el. Azonban az aranyér kiújulása, esetleg az állapotának súlyosabbra fordulása ellen is tennünk kell. Vagyis meg kell szabadulnunk azoktól a régi, rossz szokásainktól, amelyek az aranyér kialakulásához vezettek, sőt ezeket fel kell váltani olyanokkal, melyek megakadályozzák az aranyér későbbi megjelenését.

Ne használjunk durva vécépapírt, ugyanis kidörzsölheti az egyébként is érzékeny területet.Fotó: Getty Images

Rost és víz

Az első és talán legfontosabb feladatunk az étrend átalakítása. A rostdús, kevés finomított szénhidrátot tartalmazó táplálék megelőzi a renyhe bélmozgást és a székrekedést – ez utóbbi (pontosabban az az erőlködés, amellyel meg kívánunk szabadulni az összesűrűsödött széklettől) tekinthető az aranyér egyik elsődleges okozójának. Az ajánlott élelmiszerek közé tartozik a müzli, a különböző olajos magvak (szezámmag, lenmag, napraforgómag), a búzacsíra, a zöldségek és a héjastól fogyasztott gyümölcsök, a savanyú káposzta, a magas gyümölcstartalmú szilva- és baracklekvár. A hasfogó ételek fogyasztását (banán, kakaó, étcsokoládé) kerüljük.

Ha sokáig kevés rostot tartalmazó étrenden éltünk, akkor a rostban gazdag diéta bevezetése csak lépésenként történjen a gyomorproblémák, a puffadás és a telítettség érzésének elkerülése érdekében. Ha azonban túl sok rostos ételt eszünk megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztás nélkül, akkor könnyen több kárt okozhatunk magunknak, mint amennyi haszna a rostos ételeknek van. Fogyasszunk legalább napi két liter folyadékot. A székrekedés legjobb ellenszere ugyanis a víz, mely rendkívül hatékony a széklet lágyításában és a bélmozgás helyes ütemének fenntartásában.

Ha menni kell...

... akkor bizony menjünk! Nincs rosszabb, mint amikor erőszakosan ellenállunk a sürgető kényszernek. Ilyenkor ugyanis nagyobb nyomás nehezedik a záróizmokra, ez pedig hozzájárul a székrekedés (ennek következtében pedig az aranyér) kialakulásához is. Ha tehát úgy érezzük, székelnünk kell, a lehető legrövidebb időn belül menjünk el vécére. Ne erőlködjünk, ne tartsuk vissza a lélegzetünket, és ne üldögéljünk a kelleténél hosszabb ideig a vécén – ha magányra vágyunk, inkább sétáljunk egyet ebédszünetben, a mozgás ráadásul jótékonyan hat a vérkeringésünkre is. Ha úgy érezzünk, nagyon fájdalmas megszabadulni a széklettől, próbáljuk meg megemelni a lábunkat, például egy sámli segítségével. Így ugyanis megváltozik a test, illetve a végbél helyzete és könnyebb lesz az ürítés.

Tiszta ügy

Nagyon fontos, hogy az esetleges fertőzések elkerülése, illetve a fájdalom mérséklése érdekében tartsuk tisztán az anális területet. Vécéhasználat után mossuk meg az altestet langyos vízzel és hipoallergén, bőrkímélő szappannal (ez ne tartalmazzon se színező-, sem pedig illatanyagot); ha erre nincs lehetőségünk, akkor a nedves vécépapír vagy a babatörlőkendő is jó szolgálatot tehet. A durva vécépapírt inkább ne használjuk, ez ugyanis kidörzsölheti, irritálhatja az egyébként is érzékeny területet. A fájdalom enyhítésében és a terület tisztán tartásában a segítségünkre lehetnek a rendszeres ülőfürdők is.