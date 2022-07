Aranyerem van. Mit nem ehetek?

Az aranyér a végbélnyílás körül jelentkező vénatágulat, amely a felnőtt lakosság mintegy harmadának életét nehezíti meg. A probléma kezelésének legfontosabb pontja az életmódváltás, azon belül is a rendszeres testmozgás és a megfelelő táplálkozás bevezetése.

Az aranyér kialakulását sok esetben tartós székrekedés előzi meg, ezért az érintettek általában azt kapják első számú tanácsként, hogy fogyasszanak rostdús ételeket. Ezt az ajánlást azonban érdemes óvatosan kezelni, hiszen a túl sok rost akár súlyosbíthatja is a problémát – főleg akkor, ha nem fogyasztunk mellé megfelelő mennyiségű folyadékot. A rostban gazdag élelmiszerek – például a hüvelyesek – helyett ezért inkább a közepes rosttartalmú ételeket - datolyát, aszalt szilvát, brokkolit – érdemes választani. Emellett azonban van még néhány élelmiszer, amit jobb kerülni, ha javulást szeretnénk.

Tejtermékek

A legtöbb tejtermék fokozott gázképződést idézhet elő, ez pedig jelentősen súlyosbíthatja a panaszainkat. Ha túl sok tejfehérjét fogyasztunk, az negatívan befolyásolhatja a belek savképző képességét, a széklet pedig nehezen üríthetővé válik, jobb tehát csökkenteni vagy szüneteltetni e élelmiszertípus fogyasztását. Főként a tejalapú fagylaltokat ajánlott kerülni, ezek ugyanis sokszor mesterséges színezékeket és adalékanyagokat is tartalmaznak, amelyek szintén nem tesznek jót.

Aranyér esetén érdemes lehet csínján bánni a tejjel és tejtermékekkel. Fotó: Getty Images

Finomított és feldolgozott ételek

A finomított szénhidrátok – mint a fehér liszt és cukor – fogyasztása szintén rossz hatással van az emésztésre, ráadásul az elhízáshoz is jelentősen hozzájárul. Ezért az aranyérrel küzdők tiltólistájára kell kerülnie a fehér kenyérnek, a cukros üdítőnek és az édességeknek is. Ajánlott lemondani továbbá a feldolgozott, számos adalékanyagot tartalmazó termékekről is, ezek ugyanis növelhetik a gyulladások kialakulásának kockázatát, valamint az aranyeret is irritálhatják, fokozva a már amúgy is kellemetlen, gyakran fájdalmas tüneteket.

Túl sok só és fűszer

A túl sok sót tartalmazó ételek – például a csipszek – puffadást okozhatnak, és a szervezet folyadékháztartására is rossz hatással lehetnek, ami enyhe kiszáradáshoz is vezethet. Ezek pedig mind tovább fokozzák az aranyeres panaszokat. Emellett a csípős, illetve a túlságosan fűszeres ételek sem javasoltak aranyér esetén – főleg azoknak nem, akik vérzést is tapasztalnak. A csilipaprika, a cayenne-i bors és az egyéb csípős fűszerek fogyasztása után ugyanis erős irritáció léphet fel, és fokozódhat a székelés közbeni fájdalom.

Zsírok

Mellőznünk kell az állati zsiradékokat, valamint az ebből készült feldolgozott élelmiszereket, és a hidrogénezett növényi zsírokat is. Ezek ugyanis jelentősen rontják az erek tápanyagszállító képességét, ezzel pedig hozzájárulnak a gyulladás tartóssá válásához.

Koffein és alkohol

Az aranyérrel küzdőknek azt is nagyon meg kell gondolniuk, hogy mit isznak. Az energiaitalt, a kávét és a teát például erősen ajánlott száműzni, a koffein ugyanis rossz hatással van a gyomor és a belek nyálkahártyájára, akár bélirritációt is okozhat. Hasonlóan ronthat az aranyeresek állapotán az alkohol is, amely ráadásul dehidratálja a szervezetet, tehát felerősítheti a székelési nehézségeket.

Inkább ezekből válasszunk

Miután tisztáztuk, hogy mit nem ajánlott fogyasztani aranyér esetén, lássuk, mivel helyettesíthetjük a fentieket, hogy a székletürítés ne járjon szenvedéssel. A savanyított tejtermékek – mint a natúr joghurt és a kefir – fogyasztása például jó hatással van az emésztésre, ráadásul a székletürítést is megkönnyítheti. A finomított fehér cukrot cseréljük le inkább nyírfa- vagy nádcukorra, esetleg mézre, steviára vagy gyümölcscukorra, a magas sótartalmú ropogtatnivalókat pedig helyettesítsük sózatlan olajos magvakkal. Az állati zsírok és a hidrogénezett növényi olajak helyett válasszuk az olívaolajat, de használhatunk len- vagy kókuszolajat is. Ezek mellett viszont ne feledkezzünk meg a napi 2-3 liter folyadék beviteléről, valamit a rendszeres testmozgásról sem.