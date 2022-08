Aranyérdiéta: erre figyeljünk

Az aranyér diéta lényege az élelmi rostban gazdag táplálkozás, ami annyit tesz, hogy naponta 15-30 gramm rostot kell elfogyasztani, egyenletesen elosztva étkezéseink között. Ezt a mennyiségű étkezési rostot zöldség- és gyümölcsfélékből napi 30-80 dkg elfogyasztásával lehet bevinni (például kukorica, káposztafélék, gyökérzöldségek, paprika, paradicsom, retek, karfiol, brokkoli, spárga, sütőtök, padlizsán, és egyéb saláta- és főzelékfélék), és lehet színesíteni az étrendet búzakorpa és teljes kiőrlésű liszt beiktatásával. Ez utóbbiakat a rántás és sűrítés lépéseinél kell a kezünk ügyében tartani, illetve a reggel elfogyasztott savanyított tejtermékekbe keverve is élvezhetjük áldásos hatásukat. És hogy ezen felül milyen trükkökkel pörgethetjük fel emésztésünket a napi széklet reményében , az aranyér elkerüléséért? Mutatjuk tanácsainkat.

Az aranyérdiéta lényege az élelmi rostban gazdag táplálkozás. Fotó: iStock

Aranyérdiétás trükkök

Fogyasszunk savanyított tejtermékeket, például joghurtot vagy kefirt, mert a tejsav és a szénsav ingerfokozó hatása befolyásolja a székletürítést. Ne feledkezzünk el a folyadékpótlásról - ez akár napi 2-3 litert is jelenthet. Ebbe beletartozik a tea, a tej, a leves, a rostos gyümölcsital is, de a legjobb, ha szobahőmérsékletű, szénsavmentes ásványvizet iszunk. A rendszeres székletürítést már sokszor az is biztosítja, ha a megszokottnál több folyadékot viszünk be.

A népbetegségnek számító aranyér nem minden esetben okoz tüneteket. Függ attól, hogy külső vagy belső aranyérről beszélünk, valamint attól is, hogy a betegség milyen stádiumban van.

Hetente többször szerepeljenek étrendünkben olajos magvak, csírák és hüvelyesek (például zöld-, sárga-, csicseriborsó, lencse, vörös lencse, száraz bab, adzuki bab). Ha a béltartalom is előnyös hatást gyakorol a bélfalra, szintén könnyebb a székletürítés. Ebben vannak segítségünkre a gyógyteák: az édesítetlen kamilla- vagy hársfatea, a feketekávé vagy egy pohár víz, amit közvetlenül lefekvés előtt vagy felkelés után - éhgyomorra - fogyasztunk el. Az aranyvesszőfűből, bengekéregből, bodzabogyóból (és virágából), édesköménymagból, fütikefűből, kökényvirágból, lenmagból, papsajtlevélből főzött teákat legelőnyösebb lefekvés előtt, este elkortyolgatni a másnap reggeli produktum érdekében.

Érdemes ezeket is kipróbálni

Magas nyálkatartalmú növényeket is kipróbálhatunk, ilyen az őrölt lenmag vagy a psziliummag (bolhafűmag), ezekből napi egy evőkanálnyit elfogyasztva (bőséges folyadékkal természetesen) hálás lesz az emésztőrendszer. Próbáljuk ki a cukrozatlan gyümölcs- és zöldségleveket! Elsősorban a szilvából, ribizliből, sárgabarackból, őszibarackból, paradicsomból, szőlőből készült (must) levek hatékonyak.

Megfigyelések szerint a káposztalé és a kovászos uborka leve is beindítja az emésztést. A gyógy- és ásványvizek sokszor már egészen kicsi mennyiségben meghajtják az embert, már 1-1,5 dl langyosan elfogyasztott gyógy-, illetve keserűvíz hatásos. Fogyasztásuk csak addig javasolt, míg a rendszeres székletürítés ki nem alakult. Használjunk cukoralkoholokat (például szorbit, xilit , eritriol) édesítésre, szintén beindítja az emésztést.