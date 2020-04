A legjobb helyi hatású készítmények aranyérre

Az aranyér (nodus haemorrhoidalis, hemorrhoid) egy olyan, a végbélnyálkahártya alatti érköteg, melynek kötőszövete meglazul, kinyúlik, emiatt az érhálózat kitágul és a bélcsatornában előreesik, aranyeres csomót alkotva.

A sokszor kellemetlen tünetekkel, fájdalommal járóaranyérMagyarországon népbetegségnek számít, becslések szerint 50 felett minden második ember küzd vele. Kialakulásában a genetikai hajlamon túl a mozgásszegény életmód, az ülőmunka, a nem megfelelő táplálkozás valamint a túlsúly játsszák a fő szerepet, de kialakulhat terhesség, nehéz súlyok emelése vagy akár komolyabb székrekedés miatt is. Kezelése főképp a tünetek súlyosságától függ, és attól, hogy belső vagy külső aranyérrel állunk-e szemben. Ennek megállapítása utóbbi esetén könnyebb, érdemes azonban bármilyen kezelés előtt konzultálni egy szakemberrel, aki az aranyér stádiumától függően abban is segíthet, milyen készítmény lesz számunkra a leghatásosabb.

Magyarországon 50 felett minden második ember aranyeres panaszokkal küzd. Fotó: Getty Images

Kenőcs vagy kúp

Kezdő aranyeresek néha tanácstalanul állnak a patikában, ha azt kérdezik tőlük kenőcsöt vagy kúpot kérnek inkább. A választ az aranyér elhelyezkedése adja meg, mivel a külső hemorrhoid kezelésére alkalmasabb a kenőcs (bár léteznek olyan applikátoros változatok, melyeket belsőhöz is lehet használni). A belső aranyér esetében pedig a kúp a célszerűbb, mivel általában az elváltozás a végbél nyílásától beljebb, akár 2-3 centiméter magasan is elhelyezkedhet, amit így könnyebb elérni.

Ennél nagyobb kihívás azonban a vény nélkül kapható, helyi hatású készítmények között eligazodni. Ehhez a legjobb, ha áttekintjük hatóanyag-tartalmukat, mivel bizonyos kenőcsök és kúpok a természetes anyagok segítségével enyhítenek a tüneteken, míg mások már komolyabb kemikáliákat tartalmaznak, hiszen súlyosabb eseteknél a fokozódó panaszok enyhítését már csak azok képesek elérni.

Általánosságban elmondható, hogy szinte minden gyártó készít ugyanolyan vagy nagyon hasonló hatóanyag-kombinációval kenőcsöt és kúpot is, előbbire jellemző, hogy sűrű, zsíros állagú, lassan felszívódó készítmény, amely sokáig a felületen marad, így csillapítva az égő viszkető érzést. Utóbbi akárcsak egy kapuszula, egyedi fóliacsomagolásban foglal helyet dobozában, melyet el kell róla távolítani használat előtt, majd kicsit előre dőlve kell felhelyezni a végbélnyílásba a lekerekített végével, ami megkönnyíti ezt a folyamatot.

Fontos, hogy bármelyik változatot és bármelyik gyártó termékét is válasszuk, mindig olvassuk el a használati utasítást, tartsuk be a kezelőorvos előírását, vagy annak hiányában kérdezzük meg az alkalmazásról a gyógyszerészt.

A kezelést megelőzően mindig tisztítsuk meg alaposan és kíméletesen a területet, és ha a termék tájékoztatója azt tanácsolja, vegyünk előtte ülőfürdőt.

A természetes anyagok

Nézzük meg, mit kínál a természet patikája panaszaink enyhítésére.

A cápamájolaj (squalene exogene oleum), a tengeri ragadozó májából kinyert olaj bőrpuhító és síkosító hatású, megkönnyíti a fájdalmas székletürítést. Nagy dózisban tartalmaz A-vitamint, ami segíti a bélnyálkahártya regenerációját, így járulva hozzá akár a külső, akár a belső aranyér gyógyulásához. A jellegzetes illatú, hazánkban vadon termő cickafarkfű (aetheroleum millefolii) közismert gyulladáscsökkentő, vérzéscsillapító és fertőtlenítő hatásáról. Az abból készült olajat megtalálhatjuk egyes aranyérkenőcsökben és -kúpokban is.

Bár a nevéből nem arra következtetnénk, hogy természetes anyag, a dexpantenol a B vitaminok csoportjába tartozik és a koenzim A fő alkotó eleme. Ez leginkább a bőr- és a nyálkahártyák működésének fenntartásában játszik kulcsszerepet. Escherichia coli - ha egy készítményben azt látjuk az összetevők között, ne lepődjünk meg. Az elölt kólibaktérium-kultúrát ugyanis teljes biztonsággal alkalmazza a gyógyászat, az ugyanis serkenti a gyógyító folyamatokat és a szervezet saját helyi immunválaszát is.

Az élesztősejt-kivonat (Saccharomyces cerevisiae extractum) pedig segíti a hámosítást, fokozza a sebgyógyulást. A sörélesztő ásványi anyagokban, krómban, szelénben és B-vitaminban gazdag, élesztősejt-kivonatát pont ezen jótékony tulajdonságai miatt használják aranyérpanaszok kezelésére lokálisan.

Komolyabb panaszok esetén

Ha az aranyér épp gyulladásban van, esetleg vérzik, a kezelőorvos javasolhat érzéstelenítő, érösszehúzó hatású, gyulladáscsökkentő készítményeket is, melyre többféle hatóanyag is képes. Most ezeket vesszük sorra.

A dexametazon (dexamethasone) erős gyulladáscsökkentő és immunszupresszív glükokortikoid, azaz a koritkoszeroidok, azon belül is a szteroidhormonok családjába tartozó anyag. Az efedrin (ephedrine) egy kémiai anyag, melyet érösszehúzó hatása miatt alkalmaznak az aranyérkenőcsökben és -kúpokban. Az epinefrin (epinephrine), vagy más néven adrenalin, jellemzően érszűkítő hatása miatt alkalmazott hatóanyag az aranyeres készítményekben.

A jellegzetes illatú, korábban karbolsavnak nevezett fenolt (phenol) fertőtlenítő hatása miatt használják. A fluokortolon-pivalát (fluocortolone pivalate) hatóanyag a kortikoszteroidok csoportjába tartozik. Hatékonyan csökkenti a szervezetben a gyulladást, enyhíti a duzzanatokat, a viszkető, szúró érzést. A kalcium-dobezilát (calcium dobesilate) segíthet a hajszálerek falának és működésének helyreállításában.

A lidokain-hidroklorid (lidocain) széles körben alkalmazott helyi érzéstelenítő, az arra érzékenyeknek azonban az ilyen összetevőt tartalmazó készítményeket nem szabad használniuk. A prednizolon-kaproát (prednisolone caproate) egy kortikoszteroid, amelyet általános gyulladáscsökkentő hatása miatt használnak, például krónikus fekélyes vastag- vagy végbélgyulladás esetén is. A lidokain mellett a prokain (procaine) a másik leggyakrabban használt helyi érzéstelenítő, fájdalomcsillapító.