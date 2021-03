Az Alzheimer-kór ezért veszélyesebb a nőknél

Az agy öregedési folyamatait, ezzel együtt a mentális leépülést nagyban meghatározza, hogy mennyi szellemi tartalék áll a rendelkezésünkre. Ezt a velünk született adottságok mellett az életünk során az agyunkban létrejövő kapcsolatok és hálózatok sokasága alkotja, és segít kivédeni az agyi károsodásokat, azaz gondoskodik arról, hogy az öregedő agy tovább megőrizze normál működését. A kutatók szerint ennek a kognitív tartaléknak köszönhetik a nők, hogy esetükben azAlzheimer-kórtünetei jellemzően később jelentkeznek, ám amint kifogynak a tartalékokból, mentális hanyatlásuk látványosan felgyorsul - olvasható a MedicineNet cikkében. A JAMA Network Open folyóiratban közzétett tanulmány szerint tehát az Alzheimer-kór lefolyása a nemtől függően változhat. "Úgy tűnik, hogy a nőknél gyorsabban zajlik a kognitív hanyatlás, mint a férfiaknál. Ez a különbség a nemi hormonok, a strukturális agyfejlődés, a genetika, a pszichoszociális tényezők, az életmód és nem utolsósorban az agy patológiájának számlájára írható" - mondta el dr. Deborah Levine, a Michigani Egyetem Orvostudományi Karának docense, majd hozzátette, a gyors leépülés miatt a nők esetében fokozott kockázatot jelent a mentális hanyatlás kései diagnózisa.

Később jelentkezik, de gyorsabban pusztít az Alzheimer-kór a nőknél. Fotó: Getty Images

Nők a mentális szakadék szélén

Dr. Sam Gandy, a New York-i Mount Sinai Alzheimer-kór Kutatóközpont munkatársa az új tanulmány kapcsán kifejtette, az eredmények összhangban állnak azzal a korábbi feltételezéssel, miszerint a kognitív ttartalékot egy sziklaként kell elképzelni a hölgyek esetében. "Lehet, hogy a betegség ellenére tovább tudják megőrizni a kognitív kapacitásukat, mint a férfiak, ám amint elérik a tartalékaik végét, a szikla pereméről a mélybe zuhannak, azaz a mentális hanyatlás sokkal gyorsabban következik be náluk."

Dr. Levine és munkatársai kutatásaik során több mint 34 ezer férfi és nő adatait elemezték, akik 1971 és 2017 között különféle tanulmányok résztvevői voltak, és azt találták, hogy a nők lényegesen jobban teljesítettek a megismerést (azaz a tanulást és a megértést), a végrehajtó funkciókat (vagyis a viselkedést és a döntéshozatalt) és a memóriát vizsgáló teszteken. Az Alzheimer-kór diagnózisát követően mindkét nem esetében hasonló mértékben csökkent az emlékezőképesség, ám a férfiakhoz képest a hölgyeknél sokkal gyorsabban zajlott a megismerési és a végrehajtó funkciók leépülése.

Több a női beteg

A tanulmány eredményei azért is különösen fontosak, mert az Alzheimer-kórban szenvedők közel kétharmada nő. "A szakembereknek többet kell megtudnia arról, hogy az Alzheimer-kór miért érinti súlyosabban a nőket, mint a férfiakat. Jelenleg is zajlanak vizsgálatok arra vonatkozóan, hogy a biológia, a genetika és az életmódbeli szokások növelhetik-e az Alzheimer-kór kialakulásának rizikóját a nők bizonyos korcsoportjainál" - nyilatkozta Rebecca Edelmayer, az amerikai Alzheimer-kór Egyesület tudományos igazgatója. Hozzátette, az új tanulmány remekül kiegészíti azon kutatások sorát, amelyek bizonyítják, hogy a nőknek több kognitív tartalékuk lehet, ezért teljesítenek jobban a kognitív teszteken a betegség korai szakaszában. "Ezeket a különbségeket fontos figyelembe venni az Alzheimer-kór meglétét vizsgáló tesztek esetében. Akár érzékenyebb vizsgálati eszközök kifejlesztése vagy eltérő tesztelési küszöbök meghatározása is szükséges lehet annak érdekében, hogy a változásokat a lehető leghamarabb észlelhessük" - tette hozzá.