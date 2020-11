Vett egy forró zuhanyt, majdnem belehalt

A 34 éves coloradói férfire családja talált rá a fürdőszoba padlóján fekve. Levegőért kapkodott, bőrén pedig kiütések jelentek meg. Mint azt a LiveScience a The Journal of Emergency Medicine című folyóiratban megjelent esetriport alapján írja, a kiérkező mentőket a család arról tájékoztatta, hogy a férfiről ismert, hogy "allergiás a hideg időjárásra". Korábban is jelentkezett már rajtacsalánkiütésa hidegre adott reakcióként, ez volt azonban az első alkalom, hogy anafilaxia alakult ki nála. A mentősök adrenalint és oxigént adtak a betegnek, közben pedig már rohantak is vele a sürgősségire. A kórházba érve már intenzíven verejtékezett, a testét pedig mindenfelé kiütések borították.

A forró zuhany alól kilépve érte a baj a hidegallergiás férfit.

Az orvosok hidegkiütéssel, a csalánkiütés egy formájával diagnosztizálták. Ez a bőr hideg hőmérsékletre adott allergiás reakciója, amelyet a többi között hideg vízzel vagy levegővel való érintkezés is egyaránt kiválthat, de léteznek olyan feljegyzések is, amikor hideg ételek vagy italok provokálták ki a kellemetlen tüneteket. A leggyakrabban előforduló panasznak a bőrön megjelenő vörös és viszkető kiütések számítanak, ritkán ugyanakkor súlyosabb következményei is lehetnek a különös allergiának, így akár életveszélyes állapotot, anafilaxiát is előidézhet. Ilyen esetekben a vérnyomás lezuhanhat, a légutak beszűkülhetnek, ezáltal nehézkessé válhat a légzés. Súlyosabb reakció jellemzően akkor lép fel, ha az érintettek teljes teste érintkezik a hideggel, például olyankor, amikor hideg vízben úsznak. A mostani esetben az okozta a bajt, hogy a férfi a forró zuhany után kilépett a fürdőszoba hűvösebb levegőjére.

A hidegallergia nem túl gyakori, egy európai tanulmány becslései szerint minden tízezer emberből csupán ötöt érint, és anafilaxiás reakciók sokkal ritkábban fordulnak elő, mint a bőrkiütések. Ami a kiváltó okokat illeti, a legtöbb esetben nem lehet megállapítani, minek hatására alakult ki a hidegre való érzékenység. Máskor azonban kimutatható az öröklődés, vannak tehát, akik genetikailag hajlamosabbak rá. Egyes esetekben a hidegallergia megjelenésében triggerként olyan tényezők játszanak szerepet, amelyek az immunrendszerre vannak kihatással, így akár vírusos fertőzések vagy rosszindulatú daganatos megbetegedések.

A coloradói férfi szerencsésen megúszta a történteket. A kórházban antihisztaminnal és szteroidokkal kezelték, állapota pedig hamar javulásnak indult. Mielőtt elhagyta volna az intézményt, részletes tanácsadást kapott arra vonatkozóan, hogy hogyan tudná elkerülni a hideggel való érintkezést, illetve az olyan helyzeteket, amikor az egész teste egyszerre kerül kapcsolatba hideg hőmérséklettel. Ezen felül adrenalininjekciót is felírtak számára, amivel vészhelyzetben kezelhető az anafilaxia.