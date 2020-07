Öt meglepő tény a fémallergiáról

Égő, viszkető érzés és kivörösödött bőr jelzi, ha allergiásak vagyunk az ékszer valamelyik fém összetevőjére. Az arra érzékenyeknél elsősorban bizsuk viselése során jelentkeznek panaszok, amik a legtöbbször meg is szűnnek, ha levesszük a nyakláncot vagy fülbevalót. Ám a fémallergia ennél összetettebb problémákat is okozhat, sokszor például még az allergénmentes fémekben sem bízhatunk meg. Dr. Balogh Katalin allergológus, a Budai Allegiaközpont főorvosa öt kevésbé ismert tényt sorolt fel a fémallergiáról.

Ételek is kiválthatják

A nikkelallergia nem csupán bőrtüneteket okozhat. Bizonyos ételek - például a csokoládé, zab, mogyoró és paradicsom - nikkeltartalma magas, így ha valaki nikkelallergia-szindróma esetén ezeket fogyasztja, akkor a táplálkozás során bevitt nikkel gyakori fejfájást, krónikus fáradékonyságot, hasi panaszokat, görcsöket és vérszegénységet is okozhat az érintetteknél.

Nyáron ezért veszélyesebb a nikkelallergia A nikkelallergia tünetei nemcsak akkor jelentkezhetnek, ha bőrünk valamilyen nikkelt tartalmazó tárggyal - például övcsattal, fülbevalóval - érintkezik, hanem bizonyos ételek fogyasztása után is. Kattintson a részletekért!

Tetoválást fémallergiával?

A tartós festékek legtöbbje valamilyen fémet tartalmaz, ezért fémallergiások körében egyértelműen magasabb az allergiás reakció kockázata. A tetoválás után néhány nappal vagy néhány héttel az adott bőrterületen allergiásekcéma- kiütések, bőrpír, viszketés - jelentkezhet. A vörös festék okozza a legtöbb problémát a tetováló festékek közül. Alapféme egy higanyszármazék, ám ezen kívül több szín is tartalmaz króm- és vas-oxidot, kobalt- és rézszármazékot, titán-dioxidot.

A fémallergiásoknál elsősorban bizsuk viselése váltja ki a panaszokat

Nem mindegy, milyen kozmetikumot használunk

A sminkszerekben található összetevők, színezőanyagok, de még a rúzsok fémtartalma vagy a gyöngyházfényt eredményező bizmut miatt is jelentkezhetnek allergiás tünetek. A szemfesték kobaltot és nikkelt tartalmazhat, de a fémallergiásoknak a hajfesték megválasztása során is körültekintőnek kell lenniük: az allergiás reakció fejbőrviszketés és kiütések mellett hajhullást is okozhat.

Fogszabályzó előtt allergiavizsgálat?

Fogszabályzó több anyagból is készülhet, a legelterjedtebb a fém készülékek használata. A fémek azonban allergiás reakciót is okozhatnak. Ilyen esetben a tünetek rendszerint nem azonnal, hanem napokkal a kezelés után jelentkeznek. Égő, csípő érzés a nyelven, sebek, fekélyszerű elváltozások, az ajkak kiszáradása, berepedezése is jelezheti az allergiát, melyet azonban nem minden esetben a fogszabályzó okoz. Ilyen kései reakciót okozhat például a fogtöméshez használt anyag is. Ahhoz, hogy ezt pontosan meg tudjuk állapítani, allergiavizsgálatot szükséges végezni. Fémallergia esetén az ortopédiai implantátumok is allergiás tüneteket okozhatnak: fertőzéssel vagy egyéb mechanikai problémával összefüggésbe nem hozható duzzanat,fájdalomjelentkezik az érintett ízület környékén.

Honnan tudhatjuk, hogy fémallergiásak vagyunk?

Mivel a fogszabályozás meglehetősen időigényes folyamat, a készülék viselését is időbe telik megszokni, így érdemes az allergiavizsgálatot az egész procedúra megkezdése előtt elvégeztetnünk. Ortopédiai műtétek előtt akár az implantátum cseréjét is megelőzhetjük, ha tudjuk, milyen fémekre vagyunk allergiásak. Fémallergia gyanúja esetén tetoválások előtt, kozmetikumokkal összefüggő panaszok kapcsán is érdemes a vizsgálatot elvégeztetni. Allergia ugyanis bármilyen életkorban kialakulhat, ezért ha volt korábban bármilyen panaszunk - bőrpír, viszketés - fémből készült hajcsat, övcsat, nyaklánc, fülbevaló viselése során, akkor érdemes egy allergiateszttel megbizonyosodni róla, hogy nem fémérzékenységről van-e szó.