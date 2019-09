Milyen orrcseppet használjunk?

A nátha elleni készítmény nem jó választás

A megfázás és nátha esetén használt orrcseppekkel valószínűleg már mindenki találkozott élete során. Remek segítséget nyújtanak egy-egy betegség idején, még ha az orrdugulással, orrfolyással is jár. Ezek a készítmények azonban csakis a betegség idején, a betegtájékoztatóban megadott, általában 7-10 napig használhatóak. - Ha ennél hosszabb ideig használjuk, akkor az orrnyálkahártyát is tönkretehetjük - figyelmeztet dr. Augusztinovicz Monika. Allergia esetén ne ezeket keressük, hanem a kimondottan allergia elleni orrcseppeket, orrspray-ket (antiallergikumokat), amelyeket huzamosabb ideig, akár egész szezonban használhatunk. Segítségükkel hatékonyan gátolható többek között az orrnyálkahártya megduzzadása, a fokozott orrváladékozás és a kínzó tüsszögési inger. Mivel hatásukat közvetlenül az orrnyálkahártyán fejtik ki, az allergiás tüneteket gyorsan és hatékonyan megszüntetik.

Kiegészítő kezelésként jó lehet a tengervizes orrspray használata is

Hatékony lehet az orrmosó is

Kiegészítő kezelésként hasznos lehet a tengervizes orrspray használata is, amellyel a polleneket eltávolíthatjuk az orrnyálkahártyáról. Allergiás időszakban e célra az orrmosó is bevethető, amelyhez az irrigátorba meleg vizet töltünk, majd ebben feloldjuk az optimalizált sóarányú keveréket. A nagyobb mennyiségű oldat a teljes orrüreg átmosását lehetővé teszi. Fontos, hogy ne kísérletezzünk otthoni előállítással, orrirrigáláshoz csak az erre a célra kifejlesztett, a szervezet számára ideális pH-értékű izotóniás oldatot használjunk.

Amikor az orrcsepp már nem elég

Az allergiás tünetek erősségét befolyásolja az egyéni érzékenység mellett az is, hogy az adott pollen milyen koncentrációban van jelen a levegőben. Ez függ az időjárási viszonyoktól is, ezekből adódóan pedig a tünetek évenként különböző erősségben jelentkezhetnek. Általában a nem megfelelően kezelt allergia tünetei idővel rosszabbodnak - ha ezt tapasztaljuk, mindenképp forduljunk orvoshoz. Ellenkező esetben allergiás szövődményként akárasztmais kialakulhat.

Akkor is érdemes szakember segítségét kérni, ha az eddig használt szerekkel már nem érjük el azt a hatást, amit korábban. Ha napközben is tüneteink vannak, és az éjszakai pihenésünket is zavarja az orrdugulás, tüsszögés, akkor mindenképp forduljunk orvoshoz, aki hosszú távon is biztonsággal alkalmazható, személyre szabott kezelést állít össze.

Forrás: Budai Allergiaközpont