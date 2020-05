Miért lehet rosszabb a szénanátha karantén alatt?

Viszkető orr és szem, orrfolyás, orrdugulás, köhögés, torokkaparó érzés: a leggyakoribb tünetek, amelyek megkeserítik a szénanáthában szenvedők mindennapjait. Most pedig, hogy itt a jó idő és elkezdődött a pollenszezon, egyre erősödnek ezek az allergiás panaszok. Ezt még akkor is tapasztalhatjuk, ha a kijárási korlátozásokat betartva csak ritkán hagyjuk el otthonunkat.

Milyen diétával enyhíthető a szénanátha? A szénanáthában szenvedő betegek általában nem fogyaszthatnak bizonyos ételeket és italokat, az úgynevezett keresztallergia miatt. Ez azt a folyamatot jelenti, mikor az allergiás reakciót kiváltó anyagokat (allergének) más, kémiailag hasonló szerkezetű anyagok képesek helyettesíteni. Részleteket itt olvashat.

Ennek oka, hogy a járványhelyzet miatt - nagyon helyesen - többet szellőztetünk, a nyitott ablakon keresztül pedig a friss levegővel együtt a pollenek is bejutnak lakásunkba. De akár egy séta, biciklizés vagy kocogás alkalmával is ezernyi pollenrészecske tapadhat a ruhánkra, hajunkra, amelyeket aztán mi magunk hurcolunk haza. A másik fontos tényező, hogy sokak szénanátháját a házi por, állatszőr, atkák lobbantják be - most pedig, hogy többet tartózkodunk otthon, többet érintkezünk ezekkel az allergénekkel.

A szénanátha tünetei akkor is súlyosbodhatnak, ha sokat tartózkodunk otthon. Fotó: Getty Images

3 tipp, hogy megelőzzük a szénanáthás panaszokat

De akkor mégis hogyan csillapíthatjuk a jelenlegi helyzetben a sokszor kínzó tüneteket?

Takarítsunk a szokásosnál gyakrabban, ez a koronavírus-járvány miatt egyébként is ajánlott. De ne csak a szilárd felületekre ügyeljünk, mossuk ki néhány naponta a konyharuhákat, terítőket és az ágyneműnket is. Ha ugyanis a párnánkon, takarónkon megtapadnak az allergizáló pollenek és éjszaka belélegezzük őket, az erősítheti a tüneteinket.

Ha el kell mennünk otthonról, hazaérkezés után a kézmosás mellett öblítsük le arcunkat is (különös tekintettel az orrunk környékére), és ha van rá időnk, a hajunkat is. Ezzel eltüntethetjük a pollenmaradványokat.

(különös tekintettel az orrunk környékére), és ha van rá időnk, a hajunkat is. Ezzel eltüntethetjük a pollenmaradványokat. Az is segíthet, ha vazelint kenünk az orrjáratok bejáratához - tanácsolja Jana Abelovska gyógyszerész. A zsíros krémen ugyanis jó eséllyel megtapadnak a pollenszemcsék, így kevesebb kerülhet az irritáló anyagból az orrunk belsejébe.

Fontos, hogy amennyiben tüneteink tartósan fennállnak, konzultáljunk orvosunkkal, aki helyi hatású szereket (például orrcseppet) vagy antihisztamin-tartalmú tablettát is tud ajánlani. Ezek alkalmazásával elkerülhetjük a súlyosabb szövődmények kialakulását. A szénanátha ugyanis gyakran jár együtt kötőhártya-gyulladással, a szájon át való légzés pedig alsó légúti huruthoz és orrmelléküreg-gyulladáshoz is vezethet.

