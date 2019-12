Karácsonykor ezektől lehetünk rosszul

Mire figyeljünk az ünnepi időszakban, ha allergiától vagy intoleranciától szenvedünk? A kérdésre Dr. Balogh Katalin, a Budai Allergiaközpont allergológus főorvosa válaszol.

A hagyományos ünnepi menü

A hagyományosan összeállított ünnepi menüsor több olyan élelmiszert is tartalmaz, amelyek lebontása során hisztamin szabadul fel a szervezetben. Az ilyen típusú ételek fogyasztása panaszokat okozhat az arra érzékenyeknél. A hisztaminallergia tünetei - például csalánkiütés, arcdagadás, kivörösödés, tüsszögés, orrdugulás - jellemzően az étkezés után 30-60 perccel alakulnak ki, de előfordulhat, hogy csak néhány nap elteltével jelentkeznek. A panaszok erőssége az elfogyasztott ételek - és az így felszabaduló hisztamin - mennyiségétől is függ.

Csalánkiütés, orrdugulás? Kezdje mediátor diétával az újévet!

Rontja a helyzetet, ha a beteg diamino-oxidáz (DAO) szintje alacsony, tehát a szokásosnál nagyobb mennyiségben felszabaduló hisztamint nem tudja lebontani. Az érzékenyek tehát jobban teszik, ha kihagyják az ünnepi menüből a halakat, az érett, penészes és füstölt sajtokat, a füstölt húskészítményeket, a savanyú káposztát, a mákot, a diót, a mogyorót, a csokoládét, a tojásfehérjét és a fahéjat. Ezek mellett a vörösbor, a fehérbor, a pezsgő és a sör fogyasztását is érdemes mellőzni.

Alma

A nyírfaallergiás betegeknél könnyen keresztallergiát okozhat az alma fogyasztása. Ez a betegek egy részénél csak pollenszezonban jelent gondot, de sokan egész évben szenvednek tőle. A panaszokat az egyes fehérjék szerkezeti hasonlósága okozza, amelynek következtében az allergiás szervezet nem tesz különbséget az allergének között, és mindkettőre tünetekkel reagál. Leggyakrabban torokviszketést vagy a szájban jelentkező bizsergő, égő érzést tapasztalnak az érintettek. A betegek jellemzően a csonthéjasokat sem tudják fogyasztani - van, aki sülve és főve sem.

Adalékanyagok és ízfokozók

A szaknyelven additív allergiának nevezett betegséget a készételekben található tartósítószerek, adalékanyagok, antioxidánsok, mesterséges színezékek és ízfokozók okozzák. Előfordulhat az is, hogy két összetevő külön-külön ártalmatlan, együtt azonban allergiás reakciót okoz. Általában bőrpír vagycsalánkiütésjelenik meg - leggyakrabban a száj környékén vagy a felsőtesten.

Fenyőfa

Penészgomba-allergiás betegeknél a karácsonyfa is fokozhatja a tüneteket. A fenyőkön az erdőkben ugyanis könnyen megtelepedhet a penészgomba, amely a szabad ég alatt, zsúfolt, nedves környezetben való tárolás következtében tovább növekedhet. A lakásba kerülve pedig azonnal megjelennek az allergének a belső levegőben. Erre az érzékenyek sűrű tüsszögéssel és köhögéssel reagálhatnak. Számukra tehát ideálisabb választás a műfenyő.

Illatosítók

Az ünnepre hangolódás jegyében előkerülő mécsesek, illóolajok, párologtatók és illatos gyertyák is sokaknak irritálóak lehetnek. A potpourri szárított növényi összetevői penészspórák táptalajai lehetnek, ezért allergiások semmiképp ne tegyék olyan helyre - dohányzóasztalra vagy hálószobába -, ahol közvetlenül belélegezhetik az illatosítóval teli dekorációt. Bizonyos illatanyagok az arra érzékenyeknél szintén felerősíthetik a tüneteket. Az illatosított gyertyák egy része is problémát okozhat, mivel olyan kémiai anyagokat tartalmaznak, amelyek vérbőséget okozhatnak az orrban, tüsszögést és orrfolyást válthatnak ki, asztmás betegeknél pedig akár rohamot is előidézhetnek.

Bizsu

A bizsuk nem nemesfémekből készülnek, ezzel együtt nagyon népszerű ajándékok. Ám nem ritka, hogy viselésük kellemetlen tüneteket okoz. A fülbevaló környékén a fül éghet és viszkethet, a nyaklánc vagy karkötő mellett pedig kipirulhat és begyulladhat a bőr. Bizonyos esetekben a bőrtünet lehet csalánkiütésszerű is. A tünetek először közvetlenül az érintkezés helyén alakulnak ki, de később akár testszerte is megjelenhetnek. Ezért fémallergiásoknak nem túl jó ötlet bizsukat ajándékozni.

A készülődéssel járó stressz

A stressz köztudottan gyengíti védekező képességünket. Ha tehát sokat idegeskedünk, könnyebben kapunk el fertőzéseket. A stressz hatására azonban az allergiás tünetek is felerősödhetnek. Ezt úgy előzhetjük meg, ha nem akarjuk tökéletesre szervezni az ünnepeket és nem vállaljuk túl magunkat. Hagyjunk időt a pihenésre - így az ünnepek is allergiamentesen és örömtelien telhetnek.