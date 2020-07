Ha vége a nyárnak, elmúlik az allergiám?

Mit ne egyek, ha parlagfűre vagyok allergiás?

A jól ismert allergiás tünetek mellett a parlagfűre érzékenyek életét bizonyos élelmiszerek fogyasztása is megnehezítheti. A keresztallergia nagyjából az allergiások 10 százalékánál fordul elő, ők kellemetlen szájüregi tüneteket észlelhetnek bizonyos ételek fogyasztását követően., nyelven, torokkaparás utalhat arra, hogy jobb a későbbiekben az adott ételt inkább elkerülni. Parlagfűre allergiásoknál a görögdinnye mellett a banán, cukkini, uborka és napraforgó mag is tüneteket okozhat. Senkinek sem kell azonban ok nélkül kizárnia ezeket az étrendjéből, aki még nem tapasztalt ilyen tüneteket, nyugodtan fogyaszthatja továbbra is.