Betegség, amit nem veszünk komolyan

A pollenallergia szezonálisan jelentkezik. Fotó: 123rf

A légköri allergének zárt térben épp úgy jelen vannak, mint a szabadban.Ilyen esetekben a tünetek egész évben folyamatosan fennállnak. A pollenallergia tünetei szezonálisan, az adott növény virágzásának időszakában jelentkeznek. Az allergia általános tünetei az orrdugulás, szem- és torokviszketés, tüsszögés, orrfolyás. A pollenallergiánál jellegzetesen orrfolyás, míg a háziporatka-allergiánál - különösen az éjszakai órákban - orrdugulás figyelhető meg.

Ha már tavaly is jelentkeztek a tünetei, idén vizsgáltassa ki magát!

Az allergiás betegség korra való tekintet nélkül bármely életszakaszban kialakulhat. Legtöbben nem szeretnek minden aprósággal orvoshoz fordulni - és az allergiát sajnos hajlamosak vagyunk elbagatellizálni -, de ha a tavalyi szezonban még nem is tulajdonított különösebb jelentőséget az elhúzódó tüsszögésnek, orrfolyásnak, szem-, orr-, torokviszketésnek, idén mindenképp forduljon orvoshoz.

Az allergia súlyos következményeiről korábbi cikkünkben olvashat!

Allergiavizsgálatot annak célszerű végeztetnie, aki az elmúlt szezon során vagy akár - háziporatka- és penészgomba-allergia esetében - egész évben a felsorolt tüneteket észlelte magán. Prof. Nékám Kristóf allergológus, a Budai Allergiaközpont orvosa, a Magyar Allergia Szövetség elnöke elmondta, hogy a vizsgálat elvégeztetése azért is fontos, mivel a nem megfelelően kezelt allergiás betegnél újabb allergiák jelentkezhetnek, vagy súlyosabb szövődmény,asztmaalakulhat ki. A már hosszabb ideje allergiás beteg számára is 2-3 évente ajánlott a vizsgálat ismétlése, amennyiben idő közben újabb panaszokat észlelt magán.

Hogyan készüljük a vizsgálatra?

Az allergia kimutatása bőrteszt segítségével történik. Az allergiás bőrpróba lényege, hogy megállapítsák, melyik allergén vált ki allergiás tüneteket. Kivitelezésénél az allergén kivonatát helyezik a bőrre, majd a bőrt megkarcolva elősegítik, hogy az allergén érintkezhessen a szaruréteg alatti szövetekkel. Ezek után mérik a bőrön kialakuló allergiás tünetek mértékét. A vizsgálat 3-4 éves kortól elvégezhető. A pontos eredmények meghatározásához fontos, hogy a beteg a vizsgálatot megelőzően függessze fel az allergia kezelésére szolgáló gyógyszerek szedését, ellenkező esetben ugyanis álnegatív eredményt kaphatunk. Amennyiben ez nem megoldható, a vizsgálatot vérteszt segítségével végzik el.

Tanácsok az allergiamentes élethez

A személyre szabott kezeléshez szükséges gyógyszerek felírása mellett a kezelőorvos egyéb hasznos, életmódunkhoz kapcsolódó tanácsokkal is ellát bennünket, illetve ilyenkor van lehetőségünk kérdezni is. Nékám professzor tapasztalatai szerint sok gyakorlati kérdés felmerülhet. Például hogy mit tegyen a beteg, ha macskaszőrre allergiás, de nem szeretne megválni kedvencétől? Sportolhat-e nyáron a szabadban? Szükséges-e változtatnia táplálkozási szokásain? Az allergiás tünetek kezelésében ugyanis a gyógyszereken túl fontos szerepe van a környezetnek is, így néhány korábbi szokásunkat érdemes átalakítani annak érdekében, hogy a pollenszezon tünetmentesen teljen.