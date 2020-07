Az allergia szemtünetei

Az allergia tipikusan a civilizációs betegségnek nevezett kórképek körébe tartozik. Maga az elnevezés is csak a 20. század elején született. 1906-ban Clemens von Pirquet, bécsi gyermekorvos kezdte használni, amikor pácienseinél azt tapasztalta, hogy néhány ártalmatlan dologra, például a háziporra, vagy egyes ételek összetevőire heves testi tünetek megjelenésével reagálnak. Az osztrák doktor egyébként két görög szóból alkotta meg az új fogalmat: az allosz, azaz "más, eltérő" és az ergon, azaz "működés, tevékenység" összevonásával hozta létre az azóta már világszerte ismert és elterjedt allergia kifejezést.

A kezeletlen allergia ezért veszélyes A kezeletlen allergiának súlyos következményei is lehetnek, ezért nem halogathatjuk a végtelenségig az allergológus felkeresését. Részletek itt.

Mi is az allergia?

A definíció szerint azimmunrendszertúlzott reakciója olyan anyagokra, amelyek normális körülmények között nem váltanak ki semmiféle választ az emberi szervezetből. Ezeket az anyagokat allergéneknek nevezzük. Közéjük tartoznak a pollenek, az állati szőrök, egyes élelmiszerek, gombák, mikroorganizmusok, gyógyszerek, vegyszerek és akár fémek is. A folyamat pedig úgy néz ki, hogy amikor egy allergénnel kapcsolatba kerülünk, az hozzákapcsolódik az IgE-, más néven immunglobulin molekulákhoz. Ezek tulajdonképpen olyan fehérjemolekulák, amelyeket az immunrendszer termel, hogy felismerje és ártalmatlanítsa a szervezetünkbe került veszélyes idegen anyagokat, például a baktériumokat vagy a vírusokat. Az IgE-molekulák tehát végzik a feladatukat, és a különböző fehérvérsejtekből hisztamint, citokineket és prosztaglandinokat szabadítanak fel. Ezeknek a molekuláknak elsősorban jeltovábbító, közvetítő szerepük van, azaz a sejtek közötti kommunikációban nélkülözhetetlenek. Ha azonban túl nagy mennyiségben állítja elő őket az emberi test, az káros, hiszen gyulladást okoznak a szövetekben.

Az pedig, hogy pontosan hol, rendkívül változatos és eltérő lehet. A levegőben terjedő allergének elsősorban a légutakban és a szemben váltanak ki panaszokat, a tüdőbe kerülve előfordulhat nehézlégzés, köhögés is, ha pedig az emésztőrendszert érik el, hasfájás, hányinger, hasmenés és puffadás is lehet a következménye. De természetesen a kültakarónk, azaz a bőrünk is jelezhet: az allergia elsősorban bőrpírt és duzzanatot okoz. Meg kell említeni egy ritka, de annál veszélyesebb jelenséget is. Ha a szervezet túlzott immunválasza nem egy helyen, azaz egy szervben vagy szervrendszerben valósul meg, hanem a szervezet egészére kiterjed, azt anafilaxiának nevezzük. A rettegett sokkos állapot pedig gyors kezelés nélkül akár halálhoz is vezethet.

Honnan tudhatjuk biztosan, hogy a szemünk kivörösödését, az égő és irritált érzést allergia okozza? Fotó: Getty Images

A szem allergiás tünetei

Kivörösödik, ég, irritált, viszket és megállás nélkül könnyezik: általában ezekre panaszkodnak az allergiások, ha a szemet is érintő tünetekről van szó. Ezeket tavasztól őszig általában a különböző pollenek, az őszi és téli időszakban pedig a lakáson belüli allergének, azaz a házipor, a penész, az állati eredetű szőrök vagy irritáló gázok, például dohányfüst, parfüm váltják ki.

Honnan tudhatjuk biztosan, hogy allergiával állunk szemben?

Ha azt tapasztaljuk, hogy szünet nélkül viszket vagy könnyezik a szemünk, nemcsak allergiára gyanakodhatunk. Elképzelhető ugyanis, hogy a számítógép előtt végzett munka, a száraz levegő, vagy éppen valamifélefertőzésa felelős a kellemetlen tünetek kialakulásáért. Elsőként mindenképpen tárjuk a problémát egy szemész szakorvos elé. A szakember mindenekelőtt arra kíváncsi, hogy vajon mindkét szemünk érintett-e. Ha csak az egyiknél érzünk panaszokat, vagy éppen úgy emlékszünk, hogy féloldalasan kezdődött, és csak később terjedt át a másik szemre is, az inkább valamilyen kórokozó jelenlétére utal. A doktor általában azt is felméri, szedünk-e olyan gyógyszert, amelynek mellékhatásai között előfordulhat szemszárazság, vagy -viszketés. Ez ugyanis egyes antidepresszánsoknál, vérnyomáscsökkentőknél és fogamzásgátlóknál könnyen előfordulhat. Sőt, akár cukorbetegség, vagy autoimmun eredetű reumás ízületi gyulladás kísérőjeként is megjelenhetnek a tünetek. Ahhoz azonban, hogy a légszennyezettség, füst, vagy más vegyi anyagok által kiváltott szemirritációt az allergiától elkülönítsük, részletes anamnézisre van szükség. Azaz a szemész alaposan kikérdezi a pácienst arról, hogy vannak-e egyéb tünetei.

Ha kiderül, hogy orrviszketés, orrfolyás, tüsszögés és orrdugulás is megkeseríti a beteg mindennapjait, nagy valószínűséggel légúti allergia áll a háttérben. Főleg akkor, ha a viszketés és könnyezés csak pár hétig áll fenn, majd magától "elmúlik", esetleg arra is emlékszünk, hogy a tavalyi év azonos időszakában ugyancsak szenvedtünk tőle. Ilyenkor valószínűsíthető, hogy valamiféle növény pollenje váltotta ki a tünetegyüttest. Ha egész évben egyenletesen jelentkeznek a panaszok, akár háziporatkára, háziállatok szőrére, vagy bármiféle kozmetikumra is allergiásak lehetünk. Ebben az esetben azonban biztos eredményt az allergiateszt hozhat. Az alapos szemészeti vizsgálat után ezért az orvosok általában allergológus szakemberhez irányítják a páciensüket.

A teszteknek többféle típusa is létezik: van olyan, amikor alkarra juttatnak allergéneket, olyan is, hogy vérmintából mutatják ki az esetleges jelenlétüket, de elterjedt az úgynevezett epicutan-teszt is, amikor a hát bőrére helyeznek fel kisméretű, allergéneket tartalmazó korongokat, és akár több napon át is figyelik a reakciót. Ha beigazolódik az allergia, a szakemberek általában személyre szabott, komplex kezelést javasolnak, amely lehet allergén immunterápia, illetve a szem panaszait jelentősen csillapíthatja az antihisztamin-tartalmú szemcsepp is.