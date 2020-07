A viszkető torok kezelése

Megjött a jó idő és a növények vegetációs időszaka is, ami azt jelenti, hogy az elkövetkező időszakban folyamatosan jelen lesz a levegőben a virágpor és másféle növényekből származó allergén. Ennek következtében különféle tünetek jelentkezhetnek számos embernél. De a reszelős torok hátterében más okok is állhatnak. Hogy mi okozza a panaszokat, és hogyan lehet védekezni ellenük, azt dr. Augusztinovicz Monika fül-orr-gégész, allergológus, a Budai Allergiaközpont orvosa segítségével gyűjtöttük össze.

Az allergiások sokat szenvednek a környezeti hatásoktól, de nem a gázálarc az igazi megoldás

Allergiás nátha

A könnyező, viszkető szem, az orrfolyás, az orrdugulás és a tüsszögés mellett a torok viszketése is gyakori szénanáthás tünet. Épp úgy jelentkezik, mint amikor valamelyik testrészünk viszketni kezd, ám nyilván nem lehet egy jól irányzott vakarással megszabadulni tőle. Az érintettek ezért különböző praktikákat vetnek be: gyakran kis kortyokat isznak, cukorkákat szopogatnak, torokköszörüléssel igyekeznek megszüntetni a zavaró jelenséget.

Tipp! Ha a torokviszketés mellett a szénanátha egyéb tüneteit is tapasztaljuk, akkor antihisztamin-tartalmú készítményekkel tudjuk kezelni. Allergiavizsgálatot és fül-orr-gégészeti kivizsgálást követően allergológus tud megfelelő készítményt ajánlani.

Keresztallergia

A viszkető torok az orális allergia szindróma tünete is lehet. Ez szintén allergiások körében fordul elő, amikor olyan ételt fogyasztanak, amelynek szerkezete nagyon hasonló az allergiás tüneteket okozó anyaghoz - emiatt fordulhat elő, hogy mindkettőre allergiás reakcióval reagálnak. A pollen-étel keresztallergiák közül a legismertebbek a nyírfa-alma és a parlagfű-görögdinnye, ám ennél több is létezik, így érdemes utánanézni, hogy kinek-kinek milyen élelmiszerek okozhatnak panaszokat.

Tipp! Ha bizonyos ételek fogyasztása után torokviszketést, a szájban égő, bizsergető érzést, esetleg ajakduzzanatot tapasztalunk, akkor jegyezzük fel, hogy a tüneteink milyen ételekhez köthetőek, és a továbbiakban ne fogyasszuk ezeket. Ha bizonytalanok vagyunk a kiváltó okot illetően, akkor egy új vizsgálati módszer, a 244-es nanotechológiás allergiateszt nyújthat segítséget: ezzel pontosan meghatározható, hogy melyik az az étel, amelyet el kell kerülnünk.

Kezdődő bakteriális és vírusos fertőzés

A légúti betegségek gyakori első tünete, hogy azt érezzük, "valami nincs rendben" a torkunkkal. Mintha szárazabb, viszketőbb lenne a megszokottnál, a nyelés is nehezebben megy. Torokgyulladás, mandulagyulladás és influenza is kezdődhet így, majd pár napon belül megjelenik a többi tünet - rossz közérzet, fejfájás, láz, köhögés - is.

Tipp! Ha a háttérben valamilyenfertőzésáll, sokat segíthet a torokfertőtlenítő tabletták szopogatása, a bőséges folyadékfogyasztás és a sós vizes gargalizálás is.

Gyógyszerallergia vagy mellékhatás?

A torokviszketést gyógyszerek is kiválthatják. Súlyosabb esetben gyógyszerallergia is okozhatja, ezt leggyakrabban penicillin vagy antibiotikum váltja ki. Enyhébb eset, ha valamilyen gyógyszer mellékhatása miatt jelentkezik, ezt általában magasvérnyomás-betegség kezelésére szolgáló készítmények okozzák. Ebben az esetben, ha egyéb tünet nem jelentkezik, a gyógyszer cseréjével általában megoldódik a probléma. Allergia esetén viszont a viszkető érzést követően akár anafilaxia, vagyis életveszélyes állapot is kialakulhat rövid időn belül.

Tipp! Ha a gyógyszer bevételét követően röviddel torokviszketés, sápadtság, verejtékezés, mellkasi szorító érzés jelentkezik, hívjunk orvost. Ilyenkor a sürgősségi ellátás a legfontosabb, a későbbiekben azonban érdemes allergiavizsgálatot végeztetni, mellyel pontosan meghatározható, ha a gyógyszer okozta a panaszokat.

Savas reflux

A gyomorból a nyelőcsőbe visszaáramló gyomorsav irritálhatja a torkot, és emiatt is jelentkezhet viszkető érzés, torokkaparás, sőt torokgyulladás is gyakrabban fordulhat elő az érintettek körében. Mivel fekvő helyzetben a gyomorsav visszaáramlása is könnyebb, ezért intő jel lehet, ha reggelenként a hangunk rekedtes, ha torokfájásra, kaparó érzésre ébredünk.

Tipp: A túlzott gyomorsav-termelődésre gyomorsav-csökkentő készítményeket használhatunk, emellett érdemes az ágy fejvégi részének megemelésével és életmódváltással is - túlsúly esetén fogyással, a dohányzás elhagyásával - segíteni az állapot javulását.

Kiszáradás

A torok viszketését okozhatja a nyálkahártya kiszáradása is. Létrejöhet példáulautoimmun betegségekkövetkeztében, okozhatja gyógyszer-mellékhatás is, de gyakoribb, hogy túl kevés folyadékot fogyasztunk.

Tipp! Kiszáradásra utalhat a nap végén ránk törő extrém szomjúságérzés: gyakran csak így vesszük észre, hogy napközben egyszerűen elfelejtettünk inni. A száj- és ajakszárazság, a kirepedezett szájszélek mellett a túl sötét, erő szagú vizelet is utalhat erre. Ha nincs meg a napi 2-2,5l folyadék, akkor érdemes először is pótolni.

Forrás: Budai Allergiaközpont