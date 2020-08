A keresztallergia ezért veszélyes

A pollenek által okozott légúti allergia miatt szénanáthás tünetek jelentkeznek: orrfolyás, szem- és torokviszketés, tüsszögés a leggyakoribb panasz. Ilyenkor allergiateszt segítségével lehet megtudni, hogy mi okozza a tüneteinket, ám könnyen előfordulhat, hogy a pollen-pollen keresztallergia miatt a teszt tévesen allergiát jelez olyan növény pollenjére is, amely valójában nem okoz tüneteket. Dr. Balogh Katalin allergológus, a Budai Allergiaközpont főorvosa elmondta, hogyan lehetséges ez.

Feketeüröm- vagy parlagfű-allergia?

A pollen-pollen keresztallergia oka a botanikai rokonság, például a nyír-mogyoró-éger, a nyírfafélék családjába tartoznak, légúti allergiás panaszokat válthatnak ki, vagy a parlagfű-fekete üröm, mindkettő a fészkes virágzatúak családjába tartozik. Sokszor ez a rokonság okoz együttes tesztpozitivitást, holott tünetek csak az egyikre vannak. Azonban ezt sem mindig könnyű megítélni a beteg elmondása alapján, mivel az említett növények pollenszórásának ideje közt nagy lehet az átfedés, - a fekete üröm augusztus elejétől, a parlagfű augusztus közepétől októberig - így nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy a beteg az adott időszakban melyik növény miatt tüsszög. A teszt alapján mindkettő, valójában azonban csak az egyikre allergiás.

Pollen-étel keresztallergia

Ez további bonyodalmakhoz vezethet, ha a betegnél pollen-étel keresztallergia tünetei is jelentkeznek. Ilyen esetben az anyagok hasonló molekula szerkezete miatt okoz tüneteket - szájüregben kellemetlen viszketés alakul ki, ajakduzzanat, nyelvduzzanat, garatvizenyő, hasi görcsök jelentkezhetnek - a pollenallergiásoknál bizonyos ételek fogyasztása. Parlagfű-allergiásoknál a görögdinnye, sárgadinnye, paradicsom, uborka okozhat ilyen panaszokat. Fekete üröm allergia esetén már hosszabb a lista, esetükben a kömény, csilibors, paprika, paradicsom, sárgarépa, petrezselyem, burgonya, koriander, kapor, articsóka, kamilla, tátika, napraforgó, krizantém, kivi, ánizs, dinnye, uborka, mangó, szerecsendió, bors, mustármag, borsmenta, bazsalikom, majoránna, oregánó és zeller fogyasztása jelenthet gondot.

Fontos tudni, hogy mi miatt jelentkeznek a kellemetlen panaszok. Fotó: Getty Images

Inkább a felesleges diéta, mint a tünetek?

A keresztallergia tünetei nem minden pollenallergiásnál jelentkeznek - hangsúlyozza dr. Balogh Katalin. Diétázni csak akkor kell, ha valóban panaszokat okoz egyik vagy másik listán szereplő élelmiszer. A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy ha valakit érint a keresztallergia és időnként viszket a torka, bizonytalan panaszai vannak, vagy esetleg meg is tapasztalta már a száj- és szemduzzanattal járó, sokszor ijesztő tüneteket, akkor a továbbiakban már nagyon óvatos lesz, és a megelőzés érdekében inkább nem fogyaszt egy olyan ételt, sem, ami esetleg panaszokat okozhat.

Ezért fontos tudni, hogy mire vagyunk allergiásak

Ha azonban a tünetei alapján parlagfűre és fekete ürömre is allergiás valaki, akkor így nagyon megnehezíti a saját étkezését a továbbiakban, ennyi összetevőt nehéz kizárni. Ilyen esetben érdemes lehet átfogó vizsgálatot végeztetni, amivel ki lehet mutatni a pollenallergiát és a keresztallergiát okozó allergéneket is. Alapos kivizsgálás során azt is meg lehet állapítani, hogy keresztallergia esetén pontosan mi az, amit az étrendből a továbbiakban ki kell hagyni és mi az, amit fogyasztani lehet, mert nem fog tüneteket okozni.

Tartós kezelés is létezik a tünetek ellen

Az allergén-immunterápia egy lehetőség azok számára, akiknél a tüneti kezelés nem hozta meg a várt eredményt, vagy idegenkednek a gyógyszerszedéstől, és tartós megoldást keresnek allergiás tünetek ellen. Az allergén-immunterápia három-öt éven át tartó kezeléssel tíz-tizenkét évre szünteti meg az allergiás tüneteket, hatása már a kezelés első évében érezhető: jelentős javulás tapasztalható az allergiás orr-és szemtünetek terén. A kezeléssel a keresztallergia kapcsán jelentkező szájüregi tüneteket is enyhíteni lehet. Ha valaki szeretné elkezdeni, jövőre van rá lehetősége, az allergén-immunterápiát ugyanis a tüneteket okozó növény pollenszórása előtt legalább kettő hónappal kell megkezdeni.