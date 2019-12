Pattanás vagy herpesz? Így állapíthatjuk meg

Különböző okok és eltérő kórtörténet

Pattanás (akné) elsősorban akkor jön létre, ha a faggyúmirigyek kivezető nyílásai valamilyen okból eltömődnek és gyulladás keletkezik. Leginkább az arcon fordul elő, de időnként megjelenhet a mellkason és a háton is. A különböző súlyosságú pattanások kialakulásának kockázatát elősegítik a hormonváltozások, a stressz, bizonyos ételek, keringési zavarok, vagy akár ásványi anyagok és nyomelemek hiánya is. A kezelése összetett, amelybe beletartozik a bőr gondos tisztán tartása és speciális ápolása, a megfelelő táplálkozás, valamint szóba kerülhetnek a baktériumellenes szerek vagy akár a gyógyszeres kezelés is.

A pattanásokkal szemben a herpeszt a HSV-1 vírus egyik olyan fajtája okozza, amelyet a bolygónk teljes lakosságának 98 százaléka hordozza. A kifejezetten fertőzőnek számító ajakherpesza száj körül, illetve az ajkakon jelenik meg - ritkán megfertőződhet az orr, vagy akár a szem is - és a bőrtünetek mellett más panaszokkal is együtt jár. A tünetek között lehet például a testhőmérséklet megemelkedése, fejfájás, hidegrázás, gyengeségérzet, valamint a kifejezetten herpeszre jellemző, jól felismerhető szakaszokban jelentkező panaszok.

Minél hamarabb kezdjük kezelni, annál gyorsabban elmúlik az ajakherpesz. Fotó: iStock

A herpesz szakaszai

A herpesz megjelenésének első napján az ajkak környéke enyhén megduzzad, kipirosodik, ami erőteljesen feszülő, bizsergő, viszkető érzéssel jár együtt. Ezek a jól felismerhető tünetek csak a herpeszre - a pattanásra nem - jellemzőek. A következő három-négy napban előtüremkedik a vírusos folyadékkal teli hólyagok csoportja, amely körül a bőr vörösebbé és még duzzadtabbá válhat. Általában a negyedik nap környéke a legfájdalmasabb szakasz: a hólyagok kifakadnak, nyílt seb keletkezik, ami körül sok esetben jól kivehető egy piros, gyulladásos gyűrű is.

A herpesz az 5-8. napon kiszárad és a sárgás barna var alatt megkezdőik a sebgyógyulás. A pörk összehúzódása gyakran fájdalmas repedésekkel és vérzésekkel járhat együtt, amelyet viszketés vagy kellemetlen, égő érzés is kísérhet. A teljes gyógyulás csak ezt követően - nagyjából a hetedik-tizedik napon - következik be, amikor a pörk leválik, majd fokozatosan megszűnik a duzzanat, és a kipirosodás. A kezeletlen herpesz spontán gyógyulási ideje nagyjából egy-két hetet vesz igénybe.

Fertőz, és újra támadhat

A herpesz olyan erősen fertőző betegség, amelyet, ha egyszer elkapunk, örökre a szervezetünkben marad, és kiújulhat. A vírus különböző okok miatt aktivizálódhat: ilyen például azimmunrendszerlegyengülése, az ajkak kirepedezése, fogászati kezelések, terhesség, menstruáció, stressz, erős napfény, fagyos és szeles időjárás, illetve akár a szervezetnek valamiért nem tetsző ételek vagy italok elfogyasztása. Kinyomni szigorúan tilos, ami azért is fontos, mert így még inkább kiszabadul a vírusokkal teli, fertőző folyadék, ráadásul ezzel még a gyógyulási folyamatot is jócskán megnövelhetjük.

A herpesz kezelése

A herpeszt minél előbb kezdjük el kezelni, annál rövidebb gyógyulási szakaszra és enyhébben jelentkező tünetekre számíthatunk. A gyógyszertárakban már elérhető olyan vírusellenes aciklovir és gyulladáscsökkentő hidrokortizon hatóanyagú, vény nélkül kapható készítmény, amelyet már az első tünetek - bizsergés, feszülés, viszketés - megjelenésekor alkalmazva, megakadályozhatjuk a hólyagképződést. Használatuk abban az esetben is javasolt, ha a hólyagok már megjelennek, ugyanis ezekkel a krémekkel lerövidíthetjük a gyógyulási szakaszt.