Ajakherpesz: mikor érdemes elkezdeni a kezelést?

Afertőzésáltalában szűk két hét alatt meggyógyul, de megfelelő időben elkezdett és megfelelő módon lefolytatott kezelés esetén ez az idő lerövidíthető.

Majdnem mindenki fertőzött

Valójában az emberek döntő többsége hordozza magában a vírust, mivel az rendkívül gyorsan és könnyen terjed, sokan már kisgyermekkorban elkapják anélkül, hogy tudatában lennének. Ugyanis a legtöbb embernél a vírus akár élete végéig passzív maradhat, tehát egyáltalán nem jár tünetekkel. Az arra hajlamosoknál viszont újra és újra fellángol a fertőzés, ilyenkor pedig a lehető leggyorsabban kezelni kell.

Ajakherpesz tünetei és kezelése Az ajakherpeszt többnyire a Herpes simplex I. elnevezésű ("labiális típus") vírus okozza. A betegség legtöbbször bőr- és ideggyulladás formájában mutatkozik meg. Kattintson a részletekért!

A fogorvos és egyéb veszélyfaktorok

A hajlamon kívül egyéb tényezők is aktiválhatják a vírust. Ezek közé tartozik példáulimmunrendszergyengülése, a száraz, hideg idő, a túlzott napsugárzás, a stressz, illetve a kimerültség és a hormonális változások. Ezeken kívül egyes fogászati kezelések után is előfordulhat, hogy megsérülnek az ajkak, ez pedig előidézheti azajakherpeszmegjelenését.

Azonnali kezelés az első tünetek megjelenésekor

Az ajakherpesznek vannak látványos és kevésbé látványos tünetei. Kezdetben a beteg fájdalmat, érzészavarokat, esetleg bizsergést érez, a látható tünetek még nem jelennek meg (ez az úgynevezett prodomális szakasz). Fontos, hogy már ebben a szakaszban, az első érzészavarok és a bizsergés megjelenése idején érdemes megkezdeni a herpesz kezelését, hiszen ezzel nagyobb eséllyel rövidítjük le a gyógyulás időtartamát.

Aherpeszleggyakrabban a száj környékén okoz hólyagokat. Fotó: iStock

Hólyagok, sebek, gyógyulás

Az érzészavarok helyén később megjelenik a kipirosodás, a duzzanat, illetve a felület felhólyagosodik. A hólyagok ezt követően gennyessé válnak, felszakadnak, a helyükön fájdalmas fekélyek maradnak vissza. A helyileg megjelenő tüneteket kísérheti hőemelkedés, alacsonyabb láz, illetve a nyaki nyirokcsomók is megduzzadhatnak. Ezt követően az ajakherpesz kiszárad és var képződik rajta, ez az úgynevezett pörkölődési szakasz, amely viszketéssel és égő érzéssel is járhat. A pörk egy idő után magától elkezd majd leválni, és a herpesz meggyógyul.

A megelőzéshez ismerni kell az okot

Ha gyakran tapasztalja az ajakherpesz tüneteit, első lépésként érdemes felkutatnia, milyen körülmények között lángol fel a fertőzés, és igyekezzen megszüntetni a kiváltó okot. Például ha észreveszi, hogy hideg időben újul ki a herpesze, akkor ilyenkor gondoskodjon arról, hogy ne gyengüljön le az immunrendszere (vitaminszedés, az időjárásnak megfelelő öltözködés), illetve az ajkak kiszáradása ellen használjon megfelelő ajakápoló termékeket.

Forduljunk-e orvoshoz?

Mivel a herpeszfertőzés általában két hét alatt magától lezajlik, és tünetei nagyon könnyen felismerhetőek, legtöbbször egyedül is kezelhetjük a fertőzést, tehát csak kivételes esetekben szükséges felkeresnünk a háziorvost. Például ilyen az, ha elhatalmasodik a fertőzés, tehát több mint tíz napig tart, illetve a tünetek miatt nehezebbé válik a folyadékbevitel, amely kiszáradással fenyeget. Kisgyerekek megfertőződése, illetve kemoterápiát követő fertőzés esetén is keressünk fel orvost, hiszen ezekben az állapotokban már veszélyes lehet egy egyszerű herpeszfertőzés is. Kivételes esetekben ennek a betegségnek is lehetnek szövődményei, például a tüdőgyulladás, az agyhártya- vagy agyvelőgyulladás, illetve a bakteriális sebfertőzés.

Kezelési lehetőségek

Már az első tünetek megjelenésekor, tehát a száj fájdalma, zsibbadása esetén érdemes megkezdeni a kezelést. A gyógyszertárakban kapható vény nélküli patikai krémek enyhítenek a fájdalmon, illetve lerövidítik az átlagosan tíz napos gyógyulási időt. Ezen kívül vannak alternatív gyógyítási lehetőségek, például afájdalomcsökkentése érdekében kezelhetjük a fertőzött területet citromlével, jéggel, teafaolajjal is.