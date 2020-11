8 dolog, amit tudnia kell a herpeszről

Ön tudja, mi igaz és mi nem erről a kellemetlen betegségről?

Ajakherpesz - a legfontosabb tudnivalók

Gyógyítani nem, kezelni igen

Hogyan? h i r d e t é s Hogyan szabaduljunk meg a herpesztől? Cikkünkből megtudhatja!

Az ajakherpesz esetében két "ciklus" váltakozik a beteg szervezetében: az aktív szakaszban, mely, a beteg arcán jelentkeznek a jellegzetes hólyagok, sebek; a passzív szakaszban, mely néhány hónaptól néhány évig tarthat, a tünetek nem jelentkeznek, ám a vírus ugyanúgy a beteg szervezetében van, ahonnan nem is lehet azt kiirtani. Azonban előfordulhat, hogy az évek múlásával egyre ritkulnak az aktív periódusok, sőt, az is, hogy a beteg teljesen tünetmentessé válik.Az elsődleges fertőzést követően a vírus az érzőidegek mentén felkúszik az V. agyideg (háromosztatú ideg vagy nervus trigeminalis) dúcainak idegsejtjeibe, és ott várja meg az aktív betegség által kiváltott ellenanyag-termelés csökkenését. Amikor az ellenanyagszint már kellően alacsony, és bizonyos külső vagy belső hatásokra néhány idegsejt szétesik, a vírusok az érzőidegek mentén a bőrfelszínre jutnak, ahol típusos bőrgyulladást okoznak.A herpesz megjelenését többféle dolog kiválthatja. Egy idő után mindenki "megtanulja", hogy az ő esetében mire kell ügyelni, de a láz , a gyomorrontás, a menstruáció, illetve a várandósság, a stressz és idegeskedés, bizonyos ételek, fűszerek okozzák a hólyagok megjelenését. Kiválthatja a herpeszt a napsütés vagy napégés, az apróbb bőrsérülések, a kozmetikai tetoválások is.A herpesz nagyon, nemcsak egyik emberről a másikra, de mi magunk is "utaztathatjuk" a vírusokat, az ajkunkról az orrunkra, a szemünkre vagy éppen a fejbőrünkre. Herpeszes kisgyerekeknél gyakran fordul elő az ujjszopás hatására az ujjakon, kézen jelentkező, szemölcsszerű herpesz. A labiális herpesz az esetek egyharmadában genitális herpeszt is okozhat!Bár a herpesz, kezelni viszonylag könnyen lehet: többféle kenőcsöt, krémet, gélt kipróbálhatunk - érdemes kísérletezni, mert időről időre változhat az, hogy melyik készítmény milyen hatással van a herpeszre. Jó néhány házi "praktika" is kering az interneten, a munkahelyeken vagy az ismerősök körében, ám nem biztos, hogy ezek tényleg olyan jótékony hatásúak, mint tűnik, sőt: megnehezítik a sebek gyógyulását, kiszárítják vagy kimarják a bőrt, de az is előfordulhat, hogy éppen ezek miatt terjed tovább a herpesz!A legjobb módszer a herpesz ellen természetesen. Bár nem tudjuk teljesen elkerülni, hogy megjelenjenek a hólyagok, a herpesz kiújulásának gyakoriságát megritkíthatjuk, ha megerősítjük az immunrendszerünket! Különösen makacs, nehezen múló, lassan gyógyuló, illetve nagyon gyakran visszatérő herpesznél mindenképpen kérjük orvosunk tanácsát (még akkor is, ha egyébként tudjuk, hogyan kell kezelni a hólyagokat), mert ebben az esetben a gyógyszeres kezelés is a segítségünkre lehet.