A leggyakoribb betegségek a szájban

A nyelvünkön és a szánk környékén is számos kellemetlen tünet kialakulhat, amelyek mögött többféle betegség áll. A WebMD cikke ezeket gyűjtötte össze, melyekből mi is válogattunk néhányat.

Ajakherpesz

Ezt a betegséget valószínűleg senkinek sem kell bemutatni. A szánk szélén megjelenő, viszkető, húzódó hólyagokat egy vírus okozza, ami folyamatosan a szervezetünkben lappang. A vírus testnedvek útján kerül egyik emberről a másikra, például csókkal vagy közös pohárhasználattal. A vény nélkül kapható krémek és kenőcsök segíthetnek a kellemetlenségeken, felgyorsíthatják a gyógyulást. Súlyosabb esetben szájon át szedhető antivirális gyógyszert is felírhat az orvos.

Szőrös nyelv

Ez a fájdalommentes állapot akkor fordul elő, amikor a nyelvén lévő, apró dudorok a kelleténél nagyobbra nőnek, és ezeken összegyűlnek a szájban lévő baktériumok. Antibiotikumok túlzott használata, rossz szájhigiénia, dohányzás, sok tea vagy kávé fogyasztása is kiválthatja. Komolyabb kellemetlenséget nem okoz, de a leheletünk rosszabb lehet miatta. Általában a nyelv alapos megtisztítása - például nyelvkaparókkal - gyorsan enyhíthet a panaszokon, bizonyos esetekben azonban orvosi segítségre is szükség lehet.

Szájpenész

Az aftának is hívott betegség apró, fájdalmas hólyagokat okoz a szájban. Bármely életkorban megjelenhet, nagyon sokszor csecsemőkorban jelentkezik először. Gyakori betegség, életében legalább egyszer mindenki átesik rajta, de vannak olyanok is, akiknél a betegség krónikussá válhat, és évente többször is megjelenhetnek a hólyagok, visszatérő kellemetlenségeket okozva. Kialakulásának pontos okait nem ismerjük, de kiválthatja például azimmunrendszergyengesége, a hormonális egyensúly felborulása és vitaminhiány is. A tünetek általában egy-két hét után elmúlnak, vény nélkül is kapható készítményekkel azonban gyorsíthatjuk a gyógyulás folyamatát.

Nem csak azaftaés a herpesz okozhat gondot a szájban. Fotó: Getty Images

Leukoplakia

A betegség jellegzetes tünetei a száj nyálkahártyáján jelentkező, fehér lerakódások. Valamilyen irritáció hatására alakulnak ki, például rosszul illeszkedő műfogsor, dohányzás vagy alkoholfogyasztás hatására. Mivel a szájüregi rák egyik előjele is lehet, észlelés esetén mindenképpen javasolt a fogorvosunkkal biopsziát végeztetni, hogy kizárhassuk a daganatveszélyt.

Térképnyelv

A nyelven megjelenő, pirosas, szabálytalan vonalú foltok miatt nevezik ezt az állapotot térképnyelvnek. Ezek a minták ráadásul gyakran óráról órára is változnak. Jóindulatú, vándorló gyulladásról van szó, melynek pontos okai egyelőre nem ismertek. Különösebb gondot nem okoz, így kezelést sem igényel. Ritka esetben járhat fájdalommal, amit valamilyen fájdalomcsillapító szerrel orvosolhatunk, míg a gyulladás meg nem szűnik.

Amalgám tetoválás

Ez a jelenség azoknál figyelhető meg, akiknek egy vagy több amalgám tömésük is van. Főleg valamilyen fogászati kezelést követően figyelhető meg, hogy a tömés közelében kékesszürke vagy fekete folt jelenik meg az ínyen. A jelenség ártalmatlan, ha azonban a folt növekszik vagy megváltoztatja a színét, érdemes orvoshoz fordulni, hogy kizárjuk a melanóma lehetőségét.