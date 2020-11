A herpesz gyógyszeres kezelése

A herpeszvírus többféle megbetegedést okozhat. A fertőzés kezelésének célja, hogy lerövidítse a kórlefolyást, enyhítse a tünetek súlyosságát, esetlegesen megelőzze a szövődmények kialakulását, és csökkentse a kiújulások gyakoriságát. Jó, ha az alkalmazott megoldás enyhíti a fájdalmat és felgyorsítja a gyógyulást. Mindazonáltal egyetlen szer sem képes véglegesen száműzni a szervezetből a vírust.. A későbbiekben akár rendszeresen is visszatérő vagy úgynevezett szekunder herpesz esetén általában a helyi kezelés elegendő, ezzel a tünetek és a bőrgyulladás is jól orvosolható. Még a hólyagok megjelenése előtt, amikor égő vagy viszkető érzés jelzi a kiújulást, érdemes aciklovir hatóanyag-tartalmú krémet vagy gyógyszeres rudat használni, amely ebben a fázisban alkalmazva meggyorsítja a gyógyulást.Számos patikában kaphatóak herpeszre való tapaszok, ezek kevésbé diszkrét megoldások, amelyek leginkább hidrokolloidot tartalmaznak, amely főként a gyógyulás folyamatát segíti elő, mivel nedvesen tartja a sebet. Napjainkbanez itthon is engedélyezett, és helyi kezelésre (krém, illetve gyógyszeres rúd formájában) vény nélkül kapható. Maga a hatóanyag nemcsak a herpesz simplex vírus 1 és 2, hanem más, a herpeszcsaládba tartozó vírusok ellen is hatékony, de a súlyosabb fertőzésekre és a szövődmények kezelésére használt tabletták receptkötelesek.